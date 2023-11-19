Атака на Москву, заявление Байдена. Главное на Украине на утро 19 ноября - 19.11.2023 Украина.ру
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Атака на Москву, заявление Байдена. Главное на Украине на утро 19 ноября
Атака на Москву, заявление Байдена. Главное на Украине на утро 19 ноября - 19.11.2023 Украина.ру
Атака на Москву, заявление Байдена. Главное на Украине на утро 19 ноября
В Подмосковье был сбит украинский беспилотник. Президент США Джо Байден объяснил, что благодаря украинским военным не погибают американские военные
2023-11-19T09:44
2023-11-19T09:44
эксклюзив
хроники
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Силы противовоздушной обороны пресекли в Богородском городском округе Подмосковья атаку беспилотника, направлявшегося к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Сегодня ночью в Богородском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет", - написал он в своём телеграм-канале.По словам мэра, на месте работают экстренные службы.В свою очередь, в Минобороны России уточнили, что киевский режим пытался совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолётного типа."19 ноября 01:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Богородского городского округа Московской области", - отмечалось в сообщении Минобороны РФ.Телеграм-канал Mash выложил видео поражения беспилотника."Момент уничтожения беспилотника над Богородским округом в Подмосковье. Видно, как по цели в небе отрабатывает ПВО. После — осколки упадут на Горьковское шоссе в районе Старой Купавны", - указывалось в подписи к видео.Ранее, 16 ноября, глава сотрудничающего с Главным управлением разведки Минобороны Украины фонда "Повернись живим" ("Вернись живым" — Ред.) Тарас Чмут рассказал об украинских средствах для ударов вглубь России."Летом прошлого года к нам обратились представители Главного управления разведки с интересным предложением – приобрести для них тестовую партию БПЛА дальнего радиуса действия – до 600 км дальности и до 25 кг боевой части. В июле это звучало очень интригующе и амбициозно — доставать врага там, где он не ожидает. Вынуждать его распылять ресурсы и средства, держать "в тонусе" глубокие тылы и промышленность — отличная заявка на отечественное оружие мести. Так появилось первое соглашение на 10 БПЛА-камикадзе дальнего радиуса действия. 40 млн грн. (около 100 млн руб. - Ред.) израсходованных в период лета/осени прошлого года. Первые боевые приложения подтвердили перспективность выбранного направления. Конечно, не все БПЛА достигали цели — что-то перехватывало ПВО, что-то недолетало по другим объективным причинам. Но – направление было выбрано удачное &lt;...&gt;. Так возникло желание масштабировать проект. Именно об этом были встречи в ГУРе попавшие в прошлогодний репортаж Романа Кравца "Один день жизни с "Повернись": мы согласовали проект, количества, характеристики, и самое главное — секретность проекта. Мы готовы были найти способы как собрать средства но не помогать врагу информации. И мы были готовы не раскрывать детали столько, сколько бы этого требовала ситуация", - написал он в соцсетяхДля того, чтобы собрать 230 млн грн. (около 570 млн руб. - Ред.) на средства, которые нельзя было называть из соображений секретности, фонд и придумал проект Black Box –"Чёрная коробка"."Вложенные средства позволили не только получить "изделия" для уменьшения наступательного потенциала &lt;...&gt; [российских] войск, но и способствовали развитию и эволюции самих БПЛА — так со временем от самолёта на 600 км мы пришли к "Бобру" — более совершенной модели с большей до 800 км дальностью полёта и массой боевой части. С лучшей аэродинамикой и связью. Все первые 45 серийных "Бобров" приобрели именно вы. Ещё 15 изделий – это "дедушки "Бобра", если так можно сказать", - заявил Чмут своим подписчикам.Вечером 18 ноября на YouTube-канале Militarniy вышло интервью с Чмутом, в котором он рассказал, как создавались дроны "Бобёр"."Мы дошли от [предоставленного Западом] изделия до "дедушки Бобра", а от "дедушки Бобра" эволюционировали до "Бобра". Т.е. у нас создаётся, создалась какая-то своя школа. Своё производство какое-то. Т.е. это не штучный продукт. Его не делают по 5 штук в месяц. Это серийное производство. Его можно развернуть. Чтобы его развернуть нужны деньги — очевидно, что оно опирается на иностранную элементную базу, как и любые беспилотники в стране", - заявил Чмут.По его словам, его фонд — не единственный, покупавший беспилотник "Бобёр". При этом благодаря конкуренции цены на беспилотники пошли вниз.Объяснения БайденаПрезидент США Джо Байден в своей статье для The Washington Post заявил, что поддержка Соединёнными Штатами Украины удерживает американских военных от участия в боевых действиях."Из опыта двух мировых войн прошлого века мы знаем, что, когда агрессия в Европе остается без ответа, кризис не угасает сам по себе. Он напрямую вовлекает Америку. Вот почему наша поддержка Украины сегодня – это инвестиция в нашу собственную безопасность. Это предотвращает более широкий конфликт завтра. Мы удерживаем американские войска от этой войны, поддерживая храбрых украинцев", - заявил Байден.Он отметил, что США предоставляет Украине оружие и экономическую помощь для сдерживания России.