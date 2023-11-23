https://ukraina.ru/20231123/1051257040.html

Дмитрий Краснов о том, как Байден зарабатывает баллы на палестинцах и о появлении второго Зеленского

Дмитрий Краснов о том, как Байден зарабатывает баллы на палестинцах и о появлении второго Зеленского - 23.11.2023 Украина.ру

Дмитрий Краснов о том, как Байден зарабатывает баллы на палестинцах и о появлении второго Зеленского

"Милеевская Аргентина" будет жить по указке США, но принесет пользу России, разозлив Китай. Финляндия же в это время упражняется в раздувании русофобии.

2023-11-23T04:58

2023-11-23T04:58

2023-11-23T04:58

интервью

израиль

хамас

украина

сша

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аргентина

ес

финляндия

фашизм

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал почетный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. Первый этап сделки предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.– Дмитрий Анатольевич, Израиль и ХАМАС договорились о временном прекращении огня в секторе Газа и освобождении части заложников. Смогут соблюсти эту договоренность?– Даже если эта конкретная договорённость будет в какой-то мере выполнена, это не изменит общей картины. Конфликт длится десятилетиями. В обстановке недоверия и взаимной ненависти выросли целые поколения. Причём под этими эмоциями лежит фундамент экономических интересов. Так что мой прогноз по развитию конфликта пессимистичен.Остановить же его можно ровно теми же средствами, что и конфликт на Украине: прекратить подливать масла в огонь. Как только Израиль перестанет получать помощь США и его клевретов, можно будет говорить о заморозке, а после заморозки – об урегулировании. Но, боюсь, американские элиты не заинтересованы в мирном урегулировании конфликтов по всему миру. – Джо Байден поручил подготовить санкции против израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, которые притесняют палестинцев. С чем связано его такое решение и как оно коррелируется с поддержкой Израиля? Это предвыборный ход такой или что?– Число жертв поселенцев – около полутора сотен, число жертв израильской армии перевалили за 13 тысяч человек. Но Байден поручает подготовить санкции именно против поселенцев, продолжая поддерживать войну Израиля.Действие не призвано защитить невинных людей, оно нужно лишь для того, чтобы снизить накал страстей внутри США. На фоне не утихающих массовых пропалестинских протестов, заявление о возможности некоего "антиизраильского" шага в будущем – лишь попытка канализировать гнев американцев, недовольных политикой Белого дома.И это в какой-то мере сработает. Тем, кто не погружён глубоко в тонкости конфликта, достаточно будет разговоров о санкциях против поселенцев, чтобы поверить в добрые намерения президента. И Байден получит несколько дополнительных процентов голосов на выборах.– В Аргентине новый президент Милей. Как изменится внешняя политика Аргентины в отношении к США, России, Китаю с его приходом к власти? – О перспективах "милеевской Аргентины" сказано уже многое. Пожалуй, единственное, что упускают аналитики, это несамостоятельность фигуры нового президента. Не вижу смысла анализировать его яростные предвыборные речи, щедро пересыпанные эпатажными обещаниями. Действия Милея будут зависеть от указаний из США.Вспомните, когда комик в кожаных штанах баллотировался в президенты соседней страны, его речи и обещания тоже анализировали, игнорируя марионеточность. Снять неприкосновенность с президента, перечислять долю от продажи природных ресурсов на накопительные счета каждого украинца, прекратить обстрелы Донбасса ."Прежде всего, я хочу, чтобы перестали стрелять", – это прямая цитата шоумена. Но анализировать его посулы было бессмысленно. Он – всего лишь актёр, который читает текст в камеру. С Милеем – та же ситуация.Но, всё же, его победа может оказаться полезна России. Отдавая страну на откуп американскому бизнесу, Милей неизбежно заденет интересы Китая, немало инвестировавшего в Аргентину. Если это случится, если удар по интересам Поднебесной в Латинской Америке окажется чувствительным, высокомерное безразличие китайских товарищей к российским проблемам может смениться большей включённостью в российскую повестку. Парадоксально, но давление на "нашего верного партнёра" пойдёт нам на пользу.– Милей ходил с украинским флагом... Что теперь будет с аргентинскими фашистами? Они активизируются?– Фашизм – это не тусовка фриков, повёрнутых на эстетике Третьего рейха. Это государственный строй, основой которого является террористическая диктатура олигархии, монополистического капитала.Приверженцы фашистских идей в такой политической системе могут стать либо новыми штурмовиками, отрабатывающими госполитику, защищающими интересы верхушки – фюрера и его спонсоров. Либо, если не захотят идти в услужение, получат "ночь длинных ножей". Не обязательно, что она повторится в той же степени кровожадности, как в 1934 году в Германии, но так называемые государственные фашисты не дрогнут в подавлении несогласных идейных фашистов.