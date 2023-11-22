https://ukraina.ru/20231122/1051217714.html

Украине не стоит рассчитывать на ракеты Taurus – Bild

Украине не стоит рассчитывать на ракеты Taurus – Bild - 22.11.2023 Украина.ру

Украине не стоит рассчитывать на ракеты Taurus – Bild

Германия не поставит Украине крылатые ракеты Taurus. Об этом с раздражением заявил журналистам министр обороны ФРГ Борис Писториус, передаёт Bild

2023-11-22T00:13

2023-11-22T00:13

2023-11-22T00:14

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В новой статье издания журналисты анализируют визит главы минобороны Германии в Киев. Утверждается, будто "ни один немецкий министр никогда не подходил так близко к украинским войскам". Так, Писториус стал свидетелем тренировок украинских солдат на боевом тренажёре, осмотрел казармы. Вся поездка проходила в сопровождении министра обороны Украины Рустема Умерова. На вопрос журналистов о предоставлении Киеву крылатых ракетах Taurus, Писториус раздражённо отметил, что „по этому поводу нет нового положения дел“. Bild также отмечает, что министр обороны "не создал впечатление, что это положение вещей изменится в будущем". Журналисты считают, что такое решение немецкого правительства уменьшает для Украины "шансы повернуть ход войны на юге и востоке страны в свою пользу". Напомним, украинская сторона уже давно просит Берлин передать ракеты Taurus, но канцлер ФРГ Олаф Шольц не даёт однозначного ответа на этот счёт. В частности, он утверждал ранее, что все шаги по вопросам поставок оружия согласовываются с партнёрами, а приоритетом ФРГ является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами.Ранее пресс-служба Офиса президента сообщала, что Писториус и Зеленский обсудили перспективы совместного производства оружия.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, германия, борис писториус, фрг, военная помощь, военная техника, сво