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При повторном обстреле Донецка пострадали 4 спасателя МЧС РФ

При повторном обстреле Донецка пострадали 4 спасателя МЧС РФ - 22.11.2023 Украина.ру

При повторном обстреле Донецка пострадали 4 спасателя МЧС РФ

В Кировском районе Донецка в результате повторного обстрела украинской армии ранения получили четыре сотрудника МЧС России. Об этом сообщили в спасательном ведомстве 22 ноября

2023-11-22T18:41

2023-11-22T18:41

2023-11-22T18:42

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Во время того, как сотрудники МЧС ликвидировали последствия предыдущего обстрела, украинская армия повторно нанесла удар в место скопления работников спецслужб. Ранее минобороны России сообщало, что Вооружённые силы Украины нанесли удар по группе российских журналистов в Запорожской области. До этого постоянный представитель России при ООН заявлял, что более 50 сотрудников оперативных служб погибли и более 200 пострадали в результате повторных ударов войск Киева по гражданским объекта. По данным на начало ноября, задокументировано более 20 случаев повторных обстрелов со стороны ВСУ по спасателям МЧС и медикам.

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новости, обстрелы, всу, донецкая народная республика, донецк, мчс рф