– Милея называют аргентинским Дональдом Трампом. Вы с такими ассоциациями согласны?– Мини-Трамп? Нет, скорее, мини-Гитлер. А учитывая, что за ним не отечественный, аргентинский капитал, а зарубежный, Милей, скорее, "Зеленский 2.0".– Общественники Украины усмотрели "след Кремля" в требовании Еврокомиссии внести изменения в закон о языке. При этом они уверены, что именно Орбан способствует стремлениям Москвы помешать интеграции Украины в ЕС. Какова роль Венгрии во всей этой истории? Не переоцениваем ли мы ее пророссийскую позицию?– Позиция Венгрии по соотечественникам на Украине, проживающим на "исконно венгерских землях", исключительно провенгерская и началась она не вчера. Венгерское правительство десятилетиями работает с венграми Украины. Отчаянная борьба за их языковые права началась в 2015 году вместе с принятием украинского законодательства о языке.Но эта провенгерская позиция – далеко не пророссийская. Венгерские политики и публицисты, говоря о защите этнических венгров на территории Украины, не забывают помянуть недобрым словом Россию, которая "отдала кусок Венгрии украинцам". Первые лица избегают этого дискурса, но он присутствует в общественном мнении. Это оборотная сторона многополярности – когда каждый сам себе "полюс", союзники могут быть только ситуативные.– Чего хочет Орбан, когда говорит, что Украина "не готова" к вступлению в ЕС и считает ошибкой открытие переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз?– Это всё то же проявление многополярности – Венгрии не нужен ещё один "полюс", ещё один едок европейского пирога. Виктор Орбан с завидной циничностью сформулировал это: "ЕС должен Венгрии деньги, эти деньги принадлежат нам. Финансирование украинцев, переговоры с украинцами не могут быть связаны с фондами ЕС, принадлежащими венграм".– Какие страны в ЕС еще все больше устают от Украины? Есть ли те, кто начинает симпатизировать России?– Симпатии к России и усталость от Украины не очень связаны. Эти два явления зависят от разных факторов.Усталость от Украины наблюдается повсеместно. Если интерес немцев к событиям на Украине в марте 2022 года взять за 100%, то сейчас он тянет только на 8 процентных пунктов, как в Швеции и Великобритании. Во Франции он свалился до 10%; в Польше и Италии – до 5; в Греции – до 3% пунктов. В среднем по всему миру, интерес к Украине упал до 1% от интереса весны 2022 года. Эти данные легко проверить – достаточно посмотреть, как менялись интернет-запросы.Однако, падение интереса к Украине вовсе не означает рост интереса и, тем более, симпатий к России. И, к сожалению, вынужден констатировать, что наши телевизионные "говорящие головы" делают всё, чтобы симпатий так и не возникло.Любая агрессивная риторика, направленная на внутреннюю аудиторию, становится достоянием всемирного информационного пространства. И не раз приходилось видеть, как словесные выпады участников бесчисленных отечественных телешоу попадают в западную прессу, вызывая у зарубежной аудитории далеко не желание дружить с Россией.Думаю, если не сдержать телеговорунов, симпатизировать нам ещё долго не станут. Нам же нужно транслировать свою конструктивную позицию, делать предложения, понятные и приемлемые для зарубежной аудитории. Но, к сожалению, этим грамотно и систематично занимается только один человек – президент России.– Почему Финляндия закрывает КПП на границе с Россией?– Если смотреть "в моменте", то всё чрезвычайно просто: вдруг откуда ни возьмись нахлынули полчища мигрантов на велосипедах, и приходится принимать чрезвычайные меры. Но стоит взглянуть на ситуацию на чуть большем временном промежутке – картина складывается совершенно другая.Финляндия еще в 2022 году приостановила действие соглашения с Россией о содействии приграничному сотрудничеству, в рамках которого строилась единая система управления границами и миграцией. Россия стоически сохраняла приверженность своим обязательствам до октября нынешнего года. Но, не видя шагов навстречу, также прекратила действие соглашения.Действуя в рамках закона новой правовой реальности, российские пограничники перестали делать работу за финских пограничников. Финнам пришлось самим делать свою работу, и это оказалось шоком для них.При этом, конечно, они ещё устраивают провокации. Например, закрыли погранпереход раньше времени, оставив людей на нейтральной полосе и громогласно возмутились тем, что Россия не загнала обратно тех, кого благополучно выпустила в сторону Финляндии.Если посмотреть ещё шире, если почитать финские медиа, то можно убедиться, что Финляндия, вошедшая в НАТО, со рвением неофита упражняется в раздувании русофобии. И в этой канве закрытие погранпереходов становится не только понятным, но и ожидаемым.

https://ukraina.ru/20230228/1043951241.html

https://ukraina.ru/20231117/1051122817.html

https://ukraina.ru/20231122/1051255841.html

газа

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, израиль, хамас, украина, сша, россия, аргентина, ес, финляндия, фашизм, русофобия, газа