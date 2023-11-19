Политолог раскрыл, кто стоит за ракетными атаками на Севастополь и откуда обстреливали Крымский мост - 19.11.2023 Украина.ру
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Политолог раскрыл, кто стоит за ракетными атаками на Севастополь и откуда обстреливали Крымский мост
Политолог раскрыл, кто стоит за ракетными атаками на Севастополь и откуда обстреливали Крымский мост - 19.11.2023 Украина.ру
Политолог раскрыл, кто стоит за ракетными атаками на Севастополь и откуда обстреливали Крымский мост
ПВО Крыма хорошо справляется с отражением ракетных атак со стороны Украины. Велика вероятность, что за подобными атаками стояли американские и британские специалисты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру крымский политолог Владимир Джаралла
2023-11-19T04:30
2023-11-19T04:30
новости
крым
севастополь
обстрелы
крымский мост
ракеты
украина
великобритания
сша
пво
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Жители Севастополя устают от воздушных тревог, хотя интенсивность обстрелов на регион значительно снизилась. К сожалению, сейчас продолжаются атаки беспилотников с моря, рассказал политолог.Поэтому важно помнить о бдительности и необходимости предпринимать меры безопасности. В целом ПВО Крыма хорошо справляется с этой задачей. Хотя понятно, что стопроцентной защиты никто не сможет гарантировать, добавил он.Велика вероятность, что за атаками на Крым и Севастополь стояли специалисты из Великобритании и США. Лондон таким образом хочет продемонстрировать, что их действия под украинским флагом были успешны, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231118/1051143806.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, крым, севастополь, обстрелы, крымский мост, ракеты, украина, великобритания, сша, пво, безопасность
Новости, Крым, Севастополь, обстрелы, Крымский мост, ракеты, Украина, Великобритания, США, ПВО, безопасность

Политолог раскрыл, кто стоит за ракетными атаками на Севастополь и откуда обстреливали Крымский мост

04:30 19.11.2023
 
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© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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ПВО Крыма хорошо справляется с отражением ракетных атак со стороны Украины. Велика вероятность, что за подобными атаками стояли американские и британские специалисты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру крымский политолог Владимир Джаралла
Жители Севастополя устают от воздушных тревог, хотя интенсивность обстрелов на регион значительно снизилась. К сожалению, сейчас продолжаются атаки беспилотников с моря, рассказал политолог.
Поэтому важно помнить о бдительности и необходимости предпринимать меры безопасности. В целом ПВО Крыма хорошо справляется с этой задачей. Хотя понятно, что стопроцентной защиты никто не сможет гарантировать, добавил он.
"К сожалению, у нас есть печальный опыт, когда за время функционирования "зерновой сделки" произошел целый ряд болезненных атак на Крымский мост. Нет никаких сомнений, что эти атаки осуществлялись с судов, которые прикрывались своим мирным статусом, а на самом деле оказались базой для подобных акций", - отметил Джаралла.
Велика вероятность, что за атаками на Крым и Севастополь стояли специалисты из Великобритании и США. Лондон таким образом хочет продемонстрировать, что их действия под украинским флагом были успешны, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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НовостиКрымСевастопольобстрелыКрымский мостракетыУкраинаВеликобританияСШАПВОбезопасность
 
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Заголовок открываемого материала
04:30Политолог раскрыл, кто стоит за ракетными атаками на Севастополь и откуда обстреливали Крымский мост
04:00Эксперт рассказал, почему "укусила себя за хвост" Украина и до какого года Запад будет спонсировать ВСУ
20:38"Давайте прекратим эту бойню": во Франции призвали прекратить поставку вооружений Киеву
20:07"Взорвалась в воздухе": второй запуск тяжёлой ракеты Starship Илона Маска закончился неудачей
19:23Во время оказания помощи раненому на сотрудников "скорой" в Донецке сбросили взрывчатку - Пушилин
18:38В Крынках наёмники из заградотрядов массово расстреливали тяжелораненых солдат ВСУ - Сальдо
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