ABC News назвали Писториуса последним еврочиновником, пообещавшим Киеву деньги - 21.11.2023 Украина.ру
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ABC News назвали Писториуса последним еврочиновником, пообещавшим Киеву деньги
ABC News назвали Писториуса последним еврочиновником, пообещавшим Киеву деньги - 21.11.2023 Украина.ру
ABC News назвали Писториуса последним еврочиновником, пообещавшим Киеву деньги
Министр обороны Германии Борис Писториус во вторник, 21 ноября, совершил необъявленный визит на Украину и пообещал продолжать поддерживать Киев в борьбе против России
2023-11-21T13:42
2023-11-21T13:42
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борис писториус
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Дата визита совпала с 10-й годовщиной того, что представители украинских властей называют "Революцией достоинства", якобы приблизившей ее к Западу.Писториус прибыл на следующий день после министра обороны США Ллойда Остина. Он также пообещал Киеву долгосрочную поддержку, в том числе 100 млн долларов, правда не деньгами, а оружием из американских запасов.Недавнее украинское контрнаступление, судя по всему, не принесло серьезных изменений на поле боя, и впереди еще одна тяжелая зима войны на истощение. В рамках визита Писториус планирует оценить эффективность оказанной ранее помощи, а также подвести итоги боевых действий и встретиться с украинским коллегой Рустемом Умеровым. Германия является вторым по величине поставщиком военной и финансовой поддержки Украине после США."Я снова здесь, во-первых, чтобы пообещать дальнейшую поддержку", — сказал Писториус.
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новости, новости украины, борис писториус, германия
Новости, Новости Украины, Борис Писториус, Германия

ABC News назвали Писториуса последним еврочиновником, пообещавшим Киеву деньги

13:42 21.11.2023
 
© commons.wikimedia.org / Olaf KosinskyБорис Писториус
Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© commons.wikimedia.org / Olaf Kosinsky
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Министр обороны Германии Борис Писториус во вторник, 21 ноября, совершил необъявленный визит на Украину и пообещал продолжать поддерживать Киев в борьбе против России
Дата визита совпала с 10-й годовщиной того, что представители украинских властей называют "Революцией достоинства", якобы приблизившей ее к Западу.
Писториус прибыл на следующий день после министра обороны США Ллойда Остина. Он также пообещал Киеву долгосрочную поддержку, в том числе 100 млн долларов, правда не деньгами, а оружием из американских запасов.

"Министр обороны Германии стал последним иностранным чиновником, посетившим Киев и пообещавшим увеличить помощь Украине, – пишут журналисты ABC News. – Визиты, похоже, являются частью международных политических усилий, направленных на то, чтобы держать войну в сознании общественности, в то время как другие вопросы требуют внимания, включая конфликт между Израилем и Хамасом".

Недавнее украинское контрнаступление, судя по всему, не принесло серьезных изменений на поле боя, и впереди еще одна тяжелая зима войны на истощение. В рамках визита Писториус планирует оценить эффективность оказанной ранее помощи, а также подвести итоги боевых действий и встретиться с украинским коллегой Рустемом Умеровым. Германия является вторым по величине поставщиком военной и финансовой поддержки Украине после США.
"Я снова здесь, во-первых, чтобы пообещать дальнейшую поддержку", — сказал Писториус.
 
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