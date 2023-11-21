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Отчаяние ВСУ и опасность для армии России: Баранец о ситуации на фронте и в тылу
Отчаяние ВСУ и опасность для армии России: Баранец о ситуации на фронте и в тылу - 21.11.2023 Украина.ру
Отчаяние ВСУ и опасность для армии России: Баранец о ситуации на фронте и в тылу
В эфире Украина.ру военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал визит главы Пентагона Ллойда Остина в Киев, задачи и проблемы в тылу и на фронте, на которые американский инспектор может повлиять, а также рассказал об актуальных задачах и проблемах сил РФ и проанализировал пути их решения
2023-11-21T11:33
2023-11-21T11:33
2023-11-21T11:33
видео
виктор баранец
пентагон
киев
визит
ллойд остин
вашингтон
сша
спецоперация
сво
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0:24 – Глава Пентагона в Киеве: американский инспектор и решение украинских проблем;11:58 – Как противостоять отчаянию ВСУ? 15:05 – Проблемы ВС РФ и их решение; 20:48 – Взращивание командного состава; 23:06 – Взятие Авдеевки и другие задачи ВС РФ;
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Отчаяние ВСУ и опасность для армии России: Баранец о ситуации на фронте и в тылу
В эфире Украина.ру военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал визит главы Пентагона Ллойда Остина в Киев, задачи и проблемы в тылу и на фронте, на которые американский инспектор может повлиять, а также рассказал об актуальных задачах и проблемах сил РФ и проанализировал пути их решения
0:24 – Глава Пентагона в Киеве: американский инспектор и решение украинских проблем;
11:58 – Как противостоять отчаянию ВСУ?
15:05 – Проблемы ВС РФ и их решение; 20:48 – Взращивание командного состава;
23:06 – Взятие Авдеевки и другие задачи ВС РФ;