Проблемы с вооружением, третий Майдан от Зеленского. Итоги 17 ноября на Украине. - 17.11.2023 Украина.ру
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Проблемы с вооружением, третий Майдан от Зеленского. Итоги 17 ноября на Украине.
Проблемы с вооружением, третий Майдан от Зеленского. Итоги 17 ноября на Украине. - 17.11.2023 Украина.ру
Проблемы с вооружением, третий Майдан от Зеленского. Итоги 17 ноября на Украине.
На Украине и на Западе сообщили о возможных проблемах Киева с вооружением. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в подготовке третьего Майдана
2023-11-17T19:00
2023-11-17T19:00
хроники
эксклюзив
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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк пожаловался на то, что обещанное Украине оружие приходит с опозданием."Если мы договорились об определённых инструментах ведения боевых действий, то эти инструменты должны быть через 7 – 10 дней, сколько нужно для логистики, но не через 90 или 120 дней", - заявил Подоляк в комментарии "24 каналу".По его словам, заявленное наступление Украины идёт "не в том объеме и не с той скоростью", с какой хотелось бы."Некоторые могут сказать: "Вы же говорили, что мы летом 2023 года зайдём в Крым". Но на основании чего об этом говорили? На основании математического анализа. Сколько, какого оружия нужно, сколько и когда это оружие будет поступать, сколько, когда и как будут работать санкции против России", - заявил Подоляк, обвинив тем самым в военных неудачах Украины её союзников.До этого начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что наступление ВСУ "не отстает, а выбилось из графика". Кроме того, за месяц до этого — 12 октября — сам Подоляк обвинил долгие поставки западного оружия в провалах украинской армии, которые в Киеве называют "выпадением из графика".О том, что Украина сталкивается с проблемами с вооружением сообщают и западные СМИ.В публикации The Wall Street Journal отмечалось, что у Минобороны США кончаются деньги на оружия для Украины."У Пентагона сейчас есть около $5 млрд долларов финансирования в рамках текущего бюджета, чтобы продолжить предоставлять вооружение Украине. Однако другой фонд, предназначенный для восполнения собственных запасов американской армии, &lt;…&gt; сократился до всего лишь $1,1 млрд, что означает, что средства Пентагона близки к тому, чтобы закончиться", — отмечалось в публикации.При этом, по данным газеты, страны Европы не смогут заменить объемы американского финансирования и поставок военной помощи Киеву. Как заявили европейские чиновники, для них главное, чтобы Украина подержалась до выборов в США в ноябре 2024 года неослабленной. Они считают, что до этого момента серьезные переговоры между Украиной и Россией вряд ли могут состояться."Военнослужащие и боеприпасы критически необходимы. У Украины нет ни того ни другого", — писали авторы статьи - экс-сотрудник Национального совета по разведке США Юджин Румер и представитель администрации бывших президентов страны Джорджа Буша — старшего и Билла Клинтона Эндрю Вайс.Их источники сообщили, что Запад не способен конкурировать с Россией в производстве оружия. Кроме того, западные официальные лица признают, что ни одна система вооружений, поставленная на Украину, так и не обеспечила Киеву значительное превосходство на поле боя.В то же время, некоторые российские военные указывают на то, что западное оружие подчас создаёт серьёзные препятствия на фронте. Так, в сети широко разошёлся пост одного из российских военных инструкторов, находящегося на передовой. В своей заметке от он детально разбирал опасность кассетных снарядов, которые Украине поставляет Запад.В целом, по его словам, кассетные боеприпасы "кассеты чрезвычайно эффективны, поскольку позволяют выбивать незащищённую пехоту за короткие промежутки времени и при достаточно невысоком расходе БК за счёт высокой плотности покрытия значительных пространств огромной массой поражающих элементов, приходящих под удобными для поражения углами"."Противник кассетами может крайне результативно подавлять наши оборонительные позиции, обеспечивая рывок своих штурмовых групп внутри бронетехники, выкашивать наши атакующие штурмовые группы и подходящие пехотные резервы, воспрещать вынос раненых с поля боя и добивать их. Там, где для достижения аналогичного эффекта нашей артиллерии приходится выпуливать хреновы тонны чугуния, противнику бывает достаточно отработать несколькими снарядами. В общем, кассеты - это очень большая проблема, практически очередной game changer в руках противника", - подытоживал инструктор.Тем временем украинские СМИ показывают всё новые вооружения, которые Украине поставляет Запад. Среди них встречаются и довольно экзотические."HM16 – иранец. Это нам передала Америка конфискованные иранские миномёты", - рассказывал в комментарии украинской службе "Радио Свобода" (СМИ, выполняющее функции иноагента — Ред.) боец 67-й омбр ВСУ с позывным "Буйвол".Сейчас его подразделение использует этот миномёт в боях в Серебрянском лесу.Опасность третьего МайданаПрезидент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в том, что она якобы готовит в отношении него третий Майдан. Об этом Зеленский рассказал агентству Bloomberg. Как заявил украинский президент, Киев якобы располагает разведданными о планах России по смещению Зеленского.