На Украине задержана банда, лесными тропами провожавшая за границу уклонистов
© СС0, pixabay
© СС0, pixabay
Маршрут пользовался популярностью. С человека проводники просили от 3 – до 5 тыс. долларов, а общий доход в месяц доходил превышал сотни тысяч. СБУ задержала участников преступной группировки, сообщает пресс-служба ведомства
Служба безопасности и Национальная полиция нейтрализовали в Черновицкой области преступную группировку, создавшую канал незаконного выезда за пределы Украины мужчин призывного возраста. За деньги фигуранты переводили уклонистов в соседнюю европейскую страну через заранее подготовленные "лесные тропы".
По имеющимся данным, участники банды получали более 100 тысяч американских долларов в месяц. Военнообязанным они "гарантировали надежность маршрутов" в обход контрольно-пропускных пунктов.
Кроме того, организатор группировки обещал клиентам "защиту" от правосудия, если они будут задержаны во время нелегального пересечения государственной границы.
Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия банды и задержали ее организатора вместе с четырьмя сообщниками.
По данным следствия, группировку создал 44-летний житель Буковины. К незаконной деятельности он привлек своих знакомых, среди которых были люди с криминальным прошлым. Так, например, один из участников банды ранее неоднократно отбывал наказание за совершение тяжких преступлений.
"Преступники подыскивали потенциальных призывников и предлагали им содействие в бегстве за границу. Стоимость услуг оценивалась от 3 до 5 тысяч долларов США в зависимости от срочности выезда. В эту сумму входило консультирование клиентов по поведению во время скрытого пересечения госграницы и их сопровождение в соседнюю страну", – говорится в сообщении СБУ.
Во время обысков были изъяты мобильные телефоны, сим-карты и черновые записи с доказательствами незаконной деятельности, а также большие суммы наличных.
В настоящее время всем задержанным доложено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой). Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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