https://ukraina.ru/20231117/1051109257.html

Против России и Белоруссии. Как белорусские националисты в Польше взорвали медийную бомбу

Против России и Белоруссии. Как белорусские националисты в Польше взорвали медийную бомбу - 17.11.2023 Украина.ру

Против России и Белоруссии. Как белорусские националисты в Польше взорвали медийную бомбу

На днях в Польше все более развивающая свою активность организация "Рух беларускiх нацыяналicтау" ("Движение белорусских националистов") взорвала медийную бомбу. 11 ноября на "День Неподлеглости" (День независимости) в Варшаве "Рух" шел вместе с польскими радикалами, но своей отдельной колонной. Впрочем, бомба не в этом.

2023-11-17T12:49

2023-11-17T12:49

2023-11-17T12:49

эксклюзив

польша

зарубежье

белоруссия

националисты

речь посполитая

юзеф пилсудский

россия

национализм

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Новые крестоносцыВпереди "руховцы" несли большой транспарант в виде старой карты Речи Посполитой с латинской надписью INTERMARIUM ("Междуморье"). Именно так назывался проект воссоздания польской империи от Балтийского до Черного моря в довоенной Польше. На транспаранте также имелась "сопроводиловка" мелким шрифтом, что "Междуморье" - это якобы "Сила и безопасность для наших народов". Написано это на польском и белорусском языках, причем на белорусском – латиницей. Что уже само по себе говорит, какой радикальной вестернизации собираются "междуморцы" подвергнуть белорусское общество и культуру.Кроме своих обычных бело-червоно-белых знамен (БЧБ), над колонной белорусских националистов видны были и бело-черно-белые флаги. Что это за БЧБ-2? Это – флаг "Руха белорусских националистов", еще на нем изображен шестиконечный крест и меч. Любопытно, что схожую расцветку флага имел Тевтонский орден, а символику – Орден меченосцев. В принципе, семантика крестоносцев среди белорусских националистов - вполне логична. Помимо своей приверженности реакционной романтике, они мыслят себя тем самым передовым отрядом "воинов Западного мира" – как и их средневековые предшественники, захватчики-"крыжаки".На фото с марша Неподлеглости человек в длинном черном пальто – Ян Рудик, создатель и лидер "Руха". Рудик был ранее редактором в команде оппозиционного блогера "Нехты" (признан экстремистским в РБ). Нехта (Степан Путило), Рудик и им подобные – это поколение "некст", мало связанное со старой белорусской оппозицией. Дело в том, что к президентским выборам 2020 года в Белоруссии оппозиционные политические партии вышли в состоянии сильного кризиса, и западные кураторы решили сделать ставку на новые фигуры.Характерный пример – тот же Нехта, усиленно унавоживавший почву для протестов. Тогда 20-летний блогер легко смог собрать миллион подписчиков, опережая по оперативности своих сенсационных новостей такие маститые медийные корпорации, как ТУТ.BY (ресурс признан экстремистским в РБ). Секрет прост – очевидно, Нехта получал эксклюзивную информацию по линии западных спецслужб, прежде всего – польских. Но кажется, Ян Рудик стал первым из новой генерации оппозиционных блогеров кто решил сделать карьеру политического деятеля. Ян Рудик позиционируется как один из лидеров "Руха", и еще как делегат Координационного Совета при беглой экс-кандидате в президенты Светлане Тихановской.Работая у Нехты, Рудик некоторое время специализировался на социальном направлении. Этот живущий на гранты и донаты блогер любил говорить о "проблемах простых людей", проводить расследования афер крупного бизнеса и доказывать, что современная Белоруссия – это совсем не СССР. Но после событий 2020 года в Республике Беларусь отказались от либеральных экономических реформ по рецептам МВФ, ввели регулирование цен, прогрессивное налогообложение и т.д., что сузило возможности для спекуляций на почве социального недовольства. По этой или иным причинам, но Рудик из едва ли не "левого" - вдруг стал практически крайне правым. Именно к такого рода движениям, по международной классификации, можно причислить и националистический "Рух".В качестве своих героев "Рух белорусских националистов" откровенно называет Михаила Витушку – начальника немецкой вспомогательной полиции, офицера десантного батальона абвера "Дальвитц", и других нацистских коллаборационистов.