По его словам, Москва намерена создать "хаос" в украинском обществе, что в итоге приведёт к "Майдану-3"."Майдан для них — это переворот, поэтому операция понятна", — отметил Зеленский.По его словам, информацией о таких планах обладает как разведка Украины, так украинские союзники.Почти за три недели до этого о том, что Россия якобы начала "информационную атаку "Майдан-3" на Украину сообщило украинское агентство Online.ua. Идеологом атаки назвали Владислава Суркова.При этом на Украине многие в такую "атаку" не верят."Зеленский осознал, что его рейтинг летит вниз, побед не будет, а будут "отступление", экономика в коме, социалку придётся урезать, тарифы и цены поднимать, гривну обваливать, незаконную мобилизацию продолжать, ну и ещё с пару десятков проблем (коррупция, криминал, передел элит, конфликт с военными, политические репрессии, языковые скандалы, уничтоженная система здравоохранения и образования, засилие наркотиков, топливный и энергетический кризис и тд). Это всё отлично подходит для Майдана/переворота. Зеленский, это понимает, и как обычно обвинил, что, это русские готовят "Майдан-3". Сразу вспомнилось, как Порошенко также в агонии пытался спасти свою власть и выдумывал всякие российские операции по дестабилизации Украины, такой себе план "Шатун", - прокомментировал заявление Зеленского популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Авторы канала указали, что на Украине будет Майдан, если конфликт перейдет в стадию "тлеющего/замороженного"."На это указывает множество факторов, а "почва" уже готова, тем более, что Майдан может быть организован западными структурами, которых достал Зеленский, который мешает им в глобальной игре", - отмечалось в публикации канала."Легитимный" напомнил, что по мнению авторов канала новый Майдан на Украине вызовут два фактора: затягивание войны в Израиле и не получение Украиной новых кредитов.
https://ukraina.ru/20231117/1051114509.html
https://ukraina.ru/20231117/1051106855.html
https://ukraina.ru/20231116/1051093027.html
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Егор Леев
Егор Леев
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1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Проблемы с вооружением, третий Майдан от Зеленского. Итоги 17 ноября на Украине.

19:00 17.11.2023
 
© AP / Andreea Alexandru
- РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP / Andreea Alexandru
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
На Украине и на Западе сообщили о возможных проблемах Киева с вооружением. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в подготовке третьего Майдана
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк пожаловался на то, что обещанное Украине оружие приходит с опозданием.
"Если мы договорились об определённых инструментах ведения боевых действий, то эти инструменты должны быть через 7 – 10 дней, сколько нужно для логистики, но не через 90 или 120 дней", - заявил Подоляк в комментарии "24 каналу".
По его словам, заявленное наступление Украины идёт "не в том объеме и не с той скоростью", с какой хотелось бы.
"Некоторые могут сказать: "Вы же говорили, что мы летом 2023 года зайдём в Крым". Но на основании чего об этом говорили? На основании математического анализа. Сколько, какого оружия нужно, сколько и когда это оружие будет поступать, сколько, когда и как будут работать санкции против России", - заявил Подоляк, обвинив тем самым в военных неудачах Украины её союзников.
До этого начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что наступление ВСУ "не отстает, а выбилось из графика". Кроме того, за месяц до этого — 12 октября — сам Подоляк обвинил долгие поставки западного оружия в провалах украинской армии, которые в Киеве называют "выпадением из графика".
О том, что Украина сталкивается с проблемами с вооружением сообщают и западные СМИ.
В публикации The Wall Street Journal отмечалось, что у Минобороны США кончаются деньги на оружия для Украины.
"У Пентагона сейчас есть около $5 млрд долларов финансирования в рамках текущего бюджета, чтобы продолжить предоставлять вооружение Украине. Однако другой фонд, предназначенный для восполнения собственных запасов американской армии, <…> сократился до всего лишь $1,1 млрд, что означает, что средства Пентагона близки к тому, чтобы закончиться", — отмечалось в публикации.
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
13:00
Отказ от магического мышления, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 17 ноябряЗападные СМИ призвали отказаться от иллюзий по поводу Украины и России. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
При этом, по данным газеты, страны Европы не смогут заменить объемы американского финансирования и поставок военной помощи Киеву. Как заявили европейские чиновники, для них главное, чтобы Украина подержалась до выборов в США в ноябре 2024 года неослабленной. Они считают, что до этого момента серьезные переговоры между Украиной и Россией вряд ли могут состояться.
"Военнослужащие и боеприпасы критически необходимы. У Украины нет ни того ни другого", — писали авторы статьи - экс-сотрудник Национального совета по разведке США Юджин Румер и представитель администрации бывших президентов страны Джорджа Буша — старшего и Билла Клинтона Эндрю Вайс.
