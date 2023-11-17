"Крым и Донбасс не нужны", расследование в Швейцарии. Главное на Украине на утро 17 ноября - 17.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231117/1051106855.html
"Крым и Донбасс не нужны", расследование в Швейцарии. Главное на Украине на утро 17 ноября
"Крым и Донбасс не нужны", расследование в Швейцарии. Главное на Украине на утро 17 ноября - 17.11.2023 Украина.ру
"Крым и Донбасс не нужны", расследование в Швейцарии. Главное на Украине на утро 17 ноября
Известный украинский актёр Олег Иваница выступил против захвата Украиной Крыма и Донбасса. В Швейцарии проведут расследование по поводу поставок патронов швейцарского производства на Украину
2023-11-17T09:59
2023-11-17T10:00
хроники
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101730/49/1017304990_0:284:3026:1986_1920x0_80_0_0_5015d80d931e22669c27d1607d5a79b8.jpg
Как сообщило швейцарское издание RTS, Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии подтвердил, что расследует сообщения СМИ о поставках патронов швейцарского производства на Украину польской компанией UMO SP.Ранее, швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung сообщила, что польская компания UMO SP реэкспортировала в Украину боеприпасы, произведенные компанией SwissP Defence.При этом NZZ сослалась на информацию, опубликованную 1 ноября в специализированном издании DefenseOne. Последнее со ссылкой на таможенные накладные сообщало о двух случаях ввоза на Украину 145 тыс. снайперских патронов и 500 тыс. патронов для штурмовых винтовок. Патроны были швейцарского производства.Как подчёркивалось в публикации NZZ, такой экспорт нарушает политику Швейцарии, которая запрещает реэкспорт военного оборудования и товаров в страны, где происходят активные боевые действия. При этом частные компании, как, например, UMO SP, не обязаны подписывать разрешение на реэкспорт.Как сообщил отвечающий за разрешения на реэкспорт вооружений Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии в комментарии агентству AFP, секретариат "ведёт расследование по этому вопросу", но "не дает никаких комментариев, пока идет расследование".Польская компания UMO SP в комментарии агентству AFP заявила, что все её международные контракты "выполняются с осторожностью, в соответствии с процедурами сертификации и правилами соответствия"."Мы не обнаружили никакой тревожной информации или нарушений процедур в случае, описанном в СМИ", – заявили в UMO SP.При этом в польской компании подчеркнули, что все её сделки "подлежат тщательному контролю со стороны правительства страны-экспортера и надзорных учреждений при польском правительстве".Нейтралитет Швейцарии запрещает поставлять оружие непосредственно в зоны боевых действий. Это правило действует, даже если другая страна купила оружие у Швейцарии: страны-покупатели должны подписать так называемую декларацию о нереэкспорте.Крым и ДонбассУкраинские СМИ обратили внимание на интервью почти недельной давности актёра, бывшего участника "Дизель шоу" и бойца ВСУ Олега Иваницы, в котором тот выступил против захвата Крыма и Донбасса."Я бы не хотел, чтобы возвращали Донбасс и Крым военным путём потому, что это и так будет бюджетная яма &lt;...&gt;. Основной ресурс — это не территории, не полезные ископаемые. Основной ресурс — это интеллект и конструктивно направленные усилия. Вот есть территория и их спрашивают: "Вы хотите быть вместе с Россией?". И они поддерживают: "Да, мы будем частью России". Хотя они понимают, что это будет непризнанная территория. &lt;...&gt; Как вы думаете, насколько большие залежи интеллекта на этих территориях? Это будет финансовая яма. Это будут люди, которые будут продолжать голосовать за Януковичей, Донбасс будет продолжать говорить, что они снова кормят всю Украину", - заявил Иваница 5 дней назад в интервью ТСН.Тогда это интервью прошло мимо внимания подавляющего большинства СМИ, т. к. на Украине бушевал скандал с высказываниями филолога Ирины Фарион. Однако сейчас слова Иваницы цитирует ряд СМИ.Актёр также упомянул о Южной Корее, заявив, что она идёт по богатству следом за Россией, обладая несравненно меньшей территорией."В моём идеальном мире проводится честный референдум. И если 70% - даже не 50% - скажут: "Мы хотим", тогда я был бы за то, чтобы они присоединились [к Украине]. Если присоединить их силой, инвестировать туда деньги, а они не хотят, они считают нас захватчиками — это ярмо и для нас, и для наших детей. Поэтому вопрос, что такое победа для меня — я не знаю", - отметил Иваница.Он рассказал, что вместе с ним воюют люди из Крыма и Донбасса, но их родные не очень-то и хотят на Украину."Я знаю только одно точно. У нас будет сложная экономическая ситуация. И ещё больше осложнять себе жизнь обязательствами по содержанию Крыма и той значительной территории, которую мы называем ОРДЛО, это не прагматично. Это минус для нас и для наших детей", - заявил Иваница.Некоторые расценили это как прощупывание властью настроений общества."