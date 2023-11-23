https://ukraina.ru/20231123/1051272483.html

Почему нужно победить Голландию, чего очень боится Зеленский и чего ждать от Польши - Корнилов

Почему нужно победить Голландию, чего очень боится Зеленский и чего ждать от Польши - Корнилов - 23.11.2023 Украина.ру

Почему нужно победить Голландию, чего очень боится Зеленский и чего ждать от Польши - Корнилов

Политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в эфире Украина.ру объяснил, когда стало очевидно, что госпереворот на Украине неизбежен, кто в этом виноват, а также рассказал о наивных ожиданиях поляков

2023-11-23T11:45

2023-11-23T11:45

2023-11-23T11:45

видео

владимир корнилов

украина

майдан

блокада

польша

нидерланды

виктор янукович

переворот

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/17/1051271983_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b7ea3f6f1f2dffdc0041ccc5d37d206a.jpg

00:26 – 10-летие госпереворота на Украине: по каким причинам Владимир Корнилов предвидел эти события? 06:05 – Нужно ли было России спасать Виктора Януковича? 09:13 – Кто может возглавить новый Майдан на Украине? 12:15 – Почему Польша расширяет транспортную блокаду Украины? 16:20 – Досрочные выборы в Нидерландах: что они изменят? 20:31 – В Киеве заявили о договоренностях по возвращению скифского золота из Нидерландов: окажется ли коллекция на Украине?

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, владимир корнилов, украина, майдан, блокада, польша, нидерланды, виктор янукович, переворот, сво, спецоперация, валерий залужный, владимир зеленский, дуда, выборы, оружие, петр порошенко, видео