Их источники сообщили, что Запад не способен конкурировать с Россией в производстве оружия. Кроме того, западные официальные лица признают, что ни одна система вооружений, поставленная на Украину, так и не обеспечила Киеву значительное превосходство на поле боя.
В то же время, некоторые российские военные указывают на то, что западное оружие подчас создаёт серьёзные препятствия на фронте. Так, в сети широко разошёлся пост одного из российских военных инструкторов, находящегося на передовой. В своей заметке от он детально разбирал опасность кассетных снарядов, которые Украине поставляет Запад.
В целом, по его словам, кассетные боеприпасы "кассеты чрезвычайно эффективны, поскольку позволяют выбивать незащищённую пехоту за короткие промежутки времени и при достаточно невысоком расходе БК за счёт высокой плотности покрытия значительных пространств огромной массой поражающих элементов, приходящих под удобными для поражения углами".
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
09:59
"Крым и Донбасс не нужны", расследование в Швейцарии. Главное на Украине на утро 17 ноябряИзвестный украинский актёр Олег Иваница выступил против захвата Украиной Крыма и Донбасса. В Швейцарии проведут расследование по поводу поставок патронов швейцарского производства на Украину
"Противник кассетами может крайне результативно подавлять наши оборонительные позиции, обеспечивая рывок своих штурмовых групп внутри бронетехники, выкашивать наши атакующие штурмовые группы и подходящие пехотные резервы, воспрещать вынос раненых с поля боя и добивать их. Там, где для достижения аналогичного эффекта нашей артиллерии приходится выпуливать хреновы тонны чугуния, противнику бывает достаточно отработать несколькими снарядами. В общем, кассеты - это очень большая проблема, практически очередной game changer в руках противника", - подытоживал инструктор.
Тем временем украинские СМИ показывают всё новые вооружения, которые Украине поставляет Запад. Среди них встречаются и довольно экзотические.
"HM16 – иранец. Это нам передала Америка конфискованные иранские миномёты", - рассказывал в комментарии украинской службе "Радио Свобода" (СМИ, выполняющее функции иноагента — Ред.) боец 67-й омбр ВСУ с позывным "Буйвол".
Сейчас его подразделение использует этот миномёт в боях в Серебрянском лесу.
Опасность третьего Майдана
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в том, что она якобы готовит в отношении него третий Майдан. Об этом Зеленский рассказал агентству Bloomberg. Как заявил украинский президент, Киев якобы располагает разведданными о планах России по смещению Зеленского.
По его словам, Москва намерена создать "хаос" в украинском обществе, что в итоге приведёт к "Майдану-3".
"Майдан для них — это переворот, поэтому операция понятна", — отметил Зеленский.
По его словам, информацией о таких планах обладает как разведка Украины, так украинские союзники.
Почти за три недели до этого о том, что Россия якобы начала "информационную атаку "Майдан-3" на Украину сообщило украинское агентство Online.ua. Идеологом атаки назвали Владислава Суркова.
Арестович
Вчера, 18:55
Уголовное производство в отношении Арестовича*. Итоги 16 ноября на УкраинеВ отношении экс-советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича* открыли уголовное производство
При этом на Украине многие в такую "атаку" не верят.
"Зеленский осознал, что его рейтинг летит вниз, побед не будет, а будут "отступление", экономика в коме, социалку придётся урезать, тарифы и цены поднимать, гривну обваливать, незаконную мобилизацию продолжать, ну и ещё с пару десятков проблем (коррупция, криминал, передел элит, конфликт с военными, политические репрессии, языковые скандалы, уничтоженная система здравоохранения и образования, засилие наркотиков, топливный и энергетический кризис и тд). Это всё отлично подходит для Майдана/переворота. Зеленский, это понимает, и как обычно обвинил, что, это русские готовят "Майдан-3". Сразу вспомнилось, как Порошенко также в агонии пытался спасти свою власть и выдумывал всякие российские операции по дестабилизации Украины, такой себе план "Шатун", - прокомментировал заявление Зеленского популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
Авторы канала указали, что на Украине будет Майдан, если конфликт перейдет в стадию "тлеющего/замороженного".
"На это указывает множество факторов, а "почва" уже готова, тем более, что Майдан может быть организован западными структурами, которых достал Зеленский, который мешает им в глобальной игре", - отмечалось в публикации канала.
"Легитимный" напомнил, что по мнению авторов канала новый Майдан на Украине вызовут два фактора: затягивание войны в Израиле и не получение Украиной новых кредитов.
 
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19:01Имеют право: Путин высказался об участии секс-меньшинств в международных конкурсах
19:00Проблемы с вооружением, третий Майдан от Зеленского. Итоги 17 ноября на Украине.
18:52Какую схему хочет реализовать Зеленский на Украине и что Запад готовит в России - Гаспарян
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