Алё, СБУ, тут кто-то явно вбрасывает нарративы про "заморозку", срочно вмешайтесь. Или это вы сами", - прокомментировал слова Иваницы популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Ранее некоторые украинские военные уже заявляли о том, что нужно смириться с утратой Украиной территорий."Когда меня спрашивали: "За что ты воюешь?", я говорил: "Ребят, я честно вам скажу — я не воюю за землю". Я прекрасно понимаю, мы можем отдать, у нас могут забрать какую-то землю. Мы можем её вернуть, мы можем её приумножить. У нас что-то может быть с землёй. История показывает, что у всех стран так было. Я воюю за людей. Для меня главное — это люди. Я воюю за своих пацанов, за своих детей, за тех, кто в тылу, чтобы они могли нормально жить", - отмечал в августе в интервью политологу Юрию Романенко и журналисту Николаю Фельдману украинский снайпер известный под псевдонимом Константин Прошинский и под позывным "Дед".Он признал, что выход на границы Украины от 1991 года невозможен."Я ржу с этого. Мы там встречались с одними большими погонами — иногда мы присутствуем на совещаниях. И вот то же самое: заговорили уже после совещания о перспективах, о том, как надо Родину любить. Естественно, опять границы 1991 года, всё остальное. Я говорю так: "Отцы-командиры, смотрите: я не вижу возможности "на сейчас" - я со своей маленькой позицией на участке фронта - я не вижу ни одного шанса на сейчас выйти не то, что на границы 1991 года, но на границы 24 февраля. Где-то будет больше, где-то — меньше. Да, возможно, завтра нам дадут подводные лодки, которые со степей там выедут, авианосцы подойдут, эскадрильи из тысяч самолётом полетят, будут всех бомбить. Возможно. Но на сейчас я, к сожалению, этого не вижу", - отмечал снайпер.Позже, в конце октября, уже в интервью ТСН Прошинский так же утверждал, что Украине вряд ли удастся вернуться на границы 1991 года.В то же время, есть и те, кто уверен, что Украине что-то удастся захватить. Как правило это люди, которые не находятся на передовой, а являются творческой или научной украинской элитой.Так, директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи Национальной академии наук Украины Элла Либанова в своих интервью неоднократно заявляла, что она верит, что Украине удастся захватить Крым, но вот в то, что Киев установит контроль над Донбассом она не уверена. Кроме того, о продолжении борьбы до выхода Украины на границы 1991 года говорят и украинские политики.
https://ukraina.ru/20231116/1051093027.html
https://ukraina.ru/20231116/1051079527.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101730/49/1017304990_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_598f892b5dc890b18e05d2b0fc3fe6f0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

"Крым и Донбасс не нужны", расследование в Швейцарии. Главное на Украине на утро 17 ноября

09:59 17.11.2023 (обновлено: 10:00 17.11.2023)
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПамятник архитектуры "Ласточкино гнездо"
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Известный украинский актёр Олег Иваница выступил против захвата Украиной Крыма и Донбасса. В Швейцарии проведут расследование по поводу поставок патронов швейцарского производства на Украину
Как сообщило швейцарское издание RTS, Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии подтвердил, что расследует сообщения СМИ о поставках патронов швейцарского производства на Украину польской компанией UMO SP.
Ранее, швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung сообщила, что польская компания UMO SP реэкспортировала в Украину боеприпасы, произведенные компанией SwissP Defence.
При этом NZZ сослалась на информацию, опубликованную 1 ноября в специализированном издании DefenseOne. Последнее со ссылкой на таможенные накладные сообщало о двух случаях ввоза на Украину 145 тыс. снайперских патронов и 500 тыс. патронов для штурмовых винтовок. Патроны были швейцарского производства.
Как подчёркивалось в публикации NZZ, такой экспорт нарушает политику Швейцарии, которая запрещает реэкспорт военного оборудования и товаров в страны, где происходят активные боевые действия. При этом частные компании, как, например, UMO SP, не обязаны подписывать разрешение на реэкспорт.
Как сообщил отвечающий за разрешения на реэкспорт вооружений Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии в комментарии агентству AFP, секретариат "ведёт расследование по этому вопросу", но "не дает никаких комментариев, пока идет расследование".
Польская компания UMO SP в комментарии агентству AFP заявила, что все её международные контракты "выполняются с осторожностью, в соответствии с процедурами сертификации и правилами соответствия".
"Мы не обнаружили никакой тревожной информации или нарушений процедур в случае, описанном в СМИ", – заявили в UMO SP.
При этом в польской компании подчеркнули, что все её сделки "подлежат тщательному контролю со стороны правительства страны-экспортера и надзорных учреждений при польском правительстве".
Нейтралитет Швейцарии запрещает поставлять оружие непосредственно в зоны боевых действий. Это правило действует, даже если другая страна купила оружие у Швейцарии: страны-покупатели должны подписать так называемую декларацию о нереэкспорте.
