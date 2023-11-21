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ABC News назвали Писториуса последним еврочиновником, пообещавшим Киеву деньги
ABC News назвали Писториуса последним еврочиновником, пообещавшим Киеву деньги - 21.11.2023 Украина.ру
ABC News назвали Писториуса последним еврочиновником, пообещавшим Киеву деньги
Министр обороны Германии Борис Писториус во вторник, 21 ноября, совершил необъявленный визит на Украину и пообещал продолжать поддерживать Киев в борьбе против России
2023-11-21T13:42
2023-11-21T13:42
2023-11-21T13:42
новости
новости украины
борис писториус
германия
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Дата визита совпала с 10-й годовщиной того, что представители украинских властей называют "Революцией достоинства", якобы приблизившей ее к Западу.Писториус прибыл на следующий день после министра обороны США Ллойда Остина. Он также пообещал Киеву долгосрочную поддержку, в том числе 100 млн долларов, правда не деньгами, а оружием из американских запасов.Недавнее украинское контрнаступление, судя по всему, не принесло серьезных изменений на поле боя, и впереди еще одна тяжелая зима войны на истощение. В рамках визита Писториус планирует оценить эффективность оказанной ранее помощи, а также подвести итоги боевых действий и встретиться с украинским коллегой Рустемом Умеровым. Германия является вторым по величине поставщиком военной и финансовой поддержки Украине после США."Я снова здесь, во-первых, чтобы пообещать дальнейшую поддержку", — сказал Писториус.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, борис писториус, германия
ABC News назвали Писториуса последним еврочиновником, пообещавшим Киеву деньги
Министр обороны Германии Борис Писториус во вторник, 21 ноября, совершил необъявленный визит на Украину и пообещал продолжать поддерживать Киев в борьбе против России
Дата визита совпала с 10-й годовщиной того, что представители украинских властей называют "Революцией достоинства", якобы приблизившей ее к Западу.
Писториус прибыл на следующий день после министра обороны США Ллойда Остина. Он также пообещал Киеву долгосрочную поддержку, в том числе 100 млн долларов, правда не деньгами, а оружием из американских запасов.
"Министр обороны Германии стал последним иностранным чиновником, посетившим Киев и пообещавшим увеличить помощь Украине, – пишут журналисты ABC News. – Визиты, похоже, являются частью международных политических усилий, направленных на то, чтобы держать войну в сознании общественности, в то время как другие вопросы требуют внимания, включая конфликт между Израилем и Хамасом".
Недавнее украинское контрнаступление, судя по всему, не принесло серьезных изменений на поле боя, и впереди еще одна тяжелая зима войны на истощение. В рамках визита Писториус планирует оценить эффективность оказанной ранее помощи, а также подвести итоги боевых действий и встретиться с украинским коллегой Рустемом Умеровым. Германия является вторым по величине поставщиком военной и финансовой поддержки Украине после США.
"Я снова здесь, во-первых, чтобы пообещать дальнейшую поддержку", — сказал Писториус.