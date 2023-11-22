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Пока рано говорить о "последствиях" для России из-за Игр дружбы - глава МОК
Пока рано говорить о "последствиях" для России из-за Игр дружбы - глава МОК - 22.11.2023 Украина.ру
Пока рано говорить о "последствиях" для России из-за Игр дружбы - глава МОК
Пока рано говорить о "последствиях" для России из-за проведения Игр дружбы, заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Об этом 22 ноября сообщили журналисты РИА Новости
2023-11-22T09:47
2023-11-22T09:47
2023-11-22T09:47
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wada
игры дружбы
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томас бах
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Глава МОК заявил, что пока только слышал о планах организовать Игры дружбы от президента и правительства России.Директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд ранее призвал национальные комитеты отказаться от участия во Всемирных играх дружбы-2024. Его слова приводит Inside the games.Джеймс Маклауд заявил, что участие спортсменов во Всемирных играх дружбы противоречит санкциям.По его мнению, участие в Играх Дружбы якобы противоречит олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта. Помимо этого, Маклауд отметил "растущую политизацию мирового спорта".Игры пройдут в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года. Запланированы состязания по 25 летним видам спорта. Призовой фонд соревнований должен составить 4,6 миллиарда рублей.В конце марта 2023 года Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования исключительно в нейтральном статусе. Причём допускать будут только тех, кто публично не высказывался в поддержку российской спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности России.При этом комитет запретил России и Белоруссии проводить международные соревнования по олимпийским видам спорта на территории своих стран.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, мок, wada, игры дружбы, москва, томас бах
Новости, Россия, МОК, wada, Игры дружбы, Москва, Томас Бах
Пока рано говорить о "последствиях" для России из-за Игр дружбы - глава МОК
Пока рано говорить о "последствиях" для России из-за проведения Игр дружбы, заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Об этом 22 ноября сообщили журналисты РИА Новости
Глава МОК заявил, что пока только слышал о планах организовать Игры дружбы от президента и правительства России.
"МОК, как и WADA, чётко выразили свою позицию. Спортивные мероприятия должны быть организованы спортивными организациями, они должны соблюдать правила спортивных организаций. Сейчас ведутся обсуждения по этому поводу, слишком рано говорить о последствиях, разные варианты возможны", - сказал Бах.
Директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд ранее призвал национальные комитеты отказаться от участия во Всемирных играх дружбы-2024. Его слова приводит
Inside the games.
Джеймс Маклауд заявил, что участие спортсменов во Всемирных играх дружбы противоречит санкциям.
По его мнению, участие в Играх Дружбы якобы противоречит олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта. Помимо этого, Маклауд отметил "растущую политизацию мирового спорта".
Игры пройдут в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года. Запланированы состязания по 25 летним видам спорта. Призовой фонд соревнований должен составить 4,6 миллиарда рублей.
В конце марта 2023 года Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования исключительно в нейтральном статусе. Причём допускать будут только тех, кто публично не высказывался в поддержку российской спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности России.
При этом комитет запретил России и Белоруссии проводить международные соревнования по олимпийским видам спорта на территории своих стран.