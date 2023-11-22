Путин сменил атамана Всероссийского казачьего общества - 22.11.2023 Украина.ру
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Путин сменил атамана Всероссийского казачьего общества
Путин сменил атамана Всероссийского казачьего общества - 22.11.2023 Украина.ру
Путин сменил атамана Всероссийского казачьего общества
Президент России Владимир Путин подписал указ о новом атамане Всероссийского казачьего общества. Его разместили на сайте официального опубликования правовых актов
2023-11-22T14:31
2023-11-22T14:31
новости
владимир путин
казаки
атаманы
указ
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"Назначить Кузнецова Виталия Владимировича атаманом Всероссийского казачьего общества", - говорится в документе.Другим указом Путин освободил с этого поста Николая Долуду.Долуда стал атаманом Всероссийского казачьего общества в 2019 году. В октябре нынешнего года он сообщил, что подал заявление об освобождении с должности из-за нехватки времени и сил для выполнения своих депутатских обязанностей в Государственной Думе. Сейчас он занимается проработкой Федерального закона РФ о казачестве.
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новости, владимир путин, казаки, атаманы, указ
Новости, Владимир Путин, казаки, атаманы, указ

Путин сменил атамана Всероссийского казачьего общества

14:31 22.11.2023
 
© РИА Новости . Павел Быркин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с финалистами конкурса "Большая перемена"
Президент РФ В. Путин встретился с финалистами конкурса Большая перемена - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости . Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин подписал указ о новом атамане Всероссийского казачьего общества. Его разместили на сайте официального опубликования правовых актов
"Назначить Кузнецова Виталия Владимировича атаманом Всероссийского казачьего общества", - говорится в документе.
Другим указом Путин освободил с этого поста Николая Долуду.
Долуда стал атаманом Всероссийского казачьего общества в 2019 году. В октябре нынешнего года он сообщил, что подал заявление об освобождении с должности из-за нехватки времени и сил для выполнения своих депутатских обязанностей в Государственной Думе. Сейчас он занимается проработкой Федерального закона РФ о казачестве.
Илья Репин Портрет Михаила Драгомирова, 1889 год - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
20 ноября, 17:46История
Михаил Драгомиров: "атаман Сирко", ставший "учителем и воспитателем русского солдата и офицера"Один из крупнейших российских военных теоретиков и педагогов, герой войны за освобождение Болгарии и киевский генерал-губернатор Михаил Иванович Драгомиров родился 20 ноября 1830 года под Конотопом
 
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