Также Байден заявил, что мир якобы ожидает от США решения проблем нашего времени."Это обязанность лидера, и Америка будет лидером. Потому что, если мы отойдём от вызовов настоящего, риск конфликтов может распространиться, а расходы на их решение будут только расти. Мы не позволим этому произойти. Это убеждение лежит в основе моего подхода к поддержке народа Украины", - подчеркнул Байден.Также президент США написал, что конфликты на Украине и в Израиле принесут пользу миру."В момент, когда столько насилия и страданий на Украине, в Израиле, Газе и многих других местах, бывает сложно представить, что иное возможно. Но мы никогда не должны забывать уроков времени и нашей истории: из большой трагедии и потрясения может получиться огромный прогресс. Больше надежды, больше свободы, меньше ярости, обид и войны", - отметил Байден в своей статье.По словам американского президента, США не должны терять решимости и добиваться этих целей, и его администрация намерена проводить такую стратегию "на Ближнем Востоке, в Европе и по всему миру"."Каждый шаг, который мы делаем на пути к этому будущему, — это прогресс, который делает мир безопасней, а США более защищёнными", - добавил он.По утверждению Байдена, мир находится в переломной точке, выбор США в вопросах кризисов в Европе и на Ближнем Востоке определит будущее страны на поколения вперёд.Ранее, в январе, бывший тогда послом Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Запад получил уникальный шанс одолеть Россию украинскими руками."У Запада сейчас есть уникальный шанс. В мире не так много наций, которые позволили бы себе пожертвовать столькими жизнями, территориями и десятилетиями развития ради победы над заклятым врагом", - заявил он в интервью Newsweek.При этом он назвал потери Украины "огромными и непостижимыми"
https://ukraina.ru/20231118/1051143469.html
https://ukraina.ru/20231118/1051140837.html
https://ukraina.ru/20231118/1051139440.html
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Егор Леев
Егор Леев
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96
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Атака на Москву, заявление Байдена. Главное на Украине на утро 19 ноября

09:44 19.11.2023
 
© AP / Jonathan Ernst
- РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© AP / Jonathan Ernst
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Подмосковье был сбит украинский беспилотник. Президент США Джо Байден объяснил, что благодаря украинским военным не погибают американские военные
Силы противовоздушной обороны пресекли в Богородском городском округе Подмосковья атаку беспилотника, направлявшегося к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Сегодня ночью в Богородском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет", - написал он в своём телеграм-канале.
По словам мэра, на месте работают экстренные службы.
В свою очередь, в Минобороны России уточнили, что киевский режим пытался совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолётного типа.
"19 ноября 01:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Богородского городского округа Московской области", - отмечалось в сообщении Минобороны РФ.
Телеграм-канал Mash выложил видео поражения беспилотника.
"Момент уничтожения беспилотника над Богородским округом в Подмосковье. Видно, как по цели в небе отрабатывает ПВО. После — осколки упадут на Горьковское шоссе в районе Старой Купавны", - указывалось в подписи к видео.
военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
Вчера, 18:35
Возможность заморозки. Итоги 18 ноября на УкраинеУкраинские СМИ сообщили о возможной заморозке конфликта на Украине президентом страны Владимиром Зеленским
Ранее, 16 ноября, глава сотрудничающего с Главным управлением разведки Минобороны Украины фонда "Повернись живим" ("Вернись живым" — Ред.) Тарас Чмут рассказал об украинских средствах для ударов вглубь России.
"Летом прошлого года к нам обратились представители Главного управления разведки с интересным предложением – приобрести для них тестовую партию БПЛА дальнего радиуса действия – до 600 км дальности и до 25 кг боевой части. В июле это звучало очень интригующе и амбициозно — доставать врага там, где он не ожидает. Вынуждать его распылять ресурсы и средства, держать "в тонусе" глубокие тылы и промышленность — отличная заявка на отечественное оружие мести. Так появилось первое соглашение на 10 БПЛА-камикадзе дальнего радиуса действия. 40 млн грн. (около 100 млн руб. - Ред.) израсходованных в период лета/осени прошлого года. Первые боевые приложения подтвердили перспективность выбранного направления. Конечно, не все БПЛА достигали цели — что-то перехватывало ПВО, что-то недолетало по другим объективным причинам. Но – направление было выбрано удачное <...>. Так возникло желание масштабировать проект. Именно об этом были встречи в ГУРе попавшие в прошлогодний репортаж Романа Кравца "Один день жизни с "Повернись": мы согласовали проект, количества, характеристики, и самое главное — секретность проекта. Мы готовы были найти способы как собрать средства но не помогать врагу информации. И мы были готовы не раскрывать детали столько, сколько бы этого требовала ситуация", - написал он в соцсетях
Для того, чтобы собрать 230 млн грн. (около 570 млн руб. - Ред.) на средства, которые нельзя было называть из соображений секретности, фонд и придумал проект Black Box –"Чёрная коробка".
