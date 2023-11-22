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Путин сменил атамана Всероссийского казачьего общества

Путин сменил атамана Всероссийского казачьего общества - 22.11.2023 Украина.ру

Путин сменил атамана Всероссийского казачьего общества

Президент России Владимир Путин подписал указ о новом атамане Всероссийского казачьего общества. Его разместили на сайте официального опубликования правовых актов

2023-11-22T14:31

2023-11-22T14:31

2023-11-22T14:31

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"Назначить Кузнецова Виталия Владимировича атаманом Всероссийского казачьего общества", - говорится в документе.Другим указом Путин освободил с этого поста Николая Долуду.Долуда стал атаманом Всероссийского казачьего общества в 2019 году. В октябре нынешнего года он сообщил, что подал заявление об освобождении с должности из-за нехватки времени и сил для выполнения своих депутатских обязанностей в Государственной Думе. Сейчас он занимается проработкой Федерального закона РФ о казачестве.

https://ukraina.ru/20231120/1032700122.html

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новости, владимир путин, казаки, атаманы, указ