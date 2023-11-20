https://ukraina.ru/20231120/1051176556.html

В УПЦ намекнули на следующую жертву рейдерского захвата

В УПЦ намекнули на следующую жертву рейдерского захвата - 20.11.2023 Украина.ру

В УПЦ намекнули на следующую жертву рейдерского захвата

Поводом для опасений Обуховского благочиния УПЦ МП стал сбор подписей среди прихожан за перевод прихода из УПЦ в Высшее церковное управление. Об этом сообщает общественный православный союз "МИРЯНЕ"

2023-11-20T17:56

2023-11-20T17:56

2023-11-20T17:56

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В союз "Миряне" обратилось Обуховское благочиние Украинской Православной Церкви из-за риска рейдерского захвата.Юристы "Мирян" провели выездные консультации с настоятелями десятков приходов Обуховского благочиния, проанализировали уставные документы и дали практические советы. По итогу были подготовлены рекомендации по минимизации рисков рейдерского захвата религиозных общин. Также оказана помощь в проведении Общего (Приходского) собрания членов Религиозных общин и подготовлены проекты соответствующих протоколов.Проведенная юридическая работа снизит риск незаконной перерегистрации религиозных общин и позволит оперировать в суде качественными доказательствами и станет залогом восстановления прав, добавили в союзе.

https://ukraina.ru/20231111/1050944130.html

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