https://ukraina.ru/20231117/1051114509.html

Отказ от магического мышления, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 17 ноября

Отказ от магического мышления, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 17 ноября - 17.11.2023 Украина.ру

Отказ от магического мышления, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 17 ноября

Западные СМИ призвали отказаться от иллюзий по поводу Украины и России. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2023-11-17T13:00

2023-11-17T13:00

2023-11-17T13:00

эксклюзив

хроники

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Американское издание The Wall Street Journal опубликовало статью "Пришло время прекратить магическое мышление поражении России", в которой указывало на успехи России с начала спецоперации, устойчивость экономики, а также высокий уровень поддержки президента России Владимира Путина."Они (западные страны — Ред.) слишком часто предавались грёзам, делая ставку на санкции, успешное украинское контрнаступление или передачу новых видов оружия, чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров", - писали экс-сотрудник Национального совета по разведке США Юджин Румер и представитель администрации экс-президентов США Джорджа Буша — старшего и Билла Клинтона Эндрю Вайс.Эксперты призвали западных политиков перейти к "долгосрочной стратегии" противостояния с Россией, подобной политике "терпеливого, но твердого и бдительного сдерживания" времён Холодной войны."США и их союзникам нужна новая стратегия — сдерживание", — подчеркнули Румер и Вайс.Они также указали на провал "долгожданного контрнаступления" украинских формирований."Долгожданное контрнаступление Украины не достигло того прорыва, который дал бы Киеву преимущество во время переговоров", - подчеркнули колумнисты.Кроме того, поддержка Украины в Конгрессе США значительно упала на фоне конфликта на Ближнем Востоке."На линии фронта нет никаких признаков того, что Россия проигрывает текущую войну на истощение. Российская экономика пошатнулась, но не развалилась", — указывалось в материале.Кроме того, некоторые западные санкции дали обратный эффект, развив отношения России с Китаем, Индией и странами глобального Юга. Эксперты подчеркнули, что таким образом российская власть "доказала свою устойчивость, адаптивность и находчивость".Они призвали к отнестись к сдерживанию России серьёзнее."Политика сдерживания сегодня означает продолжение западных санкций, дипломатическую изоляцию России, недопущение вмешательства Кремля во внутреннюю политику [Запада], укрепление сдерживающего и оборонного потенциала НАТО", — подчеркнули Румер и Вайс.В то же время, Запад должен подумать о "смягчении" ущерба, нанесённого событиями на Украине, но при этом не усугублять конфликт с Россией."Это не значит, что мы должны снова вести Холодную войну. Вступление в глобальное противостояние с Кремлем было бы неразумной инвестицией для репутации и ресурсов США", — писали обозреватели.В то же время, они уверены, что даже окончание боевых действий на Украине вряд ли приведет к ослаблению конфронтации между Россией и Западом.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 36 ударов."На донецком направлении противник совершил 10 обстрелов из артиллерии 155 мм, на горловском 24 обстрела из артиллерии 152, 122 и 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на ясиноватском 1 обстрел из артиллерии 155 мм, на волновахском 1 обстрел из артиллерии 155 мм, выпущено 132 единицы различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы четырех населённых пунктов республики: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Ясиноватский район, столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Никольское."Поступили сведения о гибели гражданского лица – женщины, в Кировском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Никольском", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 9 жилых домостроений в Куйбышевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки 4 снаряда калибром 152 мм и 3 снаряда калибром 155 мм, по Петровскому району Донецка — 3 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера по этому региону России ВСУ выпустили 68 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 68 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 22; Казачьи Лагеря — 10; Песчановка — 7; Алёшки — 11; Корсунка — 9; Новая Маячка — 9", - отмечалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 28 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Кардашинка, Подстепное, Алёшки, Крынки.Утром 17 ноября Минобороны России сообщило, что российские военные уничтожили три украинских беспилотника над Смоленской областью."Семнадцатого ноября около 08:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Смоленской области", - указывалось в сообщении.Позже российское оборонное ведомство России сообщило о ещё одной украинской атаке."Семнадцатого ноября около 10:00пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием двух противокорабельных ракет "Нептун" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские ракеты были обнаружены и уничтожены над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова", - сообщало Минобороны РФ.Как отметил губернатор Василий Анохин, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.Утром 17 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов по региону со стороны Украины."В Белгородском районе из гранатомёта обстреляли село Щетиновка – зафиксировано 5 гранатомётных выстрелов ВОГ-17. Пострадавших и разрушений нет", - указывалось в сводке.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20231117/1051106855.html

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники