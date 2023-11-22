https://ukraina.ru/20231122/1051245987.html
Западноукраинские суды вынесли приговоры 52 российским депутатам
Западноукраинские суды вынесли приговоры 52 российским депутатам - 22.11.2023 Украина.ру
Западноукраинские суды вынесли приговоры 52 российским депутатам
По итогам расследования СБУ и обвинения Ивано-Франковской и Винницкой областных прокуратур 52 депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ приговорены к 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества каждый. Об этом сообщает офис украинского генпрокурора
2023-11-22T16:24
2023-11-22T16:24
2023-11-22T16:24
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По версии украинского генпрокурора, его подчинённые якобы доказали виновность парламентариев России в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность постсоветской Украины. Отмечено, что российские депутаты как представители власти 15 февраля 2022 года поддержали постановление об обращении к президенту России с просьбой признать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик как самостоятельных, суверенных и независимых государств.Затем, 22 февраля 2022 года российские депутаты поддержали ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ, ДНР и ЛНР. В этих действиях депутатов России украинский генпрокурор усмотрел нарушение законодательства Украины."Кроме того, в отношении еще 23 российских депутатов – обвинительные акты направлены в суд. Специальные досудебные расследования осуществляли следователи СБУ", - сообщил генпрокурор постсоветской республики.
https://ukraina.ru/20230926/1049715324.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Западноукраинские суды вынесли приговоры 52 российским депутатам
По итогам расследования СБУ и обвинения Ивано-Франковской и Винницкой областных прокуратур 52 депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ приговорены к 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества каждый. Об этом сообщает офис украинского генпрокурора