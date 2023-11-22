Пока рано говорить о "последствиях" для России из-за Игр дружбы - глава МОК - 22.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231122/1051224184.html
Пока рано говорить о "последствиях" для России из-за Игр дружбы - глава МОК
Пока рано говорить о "последствиях" для России из-за Игр дружбы - глава МОК - 22.11.2023 Украина.ру
Пока рано говорить о "последствиях" для России из-за Игр дружбы - глава МОК
Пока рано говорить о "последствиях" для России из-за проведения Игр дружбы, заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Об этом 22 ноября сообщили журналисты РИА Новости
2023-11-22T09:47
2023-11-22T09:47
новости
россия
мок
wada
игры дружбы
москва
томас бах
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101702/57/1017025720_0:250:2756:1800_1920x0_80_0_0_53ebbf2261d45ce62ba5930def49d545.jpg.webp
Глава МОК заявил, что пока только слышал о планах организовать Игры дружбы от президента и правительства России.Директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд ранее призвал национальные комитеты отказаться от участия во Всемирных играх дружбы-2024. Его слова приводит Inside the games.Джеймс Маклауд заявил, что участие спортсменов во Всемирных играх дружбы противоречит санкциям.По его мнению, участие в Играх Дружбы якобы противоречит олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта. Помимо этого, Маклауд отметил "растущую политизацию мирового спорта".Игры пройдут в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года. Запланированы состязания по 25 летним видам спорта. Призовой фонд соревнований должен составить 4,6 миллиарда рублей.В конце марта 2023 года Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования исключительно в нейтральном статусе. Причём допускать будут только тех, кто публично не высказывался в поддержку российской спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности России.При этом комитет запретил России и Белоруссии проводить международные соревнования по олимпийским видам спорта на территории своих стран.
https://ukraina.ru/20230601/v-kontse-tekst-ssylki-na-2-video-1046761068.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101702/57/1017025720_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_c68c67b313ece4fe0c01c15854e795c8.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, мок, wada, игры дружбы, москва, томас бах
Новости, Россия, МОК, wada, Игры дружбы, Москва, Томас Бах

Пока рано говорить о "последствиях" для России из-за Игр дружбы - глава МОК

09:47 22.11.2023
 
© РИА Новости . Елена Соболь / Перейти в фотобанкМОК решил не отстранять всю сборную России от Олимпиады в Рио
МОК решил не отстранять всю сборную России от Олимпиады в Рио - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости . Елена Соболь
Перейти в фотобанк
Читать в
Пока рано говорить о "последствиях" для России из-за проведения Игр дружбы, заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Об этом 22 ноября сообщили журналисты РИА Новости
Глава МОК заявил, что пока только слышал о планах организовать Игры дружбы от президента и правительства России.
"МОК, как и WADA, чётко выразили свою позицию. Спортивные мероприятия должны быть организованы спортивными организациями, они должны соблюдать правила спортивных организаций. Сейчас ведутся обсуждения по этому поводу, слишком рано говорить о последствиях, разные варианты возможны", - сказал Бах.
Директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд ранее призвал национальные комитеты отказаться от участия во Всемирных играх дружбы-2024. Его слова приводит Inside the games.
Джеймс Маклауд заявил, что участие спортсменов во Всемирных играх дружбы противоречит санкциям.
По его мнению, участие в Играх Дружбы якобы противоречит олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта. Помимо этого, Маклауд отметил "растущую политизацию мирового спорта".
Игры пройдут в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года. Запланированы состязания по 25 летним видам спорта. Призовой фонд соревнований должен составить 4,6 миллиарда рублей.
В конце марта 2023 года Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования исключительно в нейтральном статусе. Причём допускать будут только тех, кто публично не высказывался в поддержку российской спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности России.
При этом комитет запретил России и Белоруссии проводить международные соревнования по олимпийским видам спорта на территории своих стран.
- РИА Новости, 1920, 01.06.2023
1 июня, 07:12
Ни о каком олимпийском принципе и речи быть не может: Украина превратила спорт в часть своей политикиПоследнюю неделю на слуху новости об украинских спортсменах, но вовсе не из-за их выдающихся результатов и даже не из-за сенсационных трансферах — всё дело так или иначе в политике
 
НовостиРоссияМОКwadaИгры дружбыМоскваТомас Бах
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:47С кем и зачем встретился министр обороны США в Жешуве. Как Польша готовится к войне
09:47Пока рано говорить о "последствиях" для России из-за Игр дружбы - глава МОК
09:22ВКС России получили партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34 - ОАК
09:15Алексей Данилов, биография
09:13Командиры ВСУ из Чернигова украли миллион долларов на закупках генераторов
09:10Виталий Кличко, биография
09:04Кирилл Буданов, биография
09:00Ирина Фарион, биография
09:00Атака катеров, взрывы и уничтожение террористов, потеря достоинства. Главное на Украине на утро 22 ноября
08:58Силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА над территорией Крыма - МО
08:54Дмитрий Кулеба, биография
08:42Севастопольский рейд утром перекрыли для пассажирских судов
08:17"Волки, смотрящие в лес". Как Екатерина Великая начинала интеграцию Малороссии
08:15"Ошибка маловероятна": артиллерия ВСУ накрыла позиции боевиков "Азова"* под Красным Лиманом
07:53"Прощупать Россию": депутат украинской Верховной рады призвал к компромиссу
07:30Бойцы батальона из бывших пленных ВСУ выехали на первое боевое задание
07:00В Чёрном море уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ, направлявшихся к Крыму - МО
06:40"Он улыбается": на Западе встревожились из-за хорошего настроения Путина
06:18Зеленский заявил о готовности выслушать Трампа
06:06Хроника энергетической войны: последние события
Лента новостейМолния