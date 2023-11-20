Зоран Чворович: без закона о государственном языке украинская идентичность развалится - 20.11.2023 Украина.ру
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Зоран Чворович: без закона о государственном языке украинская идентичность развалится
Зоран Чворович: без закона о государственном языке украинская идентичность развалится - 20.11.2023 Украина.ру
Зоран Чворович: без закона о государственном языке украинская идентичность развалится
Искусственно придуманную национальную идентичность украинское государство защищает через закон о языке. Поэтому в Киеве болезненно реагируют на требования Европейской комиссии, касающиеся необходимости внесения изменений в этот закон
2023-11-20T16:19
2023-11-20T16:19
новости
украина
верховная рада
венгрия
румыния
венецианская комиссия
украинский язык
закон о языке
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В требованиях Еврокомисси, касающихся изменений закона о государственном языке, украинские общественники усмотрели "след Кремля". Их обращение 20 ноября опубликовал депутат Верховной Рады Украины от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий.Один из условий, которые Европейская комиссия предъявила Украине для ее продвижения на пути евроинтеграции, было внесение изменений в закон о государственном языке, национальных меньшинствах, образовании и СМИ. Такие требования авторы обращения считают необоснованными и настаивают на том, что украинские власти должны оставить неизменным закон о государственном языке.По их мнению, на "предвзятые выводы Венецианской комиссии", которая в этом году дала Киеву "откровенно абсурдные рекомендации по изменениям в законах о языке, образовании и СМИ", повлияли претензии венгерских властей по поводу статуса венгерского национального меньшинства на Украине. А Венгрия, во главе со своим премьер-министром Виктором Орбаном, является союзником Москвы в попытках помешать Украине интегрироваться в европейское семейство.Евроинтеграция не закончится никогдаУтверждения о том, что Россия якобы может влиять на мнение и решения Европейской комиссии за демократию через право, более известной под названием Венецианская комиссия, абсолютно необоснованное, считает профессор юридического факультета Университета в Крагуеваце (Сербия) Зоран Чворович."Дело в том, что Венецианская комиссия – это консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы, а Россия Совет Европы покинула. Киевскому режиму и его сторонникам на Украине мерещится то, что абсолютно не соответствует фактам – Россия не может влиять на решения органа, в котором нет ее членов", - рассказал юрист.Чворович напомнил об опыте других государств, которые проходят через процесс евроинтеграции. Особенно это касается некоторых балканских стран, которые все еще не являются членами ЕС, и, по всей видимости, никогда не будут членами этой организации, отметил он. При этом переговоры о присоединении этих стран к ЕС, также, как и процесс принятия конституции и других важных законодательных актов, использовался для того, чтобы и Евросоюз, и отдельные ее члены, оказывали давление на страны-кандидаты, лоббируя собственные интересы."На решение Венецианской комиссии могли повлиять некоторые страны ЕС, недовольные статусом своих меньшинств на Украине, который им обеспечивает актуальный киевский режим, например, Венгрия и Румыния. Украинский закон о государственном языке как раз ущемляет права венгерского меньшинства в Закарпатье и румынского в Северной Буковине", - отметил Чворович.Так как речь идет об органе Совета Европы, Венецианская комиссия руководствуется в своих действиях основополагающим правовым документом Совета Европы, а это Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, напомнил эксперт. В статье 14 этого документа говорится о недопустимости дискриминации людей по языовому призднаку, добавил Чворович."Точно так же, как Болгария использует процесс евроинтеграции для того, чтобы ставить условия Северной Македонии по поводу признания болгарского языка, Венгрия и Румыния используют процесс евроинтеграции Украины, который, к слову, никогда не закончится, для того, чтобы улучшить статус своиз меньшинств на Украине", - заявил юрист.Киев паникует не просто такПо мнению Зорана Чворовича, за бурной реакцией украинских общественных деятелей скрывается более существенная причина."Киевский режим паникует не просто так. Реакция на требования Венецианской комиссии, которые оправданные, прежде всего из-за дискриминации русскоязычного населения, показывает, что речь идет о искусственном государстве с искусственно придуманной национальной идентичностью. Эту свою идентичность государство пытается навязать через закон о госязыке", - рассказал Чворович.При этом эксперт полагает, что нельзя надеется на то, что какой бы то ни был орган Совета Европы или процесс евроинтеграции в целом может улучшить положение русскоязычного населения Украины."Для коллективного Запада, а Совет Европы и есть институт власти коллективного Запада, на Украине может существовать венгерское или румынское меньшинство, но не может существовать русский народ, так как существование русского народа отрицает украинскую идентичность", - подытожил Зоран Чворович.
