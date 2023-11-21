https://ukraina.ru/20231121/1051204284.html

Владимир Васильев о том, зачем министр обороны США Остин приехал на Украину и что пообещал Зеленскому

Владимир Васильев о том, зачем министр обороны США Остин приехал на Украину и что пообещал Зеленскому - 21.11.2023 Украина.ру

Владимир Васильев о том, зачем министр обороны США Остин приехал на Украину и что пообещал Зеленскому

Ситуация в Вашингтоне может напугать Владимира Зеленского и спровоцировать внутриполитический кризис на Украине. Поэтому Джо Байден отправляет в Киев своих... Украина.ру, 21.11.2023

2023-11-21T16:13

2023-11-21T16:13

2023-11-21T16:13

интервью

сша

ллойд остин

украина

киев

владимир зеленский

джо байден

военная помощь

всу

конгресс сша

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Ситуация в Вашингтоне может напугать Владимира Зеленского и спровоцировать внутриполитический кризис на Украине. Поэтому Джо Байден отправляет в Киев своих эмиссаров с определенными задачами. Зачем приехал министр обороны США Ллойд Остин, в интервью Украина.ру рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. — Владимир Сергеевич, глава Пентагона США Ллойд Остин приехал в Киев. Какие у него задачи?— Ситуация очень простая. Визит Остина направлен на то, чтобы поддержать киевское руководство в условиях, когда возникла неопределённость с дальнейшим финансированием. Остин сказал, что вооруженным силам Украины (ВСУ) поставят боеприпасов на 100 миллионов долларов, но это лишь обещание.Пока же неизвестно, когда Конгресс соберётся рассматривать украинскую часть военной поставки или, вернее, заявку администрации Байдена на 61 миллиард долларов — поскольку, более приоритетная заявка — на Израиль — и та застряла. А с Украиной вообще не ясно, как будет дальше. Идут разговоры, что, возможно, к концу года финансирование Киева будет рассмотрено в той или иной форме.Однако, я думаю, что у Зеленского есть определённого рода паника, проецируемая на Киев, возможно, даже из Вашингтона, из западных столиц — то, что сегодня происходит во внутриполитической ситуации США, делает практически невозможным разговоры об устойчивых перспективах относительно объёмов помощи Украине и их сроков.Поэтому, я думаю, Запад пошёл по пути психологической поддержки: дескать, денег пока не будет, но морально поддержим. Хочу заметить, что для Запада по-прежнему важно, чтобы военные действия на Украине продолжались и не состоялось никакой паузы — должна идти война ради войны.Кроме того, одна из важных задач Остина как министра обороны — составить военное представление о состоянии и положении на фронтах, провести военную инвентаризацию.— То есть Америка будет поддерживать Киев и дальше?— Да, эта линия в администрации Байдена носит, я бы сказал, шизофренический характер. Это видно по статье, которая была опубликована The Washington Post 18 ноября. Возможно, это личная зацикленность престарелого президента. Поэтому в данном случае на Украину ездят его эмиссары.Кроме того, они могут приезжать в Киев для контроля за тем, чтобы украинское руководство ненароком не вносило корректировки в свои действия. Я не знаю, как выглядят сегодня военные планы: переходить ли к обороне, вести ли оппозиционные действия, но главное для США — пресечь возможные поползновения Киева к мирному или дипломатическому урегулированию конфликта.— Получается то, что пишет западная пресса и говорил Байден про заморозку конфликта (что горячая фаза может сойти на нет) — это политический вброс?— И да, и нет. Тут есть система истинных намерений и ложных отвлекающих целей. Я думаю, какие-то разногласия в этом вопросе имеются, но здесь важно видеть позицию администрации Байдена, которая сейчас лавирует.Например, сам президент США заговорил о мире. В то же время он упомянул, что военный конфликт необходимо решать военным путём. Из его статьи вытекает вывод, что в отношении Украины нужна некая пауза, связанная с неопределённостью вопроса о финансировании.Но для США крайне важно в момент инерции сохранить поддержку Украины, чтобы паника не перекинулась на Киев, не привела к расколу или какому-то самостоятельному поведению Зеленского, который испугается, что его бросили. Неопределённость и несогласованность в Вашингтоне может спровоцировать внутриполитический кризис в Киеве.Кроме того, Конгресс сегодня может затребовать четкие цели и задачи администрации Белого дома по Украине; может поставить вопрос об эффективности и аудите отправленной ВСУ помощи. То, что военная техника, снаряжение и оружие, которые были поставлены на Украину, оказались на Ближнем и Среднем Востоке и попали в руки ХАМАС— это будет расследоваться тоже в Конгрессе.Если говорить о программе максимум, то для США важно не допустить окончательного провала украинского фронта на фоне наступления российских войск. Для Запада важно сохранить ситуацию на уровне статуса-кво.

https://ukraina.ru/20221109/1040649518.html

https://ukraina.ru/20231121/1051186723.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, сша, ллойд остин, украина, киев, владимир зеленский, джо байден, военная помощь, всу, конгресс сша