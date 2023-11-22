Западноукраинские суды вынесли приговоры 52 российским депутатам - 22.11.2023 Украина.ру
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Западноукраинские суды вынесли приговоры 52 российским депутатам
Западноукраинские суды вынесли приговоры 52 российским депутатам - 22.11.2023 Украина.ру
Западноукраинские суды вынесли приговоры 52 российским депутатам
По итогам расследования СБУ и обвинения Ивано-Франковской и Винницкой областных прокуратур 52 депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ приговорены к 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества каждый. Об этом сообщает офис украинского генпрокурора
2023-11-22T16:24
2023-11-22T16:24
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новости украины
офис генпрокурора
приговор
постсоветское пространство
бывший ссср
западная украина
украина
сбу
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По версии украинского генпрокурора, его подчинённые якобы доказали виновность парламентариев России в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность постсоветской Украины. Отмечено, что российские депутаты как представители власти 15 февраля 2022 года поддержали постановление об обращении к президенту России с просьбой признать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик как самостоятельных, суверенных и независимых государств.Затем, 22 февраля 2022 года российские депутаты поддержали ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ, ДНР и ЛНР. В этих действиях депутатов России украинский генпрокурор усмотрел нарушение законодательства Украины."Кроме того, в отношении еще 23 российских депутатов – обвинительные акты направлены в суд. Специальные досудебные расследования осуществляли следователи СБУ", - сообщил генпрокурор постсоветской республики.
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новости, новости украины, офис генпрокурора, приговор, постсоветское пространство, бывший ссср, западная украина, украина, сбу, парламент, государственная дума рф, день воссоединения с россией, воссоединение, реинтеграция, суверенитет, народные депутаты, новые регионы рф, днр, лнр, новороссия, история новороссии
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Западноукраинские суды вынесли приговоры 52 российским депутатам

16:24 22.11.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВнеплановое пленарное заседание Госдумы РФ
Внеплановое пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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По итогам расследования СБУ и обвинения Ивано-Франковской и Винницкой областных прокуратур 52 депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ приговорены к 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества каждый. Об этом сообщает офис украинского генпрокурора
По версии украинского генпрокурора, его подчинённые якобы доказали виновность парламентариев России в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность постсоветской Украины.
Отмечено, что российские депутаты как представители власти 15 февраля 2022 года поддержали постановление об обращении к президенту России с просьбой признать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик как самостоятельных, суверенных и независимых государств.
Затем, 22 февраля 2022 года российские депутаты поддержали ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ, ДНР и ЛНР. В этих действиях депутатов России украинский генпрокурор усмотрел нарушение законодательства Украины.
"Кроме того, в отношении еще 23 российских депутатов – обвинительные акты направлены в суд. Специальные досудебные расследования осуществляли следователи СБУ", - сообщил генпрокурор постсоветской республики.
Владимир Путин и главы четырех бывших регионов Украины в Кремле 30 сентября
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День воссоединения в ЛНР и ДНР: выходной будет 2 октябряВыходным днём в Луганской и Донецкой народных республиках в этом году будет 2 октября. Об этом информируют министерства труда республик.
 
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