https://ukraina.ru/20231121/1051192343.html

Отчаяние ВСУ и опасность для армии России: Баранец о ситуации на фронте и в тылу

Отчаяние ВСУ и опасность для армии России: Баранец о ситуации на фронте и в тылу - 21.11.2023 Украина.ру

Отчаяние ВСУ и опасность для армии России: Баранец о ситуации на фронте и в тылу

В эфире Украина.ру военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал визит главы Пентагона Ллойда Остина в Киев, задачи и проблемы в тылу и на фронте, на которые американский инспектор может повлиять, а также рассказал об актуальных задачах и проблемах сил РФ и проанализировал пути их решения

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2023-11-21T11:33

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0:24 – Глава Пентагона в Киеве: американский инспектор и решение украинских проблем;11:58 – Как противостоять отчаянию ВСУ? 15:05 – Проблемы ВС РФ и их решение; 20:48 – Взращивание командного состава; 23:06 – Взятие Авдеевки и другие задачи ВС РФ;

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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