Авдеевский фронт. ВСУ загонят на Коксохим, а там на выбор: либо смерть, либо плен - 21.11.2023 Украина.ру
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Авдеевский фронт. ВСУ загонят на Коксохим, а там на выбор: либо смерть, либо плен
Авдеевский фронт. ВСУ загонят на Коксохим, а там на выбор: либо смерть, либо плен - 21.11.2023 Украина.ру
Авдеевский фронт. ВСУ загонят на Коксохим, а там на выбор: либо смерть, либо плен
У ВСУ на донецком направлении ощущается снарядный голод. С начала авдеевской операции количество обстрелов ДНР упало в 10 раз. Российская армия бомбит украинские позиции 500-тонными кассетными ФАБами
2023-11-21T06:59
2023-11-21T06:59
эксклюзив
александр "варяг" матюшин
авдеевка
сво
спецоперация
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Российско-донецкие части продолжают освобождение Авдеевки из-под украинской оккупации. Идет их продвижение на южном фланге."Авдеевская промка практически освобождена – осталось занять только два здания, где окопались укры: одно в два этажа, другое – в три.В дачный поселок "Виноградники" мы зашли несколько дней назад, но он все еще не под нами. Укры там сейчас начали сильно окапываться, создавая новую линию обороны. Идет продвижение в сторону населенного пункта Северное со стороны Водяного и Опытного", - рассказал изданию Украина.ру донецкий волонтер Александр "Варяг" Матюшин.Что касается северного фланга, то со стороны Красногоровки российская армия наступает на Степное (Степовое), где сейчас серая зона. Ситуация в Степном напоминает ситуацию в Работино: если туда заходят украинцы, то им "насыпают" русские, а если заходят русские, то – украинцы. Что-то вроде цугцванга."Наши на севере продвигаются от золоотвала, который мы называем терриконом в сторону Авдеевского коксохима, беря под контроль посадки. Север не такой укрепленный как юг Авдеевки. Считалось, что мы будем наступать со стороны Донецка, то есть с юга, поэтому именно там все залито бетоном. На севере такого нет, поэтому продвигаться легче.Решено Коксохим пока не штурмовать – мы его просто "обтекаем", если можно так выразиться. Он станет для Авдеевки тем, чем был для ВСУ в Мариуполе "Азовсталь" – местом, куда в итоге переместится весь авдеевский гарнизон. А там украинцев ждет либо смерть от нашей арты и авиации, либо сдача в плен", - сообщил Матюшин.В сети постоянно появляются видео уничтоженной вдоль дорог украинской тяжелой техники: танков и самоходок. Это в основном работа FTV-дронов (дронов-камикадзе)."Обычно наши запускают два беспилотника: разведчик и дрон-камикадзе. У первого обязательно есть тепловизоры, чтобы ночью засекать скопления противника и передвижение его техники. Операторы стоят рядом. Как только цель обнаружена, туда сразу направляется FTV-дрон.Наши сами уже научились делать беспилотники на 3-D принтерах. Это место у них называется "курятником". В смысле – курицы, птицы, то, что летает. Наши бойцы за свои деньги покупают материалы, микросхемы, нужные миниприборы и сами делают БПЛА. Если это какие-то мавики или что-то другое, то их переоборудуют: добавляют хвостовики. Обычно в качестве бомбы используют выстрел от РПГ-7, скотчем к которому приматывают поражающие компоненты – болты, гвозди, гайки. Получается, техника, которая стоит десятки миллионов рублей уничтожается приспособлениями за 10-30 тысяч рублей. Согласитесь, несопоставимо", - говорит Матюшин.По его словам, ситуация в Донецке с обстрелами с началом авдеевской операции улучшилась."Если раньше, Донецк и окружающие города обстреливались по сто раз в сутки, то теперь 10-11. Можно констатировать, что у ВСУ сейчас снарядный голод. На авдеевском фронте нами активно стали применяться РБК-500. Это ФАБы с кассетами. Очень смертоносное оружие. Разносит и убивает все подряд", - констатировал Матюшин.
https://ukraina.ru/20231118/1051125387.html
https://ukraina.ru/20231117/1051114370.html
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2023
Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
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5
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
эксклюзив, александр "варяг" матюшин, авдеевка, сво, спецоперация
Эксклюзив, Александр "Варяг" Матюшин, Авдеевка, СВО, Спецоперация

