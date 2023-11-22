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При повторном обстреле Донецка пострадали 4 спасателя МЧС РФ
При повторном обстреле Донецка пострадали 4 спасателя МЧС РФ - 22.11.2023 Украина.ру
При повторном обстреле Донецка пострадали 4 спасателя МЧС РФ
В Кировском районе Донецка в результате повторного обстрела украинской армии ранения получили четыре сотрудника МЧС России. Об этом сообщили в спасательном ведомстве 22 ноября
2023-11-22T18:41
2023-11-22T18:41
2023-11-22T18:42
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Во время того, как сотрудники МЧС ликвидировали последствия предыдущего обстрела, украинская армия повторно нанесла удар в место скопления работников спецслужб. Ранее минобороны России сообщало, что Вооружённые силы Украины нанесли удар по группе российских журналистов в Запорожской области. До этого постоянный представитель России при ООН заявлял, что более 50 сотрудников оперативных служб погибли и более 200 пострадали в результате повторных ударов войск Киева по гражданским объекта. По данным на начало ноября, задокументировано более 20 случаев повторных обстрелов со стороны ВСУ по спасателям МЧС и медикам.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, обстрелы, всу, донецкая народная республика, донецк, мчс рф
Новости, обстрелы, ВСУ, Донецкая Народная Республика, Донецк, МЧС РФ
При повторном обстреле Донецка пострадали 4 спасателя МЧС РФ
18:41 22.11.2023 (обновлено: 18:42 22.11.2023)
В Кировском районе Донецка в результате повторного обстрела украинской армии ранения получили четыре сотрудника МЧС России. Об этом сообщили в спасательном ведомстве 22 ноября
Во время того, как сотрудники МЧС ликвидировали последствия предыдущего обстрела, украинская армия повторно нанесла удар в место скопления работников спецслужб.
"Во время обстрела пострадали четыре огнеборца МЧС России. Сотрудники тушили пожар, который произошел из-за обстрела в Кировском районе. В это время случился повторный обстрел с беспилотника. Огнеборцы МЧС России доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести. Также повреждена пожарная автоцистерна", – сказано в сообщении МЧС России.
Ранее минобороны России сообщало, что Вооружённые силы Украины нанесли удар по группе российских журналистов в Запорожской области.
До этого постоянный представитель России при ООН заявлял, что более 50 сотрудников оперативных служб погибли и более 200 пострадали в результате повторных ударов войск Киева по гражданским объекта.
По данным на начало ноября, задокументировано более 20 случаев повторных обстрелов со стороны ВСУ по спасателям МЧС и медикам.