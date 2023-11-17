https://ukraina.ru/20231117/1051095273.html

Владимир Джаралла: "Бумажные тигры" ВСУ больно ударили по Крыму, но Россия готовится опустошить Львов

Владимир Джаралла: "Бумажные тигры" ВСУ больно ударили по Крыму, но Россия готовится опустошить Львов - 17.11.2023 Украина.ру

Владимир Джаралла: "Бумажные тигры" ВСУ больно ударили по Крыму, но Россия готовится опустошить Львов

Сейчас наше положение благополучное. Но военная теория гласит, что победа невозможна без наступления. Мы еще не освободили Донбасс, Херсон и Запорожье, которые теперь входят в состав РФ. Нарушения Конституции мы не можем допустить. Кроме того, нашему наступлению будут способствовать слабости Украины, считает крымский политолог Владимир Джаралла

2023-11-17T09:21

2023-11-17T09:21

2023-11-17T09:21

интервью

всу

россия

крым

сво

великобритания

запад

черное море

информационная война

пво

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее новый глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита на Украину заявил, что киевскому режиму за последние три месяца якобы удалось оттеснить Россию в Черном море и открыть жизненно важные морские торговые пути для украинской экономики и мировых поставок продовольствия.- Владимир, действительно ли противнику удалось потрепать нам нервы в этом регионе?- В бытовом плане нервы треплют только жителям Севастополя. Они устают от воздушных тревог, хотя интенсивность обстрелов значительно снизилась. К сожалению, продолжаются атаки беспилотников с моря. Это требует помнить о бдительности и необходимости предпринимать меры безопасности. В целом ПВО Крыма с этим справляется. Хотя понятно, что стопроцентной защиты никто не сможет гарантировать.Теперь непосредственно о Черном море. Поступило несколько сообщений, что иностранные корабли вышли из украинских портов и прошли к Босфору. Это произошло только по причине милосердия российской стороны, которая не стала препятствовать движению этих кораблей.К сожалению, у нас есть печальный опыт, когда за время функционирования зерновой сделки произошел целый ряд болезненных атак на Крымский мост. Нет никаких сомнений, что эти атаки осуществлялись с судов, которые прикрывались своим мирным статусом, а на самом деле оказались базой для подобных акций.Более того, велика вероятность, что за этим стояли американские и британские специалисты. И то, что Кэмерон акцентировал внимание именно на морской теме, косвенно подтверждает, что за этим в самом деле стояли англичане. Лондон таким образом хочет продемонстрировать, что их действия под украинским флагом были успешны.Но как только отношение российского командования к подобному баловству изменится, то и успехи их станут намного скромнее.- Кэмерон также заявил, что если Россия думает, что может "переждать эту войну, а Запад сосредоточится на чем-то еще", то она ошибается, потому что Великобритания продолжит безоговорочно поддерживать Украину. Мы действительно чего-то ждем? Или мы можем решить украинскую проблему без оглядки на политику Запада?- Здесь есть несколько аспектов.Кэмерон возвращается в большую политику после оглушительного провала, связанного с "брекзитом". Английские элиты были удивлены результатами этого референдума, потому что предполагали другой вариант. Для Кэмерона это был крах карьеры на посту премьер-министра. Его возвращению тоже удивились многие, но такова специфика большой политики.К сожалению, Великобритания по-прежнему рассматривает Россию как своего главного противника. В Лондоне считают, что если они будут противодействовать нам, это поднимет их акции в мире. Якобы они таким образом покажут, что они не просто часть Евросоюза или младший союзник США.Что касается России, то инициатива на ее стороне. После нашей классической оборонительной операции ВСУ оказались в жалком состоянии. Все внимание мира привлечено совершенно к другому региону. Но мы не видим решительных действий со стороны России. Объяснений этому может быть два.Первое – сугубо военное. Пока Россия не может перейти в наступление, потому что оно требует более серьезной подготовки, чтобы минимизировать потери.Второе – политическое. Россия может подождать, когда плод созреет и сам упадет в руки. Об этом свидетельствует разразившаяся в последнее время критика в отношении Украины и внутриполитические разборки в США (они фактически лишили Киев полноценного финансирования), а также нежелание европейцев тяготиться этой темой.