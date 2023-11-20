В УПЦ намекнули на следующую жертву рейдерского захвата
© https://t.me/miryanyОбуховское благочиние Украинской Православной Церкви
© https://t.me/miryany
Поводом для опасений Обуховского благочиния УПЦ МП стал сбор подписей среди прихожан за перевод прихода из УПЦ в Высшее церковное управление. Об этом сообщает общественный православный союз "МИРЯНЕ"
В союз "Миряне" обратилось Обуховское благочиние Украинской Православной Церкви из-за риска рейдерского захвата.
"В течение августа-сентября 2023 года прихожанами УПЦ были зафиксированы попытки начала сбора подписей среди населения территориальных общин Обуховского района о переходе религиозных общин в Высшее церковное управление. "Агитаторы" перехода подменяют понятия "член религиозной общины" и "член территориальной общины", фактически собирая подписи среди населения района, не вдаваясь в подробности", – говорится в сообщении.
Юристы "Мирян" провели выездные консультации с настоятелями десятков приходов Обуховского благочиния, проанализировали уставные документы и дали практические советы. По итогу были подготовлены рекомендации по минимизации рисков рейдерского захвата религиозных общин. Также оказана помощь в проведении Общего (Приходского) собрания членов Религиозных общин и подготовлены проекты соответствующих протоколов.
Проведенная юридическая работа снизит риск незаконной перерегистрации религиозных общин и позволит оперировать в суде качественными доказательствами и станет залогом восстановления прав, добавили в союзе.
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