Авдеевский фронт. ВСУ загонят на Коксохим, а там на выбор: либо смерть, либо плен

06:59 21.11.2023
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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У ВСУ на донецком направлении ощущается снарядный голод. С начала авдеевской операции количество обстрелов ДНР упало в 10 раз. Российская армия бомбит украинские позиции 500-тонными кассетными ФАБами
Российско-донецкие части продолжают освобождение Авдеевки из-под украинской оккупации. Идет их продвижение на южном фланге.
"Авдеевская промка практически освобождена – осталось занять только два здания, где окопались укры: одно в два этажа, другое – в три.
В дачный поселок "Виноградники" мы зашли несколько дней назад, но он все еще не под нами. Укры там сейчас начали сильно окапываться, создавая новую линию обороны. Идет продвижение в сторону населенного пункта Северное со стороны Водяного и Опытного", - рассказал изданию Украина.ру донецкий волонтер Александр "Варяг" Матюшин.
Подготовка штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
18 ноября, 07:28
Авдеевский фронт. Корпус ДНР отбил у ВСУ "Виноградники". В городе замечены бойцы РДК*В лоб Авдеевский коксохим штурмовать не будут, а обойдут. Памятуя бахмутский опыт, когда ВСУ из панельных многоэтажек делали наблюдательные пункты и располагали там огневые точки, решено их снести с помощью артиллерии и авиации. "Панельками" в основном изобилует север города
Что касается северного фланга, то со стороны Красногоровки российская армия наступает на Степное (Степовое), где сейчас серая зона. Ситуация в Степном напоминает ситуацию в Работино: если туда заходят украинцы, то им "насыпают" русские, а если заходят русские, то – украинцы. Что-то вроде цугцванга.
"Наши на севере продвигаются от золоотвала, который мы называем терриконом в сторону Авдеевского коксохима, беря под контроль посадки. Север не такой укрепленный как юг Авдеевки. Считалось, что мы будем наступать со стороны Донецка, то есть с юга, поэтому именно там все залито бетоном. На севере такого нет, поэтому продвигаться легче.
Решено Коксохим пока не штурмовать – мы его просто "обтекаем", если можно так выразиться. Он станет для Авдеевки тем, чем был для ВСУ в Мариуполе "Азовсталь" – местом, куда в итоге переместится весь авдеевский гарнизон. А там украинцев ждет либо смерть от нашей арты и авиации, либо сдача в плен", - сообщил Матюшин.
В сети постоянно появляются видео уничтоженной вдоль дорог украинской тяжелой техники: танков и самоходок. Это в основном работа FTV-дронов (дронов-камикадзе).
"Обычно наши запускают два беспилотника: разведчик и дрон-камикадзе. У первого обязательно есть тепловизоры, чтобы ночью засекать скопления противника и передвижение его техники. Операторы стоят рядом. Как только цель обнаружена, туда сразу направляется FTV-дрон.
Наши сами уже научились делать беспилотники на 3-D принтерах. Это место у них называется "курятником". В смысле – курицы, птицы, то, что летает. Наши бойцы за свои деньги покупают материалы, микросхемы, нужные миниприборы и сами делают БПЛА. Если это какие-то мавики или что-то другое, то их переоборудуют: добавляют хвостовики. Обычно в качестве бомбы используют выстрел от РПГ-7, скотчем к которому приматывают поражающие компоненты – болты, гвозди, гайки. Получается, техника, которая стоит десятки миллионов рублей уничтожается приспособлениями за 10-30 тысяч рублей. Согласитесь, несопоставимо", - говорит Матюшин.
- РИА Новости, 1920, 17.11.2023
17 ноября, 13:20
Авдеевский фронт. Донецкие подразделения прорвали оборону города на севереРоссийские силы взяли под контроль садовое товарищество "Ивовое", расположенное рядом с одним из песчаных карьеров, что уже является собственно Авдеевкой
По его словам, ситуация в Донецке с обстрелами с началом авдеевской операции улучшилась.
"Если раньше, Донецк и окружающие города обстреливались по сто раз в сутки, то теперь 10-11. Можно констатировать, что у ВСУ сейчас снарядный голод. На авдеевском фронте нами активно стали применяться РБК-500. Это ФАБы с кассетами. Очень смертоносное оружие. Разносит и убивает все подряд", - констатировал Матюшин.
 
ЭксклюзивАлександр "Варяг" МатюшинАвдеевкаСВОСпецоперация
 
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