КГБ (Комитет госбезопасности) Белоруссии признала "Рух белорусских националистов" экстремистской организацией, членство в которой может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы до 7 лет. Ян Рудик назван официальным представителем "Руха", он также заочно приговорен к 19 годам лишения свободы за участие в организации Nexta."Междуморье" - как последний геополитический вагонВся белорусская националистическая оппозиция - сугубо прозападная и базируется преимущественно в Польше или Литве. Но "Рух", пожалуй, из них - наиболее откровенно полонофильская организация.Иногда складывается впечатление, что польская сторона придает ее членам несоразмерно высокий статус. Так, 18 сентября Ян Рудик был приглашен в Сейм Польши на конференцию о белорусско-польском сотрудничестве. Разумеется, под "белорусской стороной" этого сотрудничества имелась ввиду находящаяся в эмиграции оппозиция. Выступая на конференции в Сейме, лидер "Руха" без обиняков заявил, что белорусы и поляки вышли из общей "цивилизационной колыбели" - Речи Посполитой. "Общее будущее Междуморья строить нам также вместе" - утверждал Рудик.Также радикал завел старую песню о том, какую "опасность" якобы представляет Белоруссия для Польши – дескать, "режим Лукашенко" готовит акции с участием нелегальных мигрантов и "вагнеров", а белорусские спецслужбы и пропагандисты будто бы также ведут против Польши бурную деятельность. Кроме того Рудик поддержал режим усиления на границе с Белоруссией. Но высказался за то, чтобы все таки оставить в ней "окно". Ведь в случае полного закрытия границы, на котором настаивают польские "ястребы", беглая оппозиция во многом потеряет свои каналы связи и пополнения. А значит – и часть своей значимости в глаза спонсоров. Также Рудик предложил польским спецслужбам услуги эмигрантских "экспертов" - для выполнения фактически полицейских функций по фильтрации нежелательных для въезда белорусов.При этом лидер "Руха" старается выглядеть на фоне других белорусских оппозиционеров – едва ли не самым главным радикалом. 31 мая состоялись его дебаты в прямом эфире с Петром Рудковским, академическим директором "Белорусского института стратегических исследований" (ВISS) (финансируемое западными фондами НГО - негосударственная организация). Обсуждались, ни больше ни меньше –перспективы вооруженного восстания в Белоруссии.Опытный аналитик Рудковский весьма сдержанно высказался по поводу такой авантюры, и выразил скепсис и в ее поддержке западными государствами. По мнению академического директора, вооруженное выступление в Белоруссии несет риски гражданской войны. Однако Рудик был настроен куда более воинственно: "Опасность, которую создает режим Лукашенко для всего региона, перечеркивает любые возможные риски. Правительства Польши и Украины сделают все, чтобы решить эту проблему и сейчас главная задача для белорусов – стать во главе этих процессов. Чтобы не допустить процессов Брестского и Рижского мира".В конце Рудик заявил, что если не получится "спасти" всю Белоруссию, то нужно спасать хотя бы половину. Что это, как не поддержка планов по расчленению республики, по возвращению Польше Западной Белоруссии Польше в границах 1939 года?Но тут не так все просто. Ян Рудик публично признает, что на сегодня существует вполне реальная возможность для Белоруссии оказаться под польско-украинской оккупацией. И в этом случае, его инсайдерская информация о планах своих покровителей заслуживает доверия. Но при этом идет формирование пресловутого "Междуморья", Четвертой Речи Посполитой. И белорусский радикал сожалеет, что сейчас в этом процессе участвуют только Польша и Украина. Поэтому руховец предлагает срочно встроить туда и Белоруссию, вскочить в последний вагон уходящего поезда."И наша задача – любой ценой присоединить Беларусь к новому геополитическому субъекту" - пишет Рудик. При этом Западную Европу он рассматривает как силу, традиционно не заинтересованную в усилении Европы Центральной, и склонной "продать нас России как в 20-м году". Одна надежда – на Соединенное королевство Великобритании и на США, которые поддерживают проект "Междуморья". 26 апреля Рудик со своими товарищами даже ходил к посольству США в Варшаве с требованием признать территорию Белоруссии "оккупированной". И помочь белорусским националистам в ее "деоккупации, денуклериизации и дерусификации". А еще – поддержать незаконное формирование белорусских националистов "полк Калиновского"."