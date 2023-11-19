https://ukraina.ru/20231119/1051144773.html

Политолог раскрыл, кто стоит за ракетными атаками на Севастополь и откуда обстреливали Крымский мост

Политолог раскрыл, кто стоит за ракетными атаками на Севастополь и откуда обстреливали Крымский мост - 19.11.2023 Украина.ру

Политолог раскрыл, кто стоит за ракетными атаками на Севастополь и откуда обстреливали Крымский мост

ПВО Крыма хорошо справляется с отражением ракетных атак со стороны Украины. Велика вероятность, что за подобными атаками стояли американские и британские специалисты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру крымский политолог Владимир Джаралла

2023-11-19T04:30

2023-11-19T04:30

2023-11-19T04:30

новости

крым

севастополь

обстрелы

крымский мост

ракеты

украина

великобритания

сша

пво

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Жители Севастополя устают от воздушных тревог, хотя интенсивность обстрелов на регион значительно снизилась. К сожалению, сейчас продолжаются атаки беспилотников с моря, рассказал политолог.Поэтому важно помнить о бдительности и необходимости предпринимать меры безопасности. В целом ПВО Крыма хорошо справляется с этой задачей. Хотя понятно, что стопроцентной защиты никто не сможет гарантировать, добавил он.Велика вероятность, что за атаками на Крым и Севастополь стояли специалисты из Великобритании и США. Лондон таким образом хочет продемонстрировать, что их действия под украинским флагом были успешны, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231118/1051143806.html

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новости, крым, севастополь, обстрелы, крымский мост, ракеты, украина, великобритания, сша, пво, безопасность