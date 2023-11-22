https://ukraina.ru/20231122/1051218691.html

Меньше $1 млрд Канада выделит Киеву до 2026 года

Меньше $1 млрд Канада выделит Киеву до 2026 года - 22.11.2023 Украина.ру

Меньше $1 млрд Канада выделит Киеву до 2026 года

В период с 2023 по 2026 годы Канада намерена выделить Киеву лишь один миллиард 331 миллион канадских долларов (или 971,5 миллиарда долларов США). Такие данные приводит РИА Новости, ссылаясь на проект бюджета страны

2023-11-22T01:31

2023-11-22T01:31

2023-11-22T01:31

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Согласно указанным в документе табличным значениям, в 2023-2024 финансовом году на военную помощь Киеву Канада направит 816 миллионов долларов (595,6 миллиона долларов США), в 2024-2025 финансовом году – 318 миллионов долларов (232,1 миллиона долларов США), а в 2025-2026 фингоду – 197 миллионов долларов (143,8 миллиона долларов США).О средствах на военную помощь Украине в 2026-2027 финансовом году в опубликованном документе не говорится. В понедельник, 20 ноября, Пентагон объявил о новом пакете военной помощи киевскому режиму на сумму 100 миллионов долларов. До этого президент США Джо Байден подписал закон о двухэтапном временном финансировании, которые исключает выделение помощи Украине и Израилю. Ранее издание Bild сообщало, что Украине не стоит рассчитывать на крылатые ракеты Taurus от Германии.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, канада, военная помощь, сво, всу