И Смоленск будет наш…"Одновременно "Рух белорусских националистов" активно выступает за развал Российской Федерации. В качестве ближайшего субъекта избрана Смоленская область. 13 мая в Варшаве на пресс-конференция Рудик и депутат Смоленской областной Думы Владислав Живица заявили об учреждении "Смоленского республиканского центра". Цель этой структуры – ни больше ни меньше, как образование Смоленской республики. В качестве обоснования этой бредовой идеи в ход давно уже идут всяческие псевдоисторические спекуляции о временной принадлежности Смоленщины, захваченной некогда польскими интервентами, к Речи Посполитой. И апелляция к средневековому Смоленскому княжеству. Также в мечтах белорусско-польских националистов (как точнее можно назвать эту компанию) – присоединение Смоленска к "их" Белоруссии и к 4-й Речи Посполитой.На телеканале "Белсат", который является подразделением польского государственного телевидения и признан в РБ экстремистским, в тот же день т.н. "Смоленской республике" был посвящен большой сюжет. Там Рудик прямо заявил о будущем "присоединении" Смоленска к Белоруссии. За что, кстати, подвергся впоследствии критике даже со стороны некоторых белорусских оппозиционеров – за призывы к осуществлению преступлений против мира.Еще в польском эфире говорилось, что поддержку смоленским "республиканцам" оказал "Рух белорусских националистов" и "полк Калиновского". И что в ближайшем будущем планируется создание смоленского взвода, а то и роты - в составе этого националистического "полка". Также беглый депутат сообщал, что у "калиновцев" якобы уже воюет определенное количество смолян.А на вопрос ведущего "То, что вы делаете – это еще один шаг к распаду России?", беглый депутат Смоленской областной Думы Владислав Живица четко ответил: "Именно так". Ведущий белорусской редакции польского пропагандистского ведомства говорил с беглым смолянином по-русски. Но предупредил – в будущем ему придется выучить белорусский язык. Рудик же громко назвал все эти авантюрные планы - "смоленской мечтой", которая, дескать, поможет объединить белорусскую нацию.При этом организаторы "смоленского сепаратизма" хвастались, что с ними уже связались представители Брянска, Твери, Калуги и Пскова, будто бы готовые поддержать подобные проекты у себя. Живица обещал паспорта "Смоленской республики" и показал ее флаг - это БЧБ, как и у белорусских националистов, но только со львами. Рядом с ним на пресс-конференции демонстрировался и бело-черно-белый флаг "Руха" с крестом и мечом.Комментируя затем тему "смоленского сепаратизма" в соцсетях, Ян Рудик написал: "Смоленск наш… России не должно быть, что бы мы жили… Дальнейшую свободу Беларуси должна гарантировать свобода Смоленщины и ликвидация Российской Федерации как субъекта международного права".Надо сказать, что идея развала России, а затем СССР через поощрение местного сепаратизма была сформулирована еще Юзефом Пилсудским в 20-е годы прошлого века. Правда, доктрина так называемого "прометеизма" от польского диктатора - до провозглашения суверенных республик в границах губерний все же не дошла. Но видно, что ее творчески развили нынешние подражатели.Так что это? Новые похождения политизированных "Остапов Бендеров" в духе "Союза меча и орала"? Очередные игры "идейных борцов" за дензнаки американских налогоплательщиков? И молодые волки просто хотят вырвать свой кусок финансирования у "олдовых" оппозиционеров? Или все же идет формирование нового опасного экстремистского вызова для Белоруссии и России? На вопрос польского журналиста о том, не станет ли все это очередным безрезультатным освоением западных денег, экс-депутат Живица не без бравады ответил: "Нам нужны не гранты, а оружие".На сегодня "Рух" едва ли можно назвать многочисленной организацией. Но с учетом того, что в Польше находится около 140 тысяч белорусов, потенциальный ресурс для роста у него есть. Но дело даже не в этом, в наше время медийно-цифровых войн сначала обычно взрываются медийные бомбы. А уже потом настоящие.

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Иван Рудобельский

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Иван Рудобельский

эксклюзив, польша, зарубежье, белоруссия, националисты, речь посполитая, юзеф пилсудский, россия, национализм