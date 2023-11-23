Почему нужно победить Голландию, чего очень боится Зеленский и чего ждать от Польши - Корнилов - 23.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231123/1051272483.html
Почему нужно победить Голландию, чего очень боится Зеленский и чего ждать от Польши - Корнилов
Почему нужно победить Голландию, чего очень боится Зеленский и чего ждать от Польши - Корнилов - 23.11.2023 Украина.ру
Почему нужно победить Голландию, чего очень боится Зеленский и чего ждать от Польши - Корнилов
Политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в эфире Украина.ру объяснил, когда стало очевидно, что госпереворот на Украине неизбежен, кто в этом виноват, а также рассказал о наивных ожиданиях поляков
2023-11-23T11:45
2023-11-23T11:45
видео
владимир корнилов
украина
майдан
блокада
польша
нидерланды
виктор янукович
переворот
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/17/1051271983_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b7ea3f6f1f2dffdc0041ccc5d37d206a.jpg
00:26 – 10-летие госпереворота на Украине: по каким причинам Владимир Корнилов предвидел эти события? 06:05 – Нужно ли было России спасать Виктора Януковича? 09:13 – Кто может возглавить новый Майдан на Украине? 12:15 – Почему Польша расширяет транспортную блокаду Украины? 16:20 – Досрочные выборы в Нидерландах: что они изменят? 20:31 – В Киеве заявили о договоренностях по возвращению скифского золота из Нидерландов: окажется ли коллекция на Украине?
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/17/1051271983_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_05a5383117969b5eed34979f70138291.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, владимир корнилов, украина, майдан, блокада, польша, нидерланды, виктор янукович, переворот, сво, спецоперация, валерий залужный, владимир зеленский, дуда, выборы, оружие, петр порошенко, видео
Видео, Владимир Корнилов, Украина, Майдан, блокада, Польша, Нидерланды, Виктор Янукович, переворот, СВО, Спецоперация, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Дуда, выборы, оружие, Петр Порошенко

Почему нужно победить Голландию, чего очень боится Зеленский и чего ждать от Польши - Корнилов

11:45 23.11.2023
 
Читать в
Политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в эфире Украина.ру объяснил, когда стало очевидно, что госпереворот на Украине неизбежен, кто в этом виноват, а также рассказал о наивных ожиданиях поляков
00:26 – 10-летие госпереворота на Украине: по каким причинам Владимир Корнилов предвидел эти события?
06:05 – Нужно ли было России спасать Виктора Януковича?
09:13 – Кто может возглавить новый Майдан на Украине?
12:15 – Почему Польша расширяет транспортную блокаду Украины?
16:20 – Досрочные выборы в Нидерландах: что они изменят?
20:31 – В Киеве заявили о договоренностях по возвращению скифского золота из Нидерландов: окажется ли коллекция на Украине?
 
ВидеоВладимир КорниловУкраинаМайданблокадаПольшаНидерландыВиктор ЯнуковичпереворотСВОСпецоперацияВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийДудавыборыоружиеПетр Порошенко
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:21Военный эксперт раскрыл, сколько бойцов нужно набрать в армию РФ, чтобы пойти в масштабное наступление
13:14На Украине женщин отправляют в шахты, пока на вспомогательные работы
13:00Гибель журналиста, попытка теракта, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 ноября
12:47Украина – только начало. Запад готовится масштабировать войну
12:38Милей предложил Зеленскому провести "конференцию мира" в Южной Америке
12:28Два украинских водителей умерли на границе с начала блокады КПП польскими перевозчиками
12:17ВСУ атаковали село в Белгородской области с помощью дрона-камикадзе, есть пострадавшие — Гладков
12:15Гражданин Украины получил 18 лет колонии за теракт в Мелитополе
12:09"Их нужно вычеркивать, они захватчики" – актер Бенюк о русскоговорящих украинцах
12:07Взрывы повредили несколько украинских промышленных объектов - власти
11:59Der Tagesspiegel: Украина может не получить помощь из-за дыры в бюджете Германии
11:45Почему нужно победить Голландию, чего очень боится Зеленский и чего ждать от Польши - Корнилов
11:01Украинский агент под видом доставщика еды в Воронеже готовил месть – подрыв российского офицера
10:05СБУ "кинула" диверсанта из Тулы после пожара на железной дороге
09:57Взрыв повредил объект инфраструктуры в Кривом Роге
09:40Результаты "Рамштайна", права венгров. Главное на Украине на утро 23 ноября
09:32ЕС не должен давать приоритет Киеву перед Балканами в переговорах о членстве - МИД Австрии
09:25Сергей Шойгу, биография
09:20Мария Захарова, биография
09:15В Раде разработают закон о мобилизации - Арахамия
Лента новостейМолния