"Вложенные средства позволили не только получить "изделия" для уменьшения наступательного потенциала <...> [российских] войск, но и способствовали развитию и эволюции самих БПЛА — так со временем от самолёта на 600 км мы пришли к "Бобру" — более совершенной модели с большей до 800 км дальностью полёта и массой боевой части. С лучшей аэродинамикой и связью. Все первые 45 серийных "Бобров" приобрели именно вы. Ещё 15 изделий – это "дедушки "Бобра", если так можно сказать", - заявил Чмут своим подписчикам.
Вечером 18 ноября на YouTube-канале Militarniy вышло интервью с Чмутом, в котором он рассказал, как создавались дроны "Бобёр".
"Мы дошли от [предоставленного Западом] изделия до "дедушки Бобра", а от "дедушки Бобра" эволюционировали до "Бобра". Т.е. у нас создаётся, создалась какая-то своя школа. Своё производство какое-то. Т.е. это не штучный продукт. Его не делают по 5 штук в месяц. Это серийное производство. Его можно развернуть. Чтобы его развернуть нужны деньги — очевидно, что оно опирается на иностранную элементную базу, как и любые беспилотники в стране", - заявил Чмут.
По его словам, его фонд — не единственный, покупавший беспилотник "Бобёр". При этом благодаря конкуренции цены на беспилотники пошли вниз.
морская мина водолазы - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
Вчера, 13:00
Подрыв балкера, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 ноябряВ Чёрном море подорвался проходивший по украинскому "зерновому коридору" балкер. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
Объяснения Байдена
Президент США Джо Байден в своей статье для The Washington Post заявил, что поддержка Соединёнными Штатами Украины удерживает американских военных от участия в боевых действиях.
"Из опыта двух мировых войн прошлого века мы знаем, что, когда агрессия в Европе остается без ответа, кризис не угасает сам по себе. Он напрямую вовлекает Америку. Вот почему наша поддержка Украины сегодня – это инвестиция в нашу собственную безопасность. Это предотвращает более широкий конфликт завтра. Мы удерживаем американские войска от этой войны, поддерживая храбрых украинцев", - заявил Байден.
Он отметил, что США предоставляет Украине оружие и экономическую помощь для сдерживания России.
Также Байден заявил, что мир якобы ожидает от США решения проблем нашего времени.
"Это обязанность лидера, и Америка будет лидером. Потому что, если мы отойдём от вызовов настоящего, риск конфликтов может распространиться, а расходы на их решение будут только расти. Мы не позволим этому произойти. Это убеждение лежит в основе моего подхода к поддержке народа Украины", - подчеркнул Байден.
Также президент США написал, что конфликты на Украине и в Израиле принесут пользу миру.
"В момент, когда столько насилия и страданий на Украине, в Израиле, Газе и многих других местах, бывает сложно представить, что иное возможно. Но мы никогда не должны забывать уроков времени и нашей истории: из большой трагедии и потрясения может получиться огромный прогресс. Больше надежды, больше свободы, меньше ярости, обид и войны", - отметил Байден в своей статье.
Призывник армия Украина казарма - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
Вчера, 10:00
Ужесточение мобилизации, промедление с помощью. Главное на Украине на утро 18 ноябряВласти подконтрольной Украине части Херсонской области заявили об ужесточении мобилизации. СМИ сообщают, что Конгресс США может утвердить новый транш военной помощи для Украины в середине декабря
По словам американского президента, США не должны терять решимости и добиваться этих целей, и его администрация намерена проводить такую стратегию "на Ближнем Востоке, в Европе и по всему миру".
"Каждый шаг, который мы делаем на пути к этому будущему, — это прогресс, который делает мир безопасней, а США более защищёнными", - добавил он.
По утверждению Байдена, мир находится в переломной точке, выбор США в вопросах кризисов в Европе и на Ближнем Востоке определит будущее страны на поколения вперёд.
Ранее, в январе, бывший тогда послом Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Запад получил уникальный шанс одолеть Россию украинскими руками.
"У Запада сейчас есть уникальный шанс. В мире не так много наций, которые позволили бы себе пожертвовать столькими жизнями, территориями и десятилетиями развития ради победы над заклятым врагом", - заявил он в интервью Newsweek.
При этом он назвал потери Украины "огромными и непостижимыми"
 
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09:44Атака на Москву, заявление Байдена. Главное на Украине на утро 19 ноября
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