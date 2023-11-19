Политолог раскрыл, кто стоит за ракетными атаками на Севастополь и откуда обстреливали Крымский мост
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРабочая поездка вице-премьера РФ Д. Рогозина в Крым
ПВО Крыма хорошо справляется с отражением ракетных атак со стороны Украины. Велика вероятность, что за подобными атаками стояли американские и британские специалисты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру крымский политолог Владимир Джаралла
Жители Севастополя устают от воздушных тревог, хотя интенсивность обстрелов на регион значительно снизилась. К сожалению, сейчас продолжаются атаки беспилотников с моря, рассказал политолог.
Поэтому важно помнить о бдительности и необходимости предпринимать меры безопасности. В целом ПВО Крыма хорошо справляется с этой задачей. Хотя понятно, что стопроцентной защиты никто не сможет гарантировать, добавил он.
"К сожалению, у нас есть печальный опыт, когда за время функционирования "зерновой сделки" произошел целый ряд болезненных атак на Крымский мост. Нет никаких сомнений, что эти атаки осуществлялись с судов, которые прикрывались своим мирным статусом, а на самом деле оказались базой для подобных акций", - отметил Джаралла.
Велика вероятность, что за атаками на Крым и Севастополь стояли специалисты из Великобритании и США. Лондон таким образом хочет продемонстрировать, что их действия под украинским флагом были успешны, заключил собеседник издания.
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