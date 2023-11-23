https://ukraina.ru/20231123/1051272483.html
Почему нужно победить Голландию, чего очень боится Зеленский и чего ждать от Польши - Корнилов
Почему нужно победить Голландию, чего очень боится Зеленский и чего ждать от Польши - Корнилов - 23.11.2023 Украина.ру
Почему нужно победить Голландию, чего очень боится Зеленский и чего ждать от Польши - Корнилов
Политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в эфире Украина.ру объяснил, когда стало очевидно, что госпереворот на Украине неизбежен, кто в этом виноват, а также рассказал о наивных ожиданиях поляков
2023-11-23T11:45
2023-11-23T11:45
2023-11-23T11:45
видео
владимир корнилов
украина
майдан
блокада
польша
нидерланды
виктор янукович
переворот
сво
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00:26 – 10-летие госпереворота на Украине: по каким причинам Владимир Корнилов предвидел эти события? 06:05 – Нужно ли было России спасать Виктора Януковича? 09:13 – Кто может возглавить новый Майдан на Украине? 12:15 – Почему Польша расширяет транспортную блокаду Украины? 16:20 – Досрочные выборы в Нидерландах: что они изменят? 20:31 – В Киеве заявили о договоренностях по возвращению скифского золота из Нидерландов: окажется ли коллекция на Украине?
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, владимир корнилов, украина, майдан, блокада, польша, нидерланды, виктор янукович, переворот, сво, спецоперация, валерий залужный, владимир зеленский, дуда, выборы, оружие, петр порошенко, видео
Видео, Владимир Корнилов, Украина, Майдан, блокада, Польша, Нидерланды, Виктор Янукович, переворот, СВО, Спецоперация, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Дуда, выборы, оружие, Петр Порошенко
Почему нужно победить Голландию, чего очень боится Зеленский и чего ждать от Польши - Корнилов
Политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в эфире Украина.ру объяснил, когда стало очевидно, что госпереворот на Украине неизбежен, кто в этом виноват, а также рассказал о наивных ожиданиях поляков
00:26 – 10-летие госпереворота на Украине: по каким причинам Владимир Корнилов предвидел эти события?
06:05 – Нужно ли было России спасать Виктора Януковича?
09:13 – Кто может возглавить новый Майдан на Украине?
12:15 – Почему Польша расширяет транспортную блокаду Украины?
16:20 – Досрочные выборы в Нидерландах: что они изменят?
20:31 – В Киеве заявили о договоренностях по возвращению скифского золота из Нидерландов: окажется ли коллекция на Украине?