https://ukraina.ru/20231120/1051173215.html

Уклонисты плачут от счастья и целуют деревья после побега с Украины

Уклонисты плачут от счастья и целуют деревья после побега с Украины - 20.11.2023 Украина.ру

Уклонисты плачут от счастья и целуют деревья после побега с Украины

Видео, запечатлевшее слезы радости сбежавших из страны, опубликовали в соцсетях

2023-11-20T16:39

2023-11-20T16:39

2023-11-20T16:39

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Двое украинцев, пересекших границу Украины, записали видео, где рассказали, как они рады, что смогли сбежать из страны.Военкор Андрей Руденко тоже разместил в своем телеграм-канале это видео. Он поддержал этих ребят: "Они адекватно понимают, что если бы остались, то их непременно бы кинули на фронт, а оттуда два пути: или в гробу вернуться, или калекой".

https://ukraina.ru/20231120/1051162501.html

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новости, новости украины, уклонисты, всу