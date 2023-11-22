Меньше $1 млрд Канада выделит Киеву до 2026 года - 22.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231122/1051218691.html
Меньше $1 млрд Канада выделит Киеву до 2026 года
Меньше $1 млрд Канада выделит Киеву до 2026 года - 22.11.2023 Украина.ру
Меньше $1 млрд Канада выделит Киеву до 2026 года
В период с 2023 по 2026 годы Канада намерена выделить Киеву лишь один миллиард 331 миллион канадских долларов (или 971,5 миллиарда долларов США). Такие данные приводит РИА Новости, ссылаясь на проект бюджета страны
2023-11-22T01:31
2023-11-22T01:31
новости
украина
канада
военная помощь
сво
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1c/1049747849_0:32:3072:1759_1920x0_80_0_0_7eb29f84f09ac238312ccf4740d8f015.jpg
Согласно указанным в документе табличным значениям, в 2023-2024 финансовом году на военную помощь Киеву Канада направит 816 миллионов долларов (595,6 миллиона долларов США), в 2024-2025 финансовом году – 318 миллионов долларов (232,1 миллиона долларов США), а в 2025-2026 фингоду – 197 миллионов долларов (143,8 миллиона долларов США).О средствах на военную помощь Украине в 2026-2027 финансовом году в опубликованном документе не говорится. В понедельник, 20 ноября, Пентагон объявил о новом пакете военной помощи киевскому режиму на сумму 100 миллионов долларов. До этого президент США Джо Байден подписал закон о двухэтапном временном финансировании, которые исключает выделение помощи Украине и Израилю. Ранее издание Bild сообщало, что Украине не стоит рассчитывать на крылатые ракеты Taurus от Германии.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1c/1049747849_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9656422c576076c93c66010607e7e0ec.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, канада, военная помощь, сво, всу
Новости, Украина, Канада, военная помощь, СВО, ВСУ

Меньше $1 млрд Канада выделит Киеву до 2026 года

01:31 22.11.2023
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПослы США, Британии и Канады вызваны в МИД России
Послы США, Британии и Канады вызваны в МИД России - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
В период с 2023 по 2026 годы Канада намерена выделить Киеву лишь один миллиард 331 миллион канадских долларов (или 971,5 миллиарда долларов США). Такие данные приводит РИА Новости, ссылаясь на проект бюджета страны
Согласно указанным в документе табличным значениям, в 2023-2024 финансовом году на военную помощь Киеву Канада направит 816 миллионов долларов (595,6 миллиона долларов США), в 2024-2025 финансовом году – 318 миллионов долларов (232,1 миллиона долларов США), а в 2025-2026 фингоду – 197 миллионов долларов (143,8 миллиона долларов США).
О средствах на военную помощь Украине в 2026-2027 финансовом году в опубликованном документе не говорится.
В понедельник, 20 ноября, Пентагон объявил о новом пакете военной помощи киевскому режиму на сумму 100 миллионов долларов. До этого президент США Джо Байден подписал закон о двухэтапном временном финансировании, которые исключает выделение помощи Украине и Израилю.
Ранее издание Bild сообщало, что Украине не стоит рассчитывать на крылатые ракеты Taurus от Германии.
 
НовостиУкраинаКанадавоенная помощьСВОВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
02:01План ЕС о помощи Киеву на €20 млрд может провалиться – Bloomberg
01:31Меньше $1 млрд Канада выделит Киеву до 2026 года
01:10В Днепропетровской области демонтируют коммунистическую символику с мемориала
00:43На Украине сократят количество вузов, чтобы вступить в ЕС
00:13Украине не стоит рассчитывать на ракеты Taurus – Bild
23:49Турецкие журналисты пророчат Украине новый Майдан
23:24Пожизненный срок за приказ о расстреле 37 мариупольчан получил командир ВСУ
23:02Совместное производство оружия намерены наладить Украина и Германия
22:36Зеленский упросил Европейский парламент открыть офис в Киеве
22:18Украинский бизнес потерял около $8,5 млн из-за протестов польских перевозчиков
21:57ВСУ промахнулись на 500 км, "ударив" по бригаде ВС РФ - СМИ
21:21Украинцы протестуют на пункте пропуска с Польшей
21:18Черкасский страховщик зарабатывал на уклонистах по $4 тыс
20:56Более тысячи батальонов ВСУ релоцировались в ЕС
20:51На переправке украинских уклонистов в Молдавию ежемесячно зарабатывали более $100 тыс
20:37Мантра о поддержке Украины "столько, сколько потребуется" уже неадекватна – Центр европейских реформ
20:24Санду заявила о намерении России "оккупировать Молдавию"
20:18Уклонисты из Одессы платили по $8 тыс за документы "белобилетника"
19:53Германия сокращает расходы из-за углубления бюджетных проблем – Reuters
19:44Когда мы – это демократия, когда нас – госпереворот. Майдану 10 лет - эксперты подводят итоги
Лента новостейМолния