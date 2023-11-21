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ABC News назвали Писториуса последним еврочиновником, пообещавшим Киеву деньги

ABC News назвали Писториуса последним еврочиновником, пообещавшим Киеву деньги - 21.11.2023 Украина.ру

ABC News назвали Писториуса последним еврочиновником, пообещавшим Киеву деньги

Министр обороны Германии Борис Писториус во вторник, 21 ноября, совершил необъявленный визит на Украину и пообещал продолжать поддерживать Киев в борьбе против России

2023-11-21T13:42

2023-11-21T13:42

2023-11-21T13:42

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борис писториус

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Дата визита совпала с 10-й годовщиной того, что представители украинских властей называют "Революцией достоинства", якобы приблизившей ее к Западу.Писториус прибыл на следующий день после министра обороны США Ллойда Остина. Он также пообещал Киеву долгосрочную поддержку, в том числе 100 млн долларов, правда не деньгами, а оружием из американских запасов.Недавнее украинское контрнаступление, судя по всему, не принесло серьезных изменений на поле боя, и впереди еще одна тяжелая зима войны на истощение. В рамках визита Писториус планирует оценить эффективность оказанной ранее помощи, а также подвести итоги боевых действий и встретиться с украинским коллегой Рустемом Умеровым. Германия является вторым по величине поставщиком военной и финансовой поддержки Украине после США."Я снова здесь, во-первых, чтобы пообещать дальнейшую поддержку", — сказал Писториус.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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