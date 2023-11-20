Верховная Рада придумала новый способ попрошайничества в честь годовщины Майдана - 20.11.2023 Украина.ру
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Верховная Рада придумала новый способ попрошайничества в честь годовщины Майдана
Верховная Рада придумала новый способ попрошайничества в честь годовщины Майдана - 20.11.2023 Украина.ру
Верховная Рада придумала новый способ попрошайничества в честь годовщины Майдана
Верховная Рада Украины определилась с оценкой Евромайдана или т.н. "Революции достоинства" и подготовила заявление, в котором обозначила ее и заодно напомнила о важности финансовой поддержки Украины. Проект опубликован на сайте парламента страны
2023-11-20T14:59
2023-11-20T15:00
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Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики в понедельник, 20 ноября, рассмотрел проект заявления Верховной Рады Украины в связи с 10-й годовщиной начала Евромайдана и событий госпереворота. Документ был внесен народным депутатом Украины Русланом Стефанчуком и другими парламентариями."Принятие постановления необходимо для определения исторической, международной, государственной, политической, социальной роли Евромайдана и событий Революции достоинства, для акцента на становлении Украины как демократического государства, для подчеркивания стремления Украины к обретению ею полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО для осуществления дальнейших шагов по реализации европейских демократических ценностей", – говорится в пояснительной записке.В пояснительной записке заявляется, что события госпереворота в Киеве "стали поворотным судьбоносным пунктом в цивилизационном движении Украины":Подчеркнуто, что жертвы событий госпереворота в Киеве положили свои жизни, "защищая свободу". Сегодня "защитники и защитницы Украины каждый день отдают жизнь во имя идеалов демократии, свободы и европейского будущего Украины".Указанные ценности, путь к которым лежит через смерти сотен тысяч человек, являют собой, по словам парламентариев Украины, "цивилизационным направлением дальнейшего развития украинского общества".Не забыли народные депутаты ввернуть в текст умозаключения о "зловещих планах соседнего государства" и "ненависти русского нацистского тоталитарного режима к европейским демократическим ценностям, украинской национальной идентичности, свободолюбивом духе Украинского народа, символизировавшем собой революцию достоинства".После принятия документ будет направлен в парламенты и правительства иностранных государств.
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новости, новости украины, евромайдан, верховная рада
Новости, Новости Украины, Евромайдан, Верховная Рада

Верховная Рада придумала новый способ попрошайничества в честь годовщины Майдана

14:59 20.11.2023 (обновлено: 15:00 20.11.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСитуация на Украине
Ситуация на Украине - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Верховная Рада Украины определилась с оценкой Евромайдана или т.н. "Революции достоинства" и подготовила заявление, в котором обозначила ее и заодно напомнила о важности финансовой поддержки Украины. Проект опубликован на сайте парламента страны
Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики в понедельник, 20 ноября, рассмотрел проект заявления Верховной Рады Украины в связи с 10-й годовщиной начала Евромайдана и событий госпереворота. Документ был внесен народным депутатом Украины Русланом Стефанчуком и другими парламентариями.
"Принятие постановления необходимо для определения исторической, международной, государственной, политической, социальной роли Евромайдана и событий Революции достоинства, для акцента на становлении Украины как демократического государства, для подчеркивания стремления Украины к обретению ею полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО для осуществления дальнейших шагов по реализации европейских демократических ценностей", – говорится в пояснительной записке.
В пояснительной записке заявляется, что события госпереворота в Киеве "стали поворотным судьбоносным пунктом в цивилизационном движении Украины":

"После них движение в ЕС и НАТО получило четкие, выкристаллизованные очертания. От Евромайдана продолжает вести политическую продолжительность нынешняя Украина, упомянутые события заложили фундамент современных демократических и свободолюбивых смыслов, которыми руководствуются государство и украинское общество. Украина заплатила и продолжает платить высшую цену за освобождение от диктатуры, приверженность демократическим ценностям и принципам, за свой цивилизационный выбор, заключающийся в том, чтобы быть полноправной частью Объединенной Европы".

Подчеркнуто, что жертвы событий госпереворота в Киеве положили свои жизни, "защищая свободу". Сегодня "защитники и защитницы Украины каждый день отдают жизнь во имя идеалов демократии, свободы и европейского будущего Украины".
Указанные ценности, путь к которым лежит через смерти сотен тысяч человек, являют собой, по словам парламентариев Украины, "цивилизационным направлением дальнейшего развития украинского общества".
Не забыли народные депутаты ввернуть в текст умозаключения о "зловещих планах соседнего государства" и "ненависти русского нацистского тоталитарного режима к европейским демократическим ценностям, украинской национальной идентичности, свободолюбивом духе Украинского народа, символизировавшем собой революцию достоинства".
Высокопарные слова заявления стали подготовкой к самому важному моменту этого документа: депутаты Верховной Рады призвали "международное сообщество к усилению военной, экономической, финансовой, гуманитарной помощи Украине с целью скорейшего восстановления территориальной целостности Украины и выдворения русских войск с ее территории и восстановление мира на Европейском континенте".
После принятия документ будет направлен в парламенты и правительства иностранных государств.
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4 ноября, 16:57
Мы кричали - "опомнитесь": Песков рассказал о реакции Запада на "мирный" Евромайдан на УкраинеСиловой захват власти на Украине в 2014 году был нарушением всех устоев международного права, однако на Западе не хотел это признавать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 
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