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
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editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, верховная рада, венгрия, румыния, венецианская комиссия, украинский язык, закон о языке
Новости, Украина, Верховная Рада, Венгрия, Румыния, Венецианская комиссия, украинский язык, закон о языке

Зоран Чворович: без закона о государственном языке украинская идентичность развалится

16:19 20.11.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкРассмотрение Радой Украины закона о русском языке
Рассмотрение Радой Украины закона о русском языке - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
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Искусственно придуманную национальную идентичность украинское государство защищает через закон о языке. Поэтому в Киеве болезненно реагируют на требования Европейской комиссии, касающиеся необходимости внесения изменений в этот закон
В требованиях Еврокомисси, касающихся изменений закона о государственном языке, украинские общественники усмотрели "след Кремля". Их обращение 20 ноября опубликовал депутат Верховной Рады Украины от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий.
Один из условий, которые Европейская комиссия предъявила Украине для ее продвижения на пути евроинтеграции, было внесение изменений в закон о государственном языке, национальных меньшинствах, образовании и СМИ. Такие требования авторы обращения считают необоснованными и настаивают на том, что украинские власти должны оставить неизменным закон о государственном языке.
По их мнению, на "предвзятые выводы Венецианской комиссии", которая в этом году дала Киеву "откровенно абсурдные рекомендации по изменениям в законах о языке, образовании и СМИ", повлияли претензии венгерских властей по поводу статуса венгерского национального меньшинства на Украине. А Венгрия, во главе со своим премьер-министром Виктором Орбаном, является союзником Москвы в попытках помешать Украине интегрироваться в европейское семейство.
Евроинтеграция не закончится никогда
Утверждения о том, что Россия якобы может влиять на мнение и решения Европейской комиссии за демократию через право, более известной под названием Венецианская комиссия, абсолютно необоснованное, считает профессор юридического факультета Университета в Крагуеваце (Сербия) Зоран Чворович.
"Дело в том, что Венецианская комиссия – это консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы, а Россия Совет Европы покинула. Киевскому режиму и его сторонникам на Украине мерещится то, что абсолютно не соответствует фактам – Россия не может влиять на решения органа, в котором нет ее членов", - рассказал юрист.
Чворович напомнил об опыте других государств, которые проходят через процесс евроинтеграции. Особенно это касается некоторых балканских стран, которые все еще не являются членами ЕС, и, по всей видимости, никогда не будут членами этой организации, отметил он. При этом переговоры о присоединении этих стран к ЕС, также, как и процесс принятия конституции и других важных законодательных актов, использовался для того, чтобы и Евросоюз, и отдельные ее члены, оказывали давление на страны-кандидаты, лоббируя собственные интересы.
"На решение Венецианской комиссии могли повлиять некоторые страны ЕС, недовольные статусом своих меньшинств на Украине, который им обеспечивает актуальный киевский режим, например, Венгрия и Румыния. Украинский закон о государственном языке как раз ущемляет права венгерского меньшинства в Закарпатье и румынского в Северной Буковине", - отметил Чворович.
Так как речь идет об органе Совета Европы, Венецианская комиссия руководствуется в своих действиях основополагающим правовым документом Совета Европы, а это Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, напомнил эксперт. В статье 14 этого документа говорится о недопустимости дискриминации людей по языовому призднаку, добавил Чворович.
"Точно так же, как Болгария использует процесс евроинтеграции для того, чтобы ставить условия Северной Македонии по поводу признания болгарского языка, Венгрия и Румыния используют процесс евроинтеграции Украины, который, к слову, никогда не закончится, для того, чтобы улучшить статус своиз меньшинств на Украине", - заявил юрист.
Киев паникует не просто так
По мнению Зорана Чворовича, за бурной реакцией украинских общественных деятелей скрывается более существенная причина.
"Киевский режим паникует не просто так. Реакция на требования Венецианской комиссии, которые оправданные, прежде всего из-за дискриминации русскоязычного населения, показывает, что речь идет о искусственном государстве с искусственно придуманной национальной идентичностью. Эту свою идентичность государство пытается навязать через закон о госязыке", - рассказал Чворович.
При этом эксперт полагает, что нельзя надеется на то, что какой бы то ни был орган Совета Европы или процесс евроинтеграции в целом может улучшить положение русскоязычного населения Украины.
"Для коллективного Запада, а Совет Европы и есть институт власти коллективного Запада, на Украине может существовать венгерское или румынское меньшинство, но не может существовать русский народ, так как существование русского народа отрицает украинскую идентичность", - подытожил Зоран Чворович.
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