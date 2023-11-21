https://ukraina.ru/20231121/1051189544.html
Раненный отдавал приказы: командир Золто Арсаланов "Сибирь" и его бойцы представлены к госнаградам
Раненный отдавал приказы: командир Золто Арсаланов "Сибирь" и его бойцы представлены к госнаградам - 21.11.2023 Украина.ру
Раненный отдавал приказы: командир Золто Арсаланов "Сибирь" и его бойцы представлены к госнаградам
Они мужественно отразили атаку ВСУ на Херсонском направлении и взяли в плен 11 солдат ВСУ, сообщает Минобороны РФ
2023-11-21T10:44
2023-11-21T10:44
2023-11-21T10:44
новости
новости украины
всу
армия
вс рф
награда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/15/1051189371_0:0:350:198_1920x0_80_0_0_41807d766cccdcafb3f3d663f92b1fe1.jpg
9 ноября очередное "живое мясо" сделало попытку переправиться на наш левый берег Днепра. Во время перекрестного огня командир мотострелковой роты Золто Арсаланов с позывным "Сибирь" был ранен, но продолжил отдавать приказы. Благодаря мужественности подчиненных и грамотным приказам Арсаланова атака была успешно отражена. Большую часть диверсантов мотострелки ликвидировали, а 11 человек взяли в плен.Сейчас Золто Арсаланов в госпитале, его состояние стабильное. Он рассказал, что противник намерен был уничтожить российскую группу, чтобы они не смогли получить от них разведданные.– Они начали минометный обстрел, с квадрокоптерных БПЛА сбрасывали гранты и мины. В один из этих моментов я получил осколочное ранение. Люди были подготовлены, никто не стушевался и продолжили выполнять задачу. По позывным это: "Батя", "Француз", "Тигренок", "Шеф", "Понура". Все люди – военнослужащие по контракту, подписали его в этом году. Они подготовлены, проходили неоднократно обучение и сборы. Ведут себя как настоящие воины. Всегда готовы поддержать командира и личный состав.Пленные признались, что шансов у них на достижение целей было не так много:– 7-8 ночью на левый берег Херсона нас кинули, как живое мяса. На лодках переправили на другой берег. Когда переправлялись, офицера с нами не было. Я не хотел воевать, – признались они.Золто Арсаланов добавил, что обстановка на линии соприкосновения остается стабильно напряженной."Наши подразделения не сдаются, как и противник. Продолжает попытки занятия левого берега Днепра. Мы их уничтожаем, когда они непосредственно выходят к нам на район обороны", – добавил он.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/15/1051189371_32:0:321:217_1920x0_80_0_0_1027348b664ad52ee428acd50ba29ba7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, всу, армия, вс рф, награда
Раненный отдавал приказы: командир Золто Арсаланов "Сибирь" и его бойцы представлены к госнаградам
Они мужественно отразили атаку ВСУ на Херсонском направлении и взяли в плен 11 солдат ВСУ, сообщает Минобороны РФ
9 ноября очередное "живое мясо" сделало попытку переправиться на наш левый берег Днепра. Во время перекрестного огня командир мотострелковой роты Золто Арсаланов с позывным "Сибирь" был ранен, но продолжил отдавать приказы. Благодаря мужественности подчиненных и грамотным приказам Арсаланова атака была успешно отражена. Большую часть диверсантов мотострелки ликвидировали, а 11 человек взяли в плен.
– В ходе боя 7 человек были взяты в плен, 4 человека после сами сдались. С фланга "Шеф" с "Французом" зашли, вырубили пулеметчика прикладом, пока он менял БК. Командир даже когда получил ранение, отдавал приказы. Все четко указал, как и что делать. Он спокойный, хладнокровный чувствуется в нем уверенность, которая передается нам. Командир был с нами до окончания боя, прямо после его эвакуировали. Переживаем, волнуемся, скорейшего выздоровления ему, – рассказали бойцы мотострелковой роты.
Сейчас Золто Арсаланов в госпитале, его состояние стабильное. Он рассказал, что противник намерен был уничтожить российскую группу, чтобы они не смогли получить от них разведданные.
– Они начали минометный обстрел, с квадрокоптерных БПЛА сбрасывали гранты и мины. В один из этих моментов я получил осколочное ранение. Люди были подготовлены, никто не стушевался и продолжили выполнять задачу. По позывным это: "Батя", "Француз", "Тигренок", "Шеф", "Понура". Все люди – военнослужащие по контракту, подписали его в этом году. Они подготовлены, проходили неоднократно обучение и сборы. Ведут себя как настоящие воины. Всегда готовы поддержать командира и личный состав.
Пленные признались, что шансов у них на достижение целей было не так много:
– 7-8 ночью на левый берег Херсона нас кинули, как живое мяса. На лодках переправили на другой берег. Когда переправлялись, офицера с нами не было. Я не хотел воевать, – признались они.
Золто Арсаланов добавил, что обстановка на линии соприкосновения остается стабильно напряженной.
"Наши подразделения не сдаются, как и противник. Продолжает попытки занятия левого берега Днепра. Мы их уничтожаем, когда они непосредственно выходят к нам на район обороны", – добавил он.