На Украине задержана банда, лесными тропами провожавшая за границу уклонистов

Эксперт о том, как Залужный хотел вывести ВСУ из Артемовска, но Зеленский отправлял их в "мясные штурмы"

Раскол между политической и военной верхушкой в Киеве возник во время боев за Артемовск и "мясных штурмов" ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова Андрей Кошкин