Но нужно понимать, что Украина рассматривается как таран против России. Сама по себе эта ситуация не рассосется. Поэтому нам придется принимать совершенно другие решения.- Дело в том, что в российском экспертном сообществе действительно бытует версия, что мы перейдем в широкомасштабное наступление к выборам на Украине или к выборам в США.- К счастью, Россия руководствуется исключительно военной целесообразностью. Негативная советская тенденция, когда города любой ценой нужно было взять город к праздничной дате, ушла в прошлое. Мы исходим только из наличия сил/средств и того, какой ценой может быть достигнут тот или иной результат.Наши успехи на поле боя сегодня впечатляют. Но чтобы перейти к радикальному изменению ситуацию, придется принять более радикальные решения.Есть еще один важный момент. Запад пытается реализовать "формулу Киссинджера" - превращение украинского конфликта в форму корейского. Если ему это удастся, цели России, ради которых начиналась СВО, не будут выполнены. А эти цели для нас понятны: ликвидация даже потенциальной военной или политической угрозы с территории Украины. Если мы их не добьемся, нас будет ждать новый конфликт, но в другой ситуации.Таким образом, российское руководство само определит, как ему получить свободу рук и в какой последовательности решать этот вопрос.- Какие основные военные аргументы есть в пользу того, что мы не согласимся на заморозку конфликта и сможем в ходе наступления продавить оборону ВСУ?- Проломить оборону мы сможем. Другое дело, что переход в наступление не обойдется без потерь.На Украине сейчас проходит не спецоперация, а полноценный вооруженный конфликт. Уже никто не помнит, как вести боевые действия силами корпуса и армий. Но ВС РФ учатся на ходу. У нас лучшая в мире система ПВО, мы превосходно организовали оборону, у нас появились квалифицированные офицеры.Сейчас наше положение благополучное. Но военная теория гласит, что победа невозможна без наступления. И мы еще не освободили территории Донбасса, Херсона и Запорожья, которые теперь входят в состав РФ. Нарушения Конституции мы не можем допустить.Кроме того, нашему наступлению будут способствовать слабости Украины.По неофициальной информации, во многих городах Украины уже говорят о том, что мужиков там не найти. Их выгребли подчистую. Это происходит как на юге (Одесса и Николаев), так и на западе (за пределами Львова). Количество насильственно мобилизованных тоже очень велико. Так что людской ресурс Киева близок к исчерпанию из-за бездарного и безжалостного отношения к собственным солдатам.Кроме того, после знаменитого скандала с Фарион, когда она оскорбила бойцов ВСУ, которые еще и состоят в ультранационалистических подразделениях, за то, что они говорят по-русски, многие жители на Украине стали говорить об абсурдности происходящего. Людям вообще непонятно, ради чего они должны проливать кровь?Но пока я не вижу толчка, который мог бы кардинально изменить ситуацию на поле боя. Ни со стороны Украины, ни со стороны России.- Как в информационном плане Крыму удалось пережить "контрнаступ"? Насколько сейчас жители региона встревожены новостями о высадке ВСУ на левом берегу Днепра?- К сожалению, с информационной точки зрения Украина победила в ходе летнего "контрнаступа".Напомню, что уже с мая в медийном пространстве не было других тем, кроме как о подготовке к этой операции. Это негативно отразилось на курортном сезоне (жители материковой России опасались ехать в Крым), а также вызывало неофициальные формы обсуждения внутри самого региона. Потому что от официальных российских властей мы получали забюрократизированные ответы, которые не так уж и успокаивали людей.Но после провала "контрнаступа" обстановка разрядилась сама собой. Стало понятно, что мы имеем дело с бумажным тигром. Говорить на Украине научились очень хорошо, но, к счастью для нас, все эти разговоры делами не подтвердились.На новости о десанте ВСУ в Крыму тоже реагируют с тревогой. Но в целом люди понимают, что надо не ждать объяснений со стороны властей, а просто верить в российскую армию.

https://ukraina.ru/20230215/1043610160.html

https://ukraina.ru/20231115/1051047996.html

https://ukraina.ru/20231115/1051025692.html

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2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, крым, сво, великобритания, запад, черное море, информационная война, пво