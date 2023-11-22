Украине не стоит рассчитывать на ракеты Taurus – Bild - 22.11.2023 Украина.ру
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Украине не стоит рассчитывать на ракеты Taurus – Bild
Украине не стоит рассчитывать на ракеты Taurus – Bild - 22.11.2023 Украина.ру
Украине не стоит рассчитывать на ракеты Taurus – Bild
Германия не поставит Украине крылатые ракеты Taurus. Об этом с раздражением заявил журналистам министр обороны ФРГ Борис Писториус, передаёт Bild
2023-11-22T00:13
2023-11-22T00:14
новости
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В новой статье издания журналисты анализируют визит главы минобороны Германии в Киев. Утверждается, будто "ни один немецкий министр никогда не подходил так близко к украинским войскам". Так, Писториус стал свидетелем тренировок украинских солдат на боевом тренажёре, осмотрел казармы. Вся поездка проходила в сопровождении министра обороны Украины Рустема Умерова. На вопрос журналистов о предоставлении Киеву крылатых ракетах Taurus, Писториус раздражённо отметил, что „по этому поводу нет нового положения дел“. Bild также отмечает, что министр обороны "не создал впечатление, что это положение вещей изменится в будущем". Журналисты считают, что такое решение немецкого правительства уменьшает для Украины "шансы повернуть ход войны на юге и востоке страны в свою пользу". Напомним, украинская сторона уже давно просит Берлин передать ракеты Taurus, но канцлер ФРГ Олаф Шольц не даёт однозначного ответа на этот счёт. В частности, он утверждал ранее, что все шаги по вопросам поставок оружия согласовываются с партнёрами, а приоритетом ФРГ является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами.Ранее пресс-служба Офиса президента сообщала, что Писториус и Зеленский обсудили перспективы совместного производства оружия.
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новости, украина, владимир зеленский, германия, борис писториус, фрг, военная помощь, военная техника, сво
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Германия, Борис Писториус, ФРГ, военная помощь, военная техника, СВО

Украине не стоит рассчитывать на ракеты Taurus – Bild

00:13 22.11.2023 (обновлено: 00:14 22.11.2023)
 
Совместное производство оружия намерена наладить Украина и Германия
Совместное производство оружия намерена наладить Украина и Германия
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Германия не поставит Украине крылатые ракеты Taurus. Об этом с раздражением заявил журналистам министр обороны ФРГ Борис Писториус, передаёт Bild
В новой статье издания журналисты анализируют визит главы минобороны Германии в Киев. Утверждается, будто "ни один немецкий министр никогда не подходил так близко к украинским войскам".
Так, Писториус стал свидетелем тренировок украинских солдат на боевом тренажёре, осмотрел казармы. Вся поездка проходила в сопровождении министра обороны Украины Рустема Умерова.

"Писториус заявил, что Германия продолжит оказывать военную поддержку Украине, объявив о новом пакете вооружений (...)Однако с „большим количеством того же самого”, то есть с большим количеством того, что Германия уже поставила до сих пор", – цитирует источник одного из членов делегации.

На вопрос журналистов о предоставлении Киеву крылатых ракетах Taurus, Писториус раздражённо отметил, что „по этому поводу нет нового положения дел“. Bild также отмечает, что министр обороны "не создал впечатление, что это положение вещей изменится в будущем".
Журналисты считают, что такое решение немецкого правительства уменьшает для Украины "шансы повернуть ход войны на юге и востоке страны в свою пользу".
Напомним, украинская сторона уже давно просит Берлин передать ракеты Taurus, но канцлер ФРГ Олаф Шольц не даёт однозначного ответа на этот счёт. В частности, он утверждал ранее, что все шаги по вопросам поставок оружия согласовываются с партнёрами, а приоритетом ФРГ является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами.
Ранее пресс-служба Офиса президента сообщала, что Писториус и Зеленский обсудили перспективы совместного производства оружия.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийГерманияБорис ПисториусФРГвоенная помощьвоенная техникаСВО
 
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00:13Украине не стоит рассчитывать на ракеты Taurus – Bild
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