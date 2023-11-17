https://ukraina.ru/20231117/1051123824.html
Почему Польша бряцает оружием? О вероятности нападения на Белоруссию и разгроме Украины - Федосова
Почему Польша бряцает оружием? О вероятности нападения на Белоруссию и разгроме Украины - Федосова - 17.11.2023 Украина.ру
Почему Польша бряцает оружием? О вероятности нападения на Белоруссию и разгроме Украины - Федосова
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в эфире Украина.ру оценила глубину раскола в украинской власти и вероятность мирного урегулирования украинского конфликта, а также подвела итоги саммита АТЭС в Сан-Франциско
2023-11-17T16:17
2023-11-17T16:17
2023-11-17T16:17
видео
виктория федосова
украина
россия
спецоперация
сво
китай
кнр (китай)
сша
польша
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00:44 – раскол между офисом президента Украины и военными; 03:22 – Украина ушла с первых полос западных СМИ, а Зеленский заговорил о прекращении конфликта: мир не за горами? 05:30 – новый танковый батальон у границ Белоруссии: новая провокация или подготовка к вторжению? 09:08 – Франция выдала ордер на арест президента Сирии Башара Асада: двойные стандарты в действии; 11:55 – саммит АТЭС в Сан-Франциско: итоги встречи Байдена и Си Цзиньпина; 15:23 – снос памятника Пушкину в Киеве: отказ от всего русского и создание "антироссии".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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Видео, Виктория Федосова , Украина, Россия, Спецоперация, СВО, Китай, КНР (Китай), США, Польша, Белоруссия, танки, мир, Сирия, Франция, Башар Асад, Джо Байден, Си Цзиньпин, Пушкин, Киев, памятник
Почему Польша бряцает оружием? О вероятности нападения на Белоруссию и разгроме Украины - Федосова
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в эфире Украина.ру оценила глубину раскола в украинской власти и вероятность мирного урегулирования украинского конфликта, а также подвела итоги саммита АТЭС в Сан-Франциско
00:44 – раскол между офисом президента Украины и военными;
03:22 – Украина ушла с первых полос западных СМИ, а Зеленский заговорил о прекращении конфликта: мир не за горами?
05:30 – новый танковый батальон у границ Белоруссии: новая провокация или подготовка к вторжению?
09:08 – Франция выдала ордер на арест президента Сирии Башара Асада: двойные стандарты в действии;
11:55 – саммит АТЭС в Сан-Франциско: итоги встречи Байдена и Си Цзиньпина;
15:23 – снос памятника Пушкину в Киеве: отказ от всего русского и создание "антироссии".