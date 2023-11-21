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Раненный отдавал приказы: командир Золто Арсаланов "Сибирь" и его бойцы представлены к госнаградам

Раненный отдавал приказы: командир Золто Арсаланов "Сибирь" и его бойцы представлены к госнаградам - 21.11.2023 Украина.ру

Раненный отдавал приказы: командир Золто Арсаланов "Сибирь" и его бойцы представлены к госнаградам

Они мужественно отразили атаку ВСУ на Херсонском направлении и взяли в плен 11 солдат ВСУ, сообщает Минобороны РФ

2023-11-21T10:44

2023-11-21T10:44

2023-11-21T10:44

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9 ноября очередное "живое мясо" сделало попытку переправиться на наш левый берег Днепра. Во время перекрестного огня командир мотострелковой роты Золто Арсаланов с позывным "Сибирь" был ранен, но продолжил отдавать приказы. Благодаря мужественности подчиненных и грамотным приказам Арсаланова атака была успешно отражена. Большую часть диверсантов мотострелки ликвидировали, а 11 человек взяли в плен.Сейчас Золто Арсаланов в госпитале, его состояние стабильное. Он рассказал, что противник намерен был уничтожить российскую группу, чтобы они не смогли получить от них разведданные.– Они начали минометный обстрел, с квадрокоптерных БПЛА сбрасывали гранты и мины. В один из этих моментов я получил осколочное ранение. Люди были подготовлены, никто не стушевался и продолжили выполнять задачу. По позывным это: "Батя", "Француз", "Тигренок", "Шеф", "Понура". Все люди – военнослужащие по контракту, подписали его в этом году. Они подготовлены, проходили неоднократно обучение и сборы. Ведут себя как настоящие воины. Всегда готовы поддержать командира и личный состав.Пленные признались, что шансов у них на достижение целей было не так много:– 7-8 ночью на левый берег Херсона нас кинули, как живое мяса. На лодках переправили на другой берег. Когда переправлялись, офицера с нами не было. Я не хотел воевать, – признались они.Золто Арсаланов добавил, что обстановка на линии соприкосновения остается стабильно напряженной."Наши подразделения не сдаются, как и противник. Продолжает попытки занятия левого берега Днепра. Мы их уничтожаем, когда они непосредственно выходят к нам на район обороны", – добавил он.

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