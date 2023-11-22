Путин сменил атамана Всероссийского казачьего общества
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Президент России Владимир Путин подписал указ о новом атамане Всероссийского казачьего общества. Его разместили на сайте официального опубликования правовых актов
"Назначить Кузнецова Виталия Владимировича атаманом Всероссийского казачьего общества", - говорится в документе.
Другим указом Путин освободил с этого поста Николая Долуду.
Долуда стал атаманом Всероссийского казачьего общества в 2019 году. В октябре нынешнего года он сообщил, что подал заявление об освобождении с должности из-за нехватки времени и сил для выполнения своих депутатских обязанностей в Государственной Думе. Сейчас он занимается проработкой Федерального закона РФ о казачестве.
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