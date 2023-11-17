https://ukraina.ru/20231117/1051106855.html

"Крым и Донбасс не нужны", расследование в Швейцарии. Главное на Украине на утро 17 ноября

"Крым и Донбасс не нужны", расследование в Швейцарии. Главное на Украине на утро 17 ноября - 17.11.2023 Украина.ру

"Крым и Донбасс не нужны", расследование в Швейцарии. Главное на Украине на утро 17 ноября

Известный украинский актёр Олег Иваница выступил против захвата Украиной Крыма и Донбасса. В Швейцарии проведут расследование по поводу поставок патронов швейцарского производства на Украину

2023-11-17T09:59

2023-11-17T09:59

2023-11-17T10:00

хроники

эксклюзив

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Как сообщило швейцарское издание RTS, Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии подтвердил, что расследует сообщения СМИ о поставках патронов швейцарского производства на Украину польской компанией UMO SP.Ранее, швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung сообщила, что польская компания UMO SP реэкспортировала в Украину боеприпасы, произведенные компанией SwissP Defence.При этом NZZ сослалась на информацию, опубликованную 1 ноября в специализированном издании DefenseOne. Последнее со ссылкой на таможенные накладные сообщало о двух случаях ввоза на Украину 145 тыс. снайперских патронов и 500 тыс. патронов для штурмовых винтовок. Патроны были швейцарского производства.Как подчёркивалось в публикации NZZ, такой экспорт нарушает политику Швейцарии, которая запрещает реэкспорт военного оборудования и товаров в страны, где происходят активные боевые действия. При этом частные компании, как, например, UMO SP, не обязаны подписывать разрешение на реэкспорт.Как сообщил отвечающий за разрешения на реэкспорт вооружений Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии в комментарии агентству AFP, секретариат "ведёт расследование по этому вопросу", но "не дает никаких комментариев, пока идет расследование".Польская компания UMO SP в комментарии агентству AFP заявила, что все её международные контракты "выполняются с осторожностью, в соответствии с процедурами сертификации и правилами соответствия"."Мы не обнаружили никакой тревожной информации или нарушений процедур в случае, описанном в СМИ", – заявили в UMO SP.При этом в польской компании подчеркнули, что все её сделки "подлежат тщательному контролю со стороны правительства страны-экспортера и надзорных учреждений при польском правительстве".Нейтралитет Швейцарии запрещает поставлять оружие непосредственно в зоны боевых действий. Это правило действует, даже если другая страна купила оружие у Швейцарии: страны-покупатели должны подписать так называемую декларацию о нереэкспорте.Крым и ДонбассУкраинские СМИ обратили внимание на интервью почти недельной давности актёра, бывшего участника "Дизель шоу" и бойца ВСУ Олега Иваницы, в котором тот выступил против захвата Крыма и Донбасса."Я бы не хотел, чтобы возвращали Донбасс и Крым военным путём потому, что это и так будет бюджетная яма <...>. Основной ресурс — это не территории, не полезные ископаемые. Основной ресурс — это интеллект и конструктивно направленные усилия. Вот есть территория и их спрашивают: "Вы хотите быть вместе с Россией?". И они поддерживают: "Да, мы будем частью России". Хотя они понимают, что это будет непризнанная территория. <...> Как вы думаете, насколько большие залежи интеллекта на этих территориях? Это будет финансовая яма. Это будут люди, которые будут продолжать голосовать за Януковичей, Донбасс будет продолжать говорить, что они снова кормят всю Украину", - заявил Иваница 5 дней назад в интервью ТСН.Тогда это интервью прошло мимо внимания подавляющего большинства СМИ, т. к. на Украине бушевал скандал с высказываниями филолога Ирины Фарион. Однако сейчас слова Иваницы цитирует ряд СМИ.Актёр также упомянул о Южной Корее, заявив, что она идёт по богатству следом за Россией, обладая несравненно меньшей территорией."В моём идеальном мире проводится честный референдум. И если 70% - даже не 50% - скажут: "Мы хотим", тогда я был бы за то, чтобы они присоединились [к Украине]. Если присоединить их силой, инвестировать туда деньги, а они не хотят, они считают нас захватчиками — это ярмо и для нас, и для наших детей. Поэтому вопрос, что такое победа для меня — я не знаю", - отметил Иваница.Он рассказал, что вместе с ним воюют люди из Крыма и Донбасса, но их родные не очень-то и хотят на Украину."Я знаю только одно точно. У нас будет сложная экономическая ситуация. И ещё больше осложнять себе жизнь обязательствами по содержанию Крыма и той значительной территории, которую мы называем ОРДЛО, это не прагматично. Это минус для нас и для наших детей", - заявил Иваница.Некоторые расценили это как прощупывание властью настроений общества."Алё, СБУ, тут кто-то явно вбрасывает нарративы про "заморозку", срочно вмешайтесь. Или это вы сами", - прокомментировал слова Иваницы популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Ранее некоторые украинские военные уже заявляли о том, что нужно смириться с утратой Украиной территорий."Когда меня спрашивали: "За что ты воюешь?", я говорил: "Ребят, я честно вам скажу — я не воюю за землю". Я прекрасно понимаю, мы можем отдать, у нас могут забрать какую-то землю. Мы можем её вернуть, мы можем её приумножить. У нас что-то может быть с землёй. История показывает, что у всех стран так было. Я воюю за людей. Для меня главное — это люди. Я воюю за своих пацанов, за своих детей, за тех, кто в тылу, чтобы они могли нормально жить", - отмечал в августе в интервью политологу Юрию Романенко и журналисту Николаю Фельдману украинский снайпер известный под псевдонимом Константин Прошинский и под позывным "Дед".Он признал, что выход на границы Украины от 1991 года невозможен."Я ржу с этого. Мы там встречались с одними большими погонами — иногда мы присутствуем на совещаниях. И вот то же самое: заговорили уже после совещания о перспективах, о том, как надо Родину любить. Естественно, опять границы 1991 года, всё остальное. Я говорю так: "Отцы-командиры, смотрите: я не вижу возможности "на сейчас" - я со своей маленькой позицией на участке фронта - я не вижу ни одного шанса на сейчас выйти не то, что на границы 1991 года, но на границы 24 февраля. Где-то будет больше, где-то — меньше. Да, возможно, завтра нам дадут подводные лодки, которые со степей там выедут, авианосцы подойдут, эскадрильи из тысяч самолётом полетят, будут всех бомбить. Возможно. Но на сейчас я, к сожалению, этого не вижу", - отмечал снайпер.Позже, в конце октября, уже в интервью ТСН Прошинский так же утверждал, что Украине вряд ли удастся вернуться на границы 1991 года.В то же время, есть и те, кто уверен, что Украине что-то удастся захватить. Как правило это люди, которые не находятся на передовой, а являются творческой или научной украинской элитой.Так, директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи Национальной академии наук Украины Элла Либанова в своих интервью неоднократно заявляла, что она верит, что Украине удастся захватить Крым, но вот в то, что Киев установит контроль над Донбассом она не уверена. Кроме того, о продолжении борьбы до выхода Украины на границы 1991 года говорят и украинские политики.

https://ukraina.ru/20231116/1051093027.html

https://ukraina.ru/20231116/1051079527.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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