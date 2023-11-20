https://ukraina.ru/20231120/1051166001.html

Верховная Рада придумала новый способ попрошайничества в честь годовщины Майдана

Верховная Рада придумала новый способ попрошайничества в честь годовщины Майдана - 20.11.2023 Украина.ру

Верховная Рада придумала новый способ попрошайничества в честь годовщины Майдана

Верховная Рада Украины определилась с оценкой Евромайдана или т.н. "Революции достоинства" и подготовила заявление, в котором обозначила ее и заодно напомнила о важности финансовой поддержки Украины. Проект опубликован на сайте парламента страны

2023-11-20T14:59

2023-11-20T14:59

2023-11-20T15:00

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Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики в понедельник, 20 ноября, рассмотрел проект заявления Верховной Рады Украины в связи с 10-й годовщиной начала Евромайдана и событий госпереворота. Документ был внесен народным депутатом Украины Русланом Стефанчуком и другими парламентариями."Принятие постановления необходимо для определения исторической, международной, государственной, политической, социальной роли Евромайдана и событий Революции достоинства, для акцента на становлении Украины как демократического государства, для подчеркивания стремления Украины к обретению ею полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО для осуществления дальнейших шагов по реализации европейских демократических ценностей", – говорится в пояснительной записке.В пояснительной записке заявляется, что события госпереворота в Киеве "стали поворотным судьбоносным пунктом в цивилизационном движении Украины":Подчеркнуто, что жертвы событий госпереворота в Киеве положили свои жизни, "защищая свободу". Сегодня "защитники и защитницы Украины каждый день отдают жизнь во имя идеалов демократии, свободы и европейского будущего Украины".Указанные ценности, путь к которым лежит через смерти сотен тысяч человек, являют собой, по словам парламентариев Украины, "цивилизационным направлением дальнейшего развития украинского общества".Не забыли народные депутаты ввернуть в текст умозаключения о "зловещих планах соседнего государства" и "ненависти русского нацистского тоталитарного режима к европейским демократическим ценностям, украинской национальной идентичности, свободолюбивом духе Украинского народа, символизировавшем собой революцию достоинства".После принятия документ будет направлен в парламенты и правительства иностранных государств.

https://ukraina.ru/20231104/1050776355.html

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