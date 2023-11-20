Уклонисты плачут от счастья и целуют деревья после побега с Украины - 20.11.2023 Украина.ру
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Уклонисты плачут от счастья и целуют деревья после побега с Украины
Уклонисты плачут от счастья и целуют деревья после побега с Украины - 20.11.2023 Украина.ру
Уклонисты плачут от счастья и целуют деревья после побега с Украины
Видео, запечатлевшее слезы радости сбежавших из страны, опубликовали в соцсетях
2023-11-20T16:39
2023-11-20T16:39
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Двое украинцев, пересекших границу Украины, записали видео, где рассказали, как они рады, что смогли сбежать из страны.Военкор Андрей Руденко тоже разместил в своем телеграм-канале это видео. Он поддержал этих ребят: "Они адекватно понимают, что если бы остались, то их непременно бы кинули на фронт, а оттуда два пути: или в гробу вернуться, или калекой".
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Новости, Новости Украины, уклонисты, ВСУ

Уклонисты плачут от счастья и целуют деревья после побега с Украины

16:39 20.11.2023
 
Уклонисты плачут от счастья и целуют деревья после побега из Украины
Уклонисты плачут от счастья и целуют деревья после побега из Украины
Читать в
Видео, запечатлевшее слезы радости сбежавших из страны, опубликовали в соцсетях
Двое украинцев, пересекших границу Украины, записали видео, где рассказали, как они рады, что смогли сбежать из страны.
"Я сейчас расплачусь от счастья! Фух, чуть вертолету не попались! Он тут дважды пролетал", – рассказал один из них.
Военкор Андрей Руденко тоже разместил в своем телеграм-канале это видео. Он поддержал этих ребят:
"Они адекватно понимают, что если бы остались, то их непременно бы кинули на фронт, а оттуда два пути: или в гробу вернуться, или калекой".
12:59
На Украине задержана банда, лесными тропами провожавшая за границу уклонистовМаршрут пользовался популярностью. С человека проводники просили от 3 – до 5 тыс. долларов, а общий доход в месяц доходил превышал сотни тысяч. СБУ задержала участников преступной группировки, сообщает пресс-служба ведомства
 
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