https://ukraina.ru/20231117/1051123824.html

Почему Польша бряцает оружием? О вероятности нападения на Белоруссию и разгроме Украины - Федосова

Почему Польша бряцает оружием? О вероятности нападения на Белоруссию и разгроме Украины - Федосова - 17.11.2023 Украина.ру

Почему Польша бряцает оружием? О вероятности нападения на Белоруссию и разгроме Украины - Федосова

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в эфире Украина.ру оценила глубину раскола в украинской власти и вероятность мирного урегулирования украинского конфликта, а также подвела итоги саммита АТЭС в Сан-Франциско

2023-11-17T16:17

2023-11-17T16:17

2023-11-17T16:17

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00:44 – раскол между офисом президента Украины и военными; 03:22 – Украина ушла с первых полос западных СМИ, а Зеленский заговорил о прекращении конфликта: мир не за горами? 05:30 – новый танковый батальон у границ Белоруссии: новая провокация или подготовка к вторжению? 09:08 – Франция выдала ордер на арест президента Сирии Башара Асада: двойные стандарты в действии; 11:55 – саммит АТЭС в Сан-Франциско: итоги встречи Байдена и Си Цзиньпина; 15:23 – снос памятника Пушкину в Киеве: отказ от всего русского и создание "антироссии".

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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