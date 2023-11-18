https://ukraina.ru/20231118/1051139440.html

Ужесточение мобилизации, промедление с помощью. Главное на Украине на утро 18 ноября

Ужесточение мобилизации, промедление с помощью. Главное на Украине на утро 18 ноября - 18.11.2023 Украина.ру

Ужесточение мобилизации, промедление с помощью. Главное на Украине на утро 18 ноября

Власти подконтрольной Украине части Херсонской области заявили об ужесточении мобилизации. СМИ сообщают, что Конгресс США может утвердить новый транш военной помощи для Украины в середине декабря

2023-11-18T10:00

2023-11-18T10:00

2023-11-18T10:02

хроники

эксклюзив

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О том, что в подконтрольной Украине части Херсонской области планируют усилить меры по мобилизации в ВСУ сообщил глава украинской Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин."Здравия желаю, несокрушимые жители Херсонщины. <...> Решили усилить работу по мобилизации. Национальная полиция получила поручение активизировать работу по розыску лиц, которые уклоняются от выполнения военной обязанности. На блокпостах будут проверять, не проигнорировал ли военнобязанный полученную ранее повестку", - рассказал Прокудин.На Украине проходит мобилизация, которая отмечается применением насилия к военнообязанным. На наиболее резонансные случаи после давления общества изредка обращают внимание власти. Но украинцы не верят в перспективу этих дел."Стоит понимать, что открытое уголовное дело ГБР против беспредела военкомов в Одессе – сольют. Его открыли для того, чтобы погасить недовольство в массах, не более того. Сама власть заинтересована в беспределе военкомов, которые таким образом хоть как-то покрывают дефицит мобилизации. Главная проблема - украинцы не хотят воевать за Зеленского, а ему без войны придёт "конец". Так, что беспредел продолжится, а все дела после того как спадёт ажиотаж, просто замнут", - писал 15 ноября популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".По мнению авторов канала, выход из сложившейся ситуации один - "протесты огромных масс, которые вынудят Зеленского отказаться от беспредельной мобилизации, перейдя на мобилизацию по желанию".О том, что принудительная мобилизация не даёт армии качественных бойцов заявляют и украинские военные. В то же время, некоторые военные призывают снизить возрастную планку для мобилизации."Нам нужно проводить мобилизацию более широкую. И причём мобилизовывать, со всем уважением, не старых дедов <...> Нужно мобилизовывать 20-летних, 18-летних. В чём проблема? Что студенты? Ну и что? Студенты не должны воевать? Должны! Они подходят? Подходят! Они что: не умеют, не готовы, не рождены для войны? Никто не умеет, не готов, не рождён для войны", - заявил в интервью Наталье Мосейчук командир роты 3-й ошбр Пётр Горбатенко, известный под позывным "Ролло".Тем временем на Украине провели эксперимент: на улице опросили мужчин по поводу того, нужно ли выходить на границы страны 1991 года. Тех, кто отвечал утвердительно, спрашивали, готовы ли они отправиться на фронт."Я не готов", - заявил один из опрошенных в Харькове.Когда его спросили, почему, он ответил, что нужно отстаивать независимость Украины, но при этом нужно и беречь людей. Сам мужчина готов "воевать на экономическом фронте" - т. е. работать в тылу.Промедление с помощьюОдобрение новой помощи США для Украины может затянуться до середины декабря, или дольше, сообщило агентство Bloomberg. По его информации, это поставит под сомнение способность США поддерживать поступления оружия на Украину непрерывным потоком, что считают крайне важным и Белый дом, и Офис президента Украины.Как отмечалось в публикации, сторонники Украины в Конгрессе ведут тяжёлую борьбу за большой пакет помощи, который не является частью обязательных законопроектов, которые бы побуждали к быстрым действиям.Скорее всего, Конгресс сможет завершить переговоры и поддержать предоставление Украине новой военной помощи в середине декабря, почти два месяца после того, как президент США Джо Байден впервые запросил $61 млрд для Украины.Сенаторы от Демократической и Республиканской партий планируют в ближайшие дни работать над соглашением по пакету помощи Украине вместе с пограничными потребностями США, за которые они смогут проголосовать после Дня благодарения, который в этом году отмечается в США 23 ноября, и возвращения в Вашингтон.Как заявил представитель Демпартии США Крис Кунс, которого Bloomberg называет имеющим тесные связи с Байденом, заявил, что американским конгрессменам "нужно заставить себя вести переговоры в течение следующей недели."У украинцев заканчивается топливо, оружие и боеприпасы", - указал он.По его словам, Конгресс должен действовать "по графику, который имеет значение".Ранее Белый дом обратился в Конгресс с запросом на дополнительное финансирование почти на $106 млрд помощи Израилю и Украине. Его планируют рассмотреть в Сенате после Дня благодарения.Как заявлял конгрессмен от Республиканской партии Дон Бейкон, в Палате представителей в целом уже знают, что делать с законопроектом о помощи Украине, а также, сколько примерно денег хотят выделить Киеву. Он указал, что рассмотрение законопроекта может состояться в декабре.Администрация Байдена призвала Конгресс как можно быстрее одобрить запрос Белого дома на помощь Украине, чтобы предотвратить серьезные последствия для ВСУ и других формирований.В пятницу, 17 ноября в комментарии "24 каналу" советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк пожаловался на то, что обещанное Украине оружие приходит с опозданием."Если мы договорились об определённых инструментах ведения боевых действий, то эти инструменты должны быть через 7 – 10 дней, сколько нужно для логистики, но не через 90 или 120 дней", - отмечал Подоляк.По его словам, заявленное наступление Украины идёт "не в том объеме и не с той скоростью", с какой хотелось бы."Некоторые могут сказать: "Вы же говорили, что мы летом 2023 года зайдём в Крым". Но на основании чего об этом говорили? На основании математического анализа. Сколько, какого оружия нужно, сколько и когда это оружие будет поступать, сколько, когда и как будут работать санкции против России", - заявил Подоляк, обвинив тем самым в военных неудачах Украины её союзников.До этого начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что наступление ВСУ "не отстает, а выбилось из графика". Кроме того, за месяц до этого — 12 октября — сам Подоляк обвинил долгие поставки западного оружия в провалах украинской армии, которые в Киеве называют "выпадением из графика".О том, что Украина сталкивается с проблемами с вооружением сообщают и западные СМИ.В недавней публикации The Wall Street Journal отмечалось, что у Минобороны США кончаются деньги на оружия для Украины."У Пентагона сейчас есть около $5 млрд долларов финансирования в рамках текущего бюджета, чтобы продолжить предоставлять вооружение Украине. Однако другой фонд, предназначенный для восполнения собственных запасов американской армии, <…> сократился до всего лишь $1,1 млрд, что означает, что средства Пентагона близки к тому, чтобы закончиться", — отмечалось в публикации.При этом, по данным газеты, страны Европы не смогут заменить объемы американского финансирования и поставок военной помощи Киеву. Как заявили европейские чиновники, для них главное, чтобы Украина подержалась до выборов в США в ноябре 2024 года неослабленной.

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

хроники, эксклюзив