Арестович
Вчера, 18:55
Уголовное производство в отношении Арестовича*. Итоги 16 ноября на УкраинеВ отношении экс-советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича* открыли уголовное производство
Крым и Донбасс
Украинские СМИ обратили внимание на интервью почти недельной давности актёра, бывшего участника "Дизель шоу" и бойца ВСУ Олега Иваницы, в котором тот выступил против захвата Крыма и Донбасса.
"Я бы не хотел, чтобы возвращали Донбасс и Крым военным путём потому, что это и так будет бюджетная яма <...>. Основной ресурс — это не территории, не полезные ископаемые. Основной ресурс — это интеллект и конструктивно направленные усилия. Вот есть территория и их спрашивают: "Вы хотите быть вместе с Россией?". И они поддерживают: "Да, мы будем частью России". Хотя они понимают, что это будет непризнанная территория. <...> Как вы думаете, насколько большие залежи интеллекта на этих территориях? Это будет финансовая яма. Это будут люди, которые будут продолжать голосовать за Януковичей, Донбасс будет продолжать говорить, что они снова кормят всю Украину", - заявил Иваница 5 дней назад в интервью ТСН.
Тогда это интервью прошло мимо внимания подавляющего большинства СМИ, т. к. на Украине бушевал скандал с высказываниями филолога Ирины Фарион. Однако сейчас слова Иваницы цитирует ряд СМИ.
Актёр также упомянул о Южной Корее, заявив, что она идёт по богатству следом за Россией, обладая несравненно меньшей территорией.
"В моём идеальном мире проводится честный референдум. И если 70% - даже не 50% - скажут: "Мы хотим", тогда я был бы за то, чтобы они присоединились [к Украине]. Если присоединить их силой, инвестировать туда деньги, а они не хотят, они считают нас захватчиками — это ярмо и для нас, и для наших детей. Поэтому вопрос, что такое победа для меня — я не знаю", - отметил Иваница.
Он рассказал, что вместе с ним воюют люди из Крыма и Донбасса, но их родные не очень-то и хотят на Украину.
"Я знаю только одно точно. У нас будет сложная экономическая ситуация. И ещё больше осложнять себе жизнь обязательствами по содержанию Крыма и той значительной территории, которую мы называем ОРДЛО, это не прагматично. Это минус для нас и для наших детей", - заявил Иваница.
Некоторые расценили это как прощупывание властью настроений общества.
"Алё, СБУ, тут кто-то явно вбрасывает нарративы про "заморозку", срочно вмешайтесь. Или это вы сами", - прокомментировал слова Иваницы популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".
Президент Украины встретился с министром иностранных дел Великобритании
Вчера, 13:08
Визит Кэмерона, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 ноябряВ Киев прибыл новый глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
Ранее некоторые украинские военные уже заявляли о том, что нужно смириться с утратой Украиной территорий.
"Когда меня спрашивали: "За что ты воюешь?", я говорил: "Ребят, я честно вам скажу — я не воюю за землю". Я прекрасно понимаю, мы можем отдать, у нас могут забрать какую-то землю. Мы можем её вернуть, мы можем её приумножить. У нас что-то может быть с землёй. История показывает, что у всех стран так было. Я воюю за людей. Для меня главное — это люди. Я воюю за своих пацанов, за своих детей, за тех, кто в тылу, чтобы они могли нормально жить", - отмечал в августе в интервью политологу Юрию Романенко и журналисту Николаю Фельдману украинский снайпер известный под псевдонимом Константин Прошинский и под позывным "Дед".
Он признал, что выход на границы Украины от 1991 года невозможен.
"Я ржу с этого. Мы там встречались с одними большими погонами — иногда мы присутствуем на совещаниях. И вот то же самое: заговорили уже после совещания о перспективах, о том, как надо Родину любить. Естественно, опять границы 1991 года, всё остальное. Я говорю так: "Отцы-командиры, смотрите: я не вижу возможности "на сейчас" - я со своей маленькой позицией на участке фронта - я не вижу ни одного шанса на сейчас выйти не то, что на границы 1991 года, но на границы 24 февраля. Где-то будет больше, где-то — меньше. Да, возможно, завтра нам дадут подводные лодки, которые со степей там выедут, авианосцы подойдут, эскадрильи из тысяч самолётом полетят, будут всех бомбить. Возможно. Но на сейчас я, к сожалению, этого не вижу", - отмечал снайпер.
Позже, в конце октября, уже в интервью ТСН Прошинский так же утверждал, что Украине вряд ли удастся вернуться на границы 1991 года.
В то же время, есть и те, кто уверен, что Украине что-то удастся захватить. Как правило это люди, которые не находятся на передовой, а являются творческой или научной украинской элитой.
Так, директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи Национальной академии наук Украины Элла Либанова в своих интервью неоднократно заявляла, что она верит, что Украине удастся захватить Крым, но вот в то, что Киев установит контроль над Донбассом она не уверена. Кроме того, о продолжении борьбы до выхода Украины на границы 1991 года говорят и украинские политики.
 
ХроникиЭксклюзив
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:04Куда движется фронт, чем Россия удивляет противника и что нужно армии в первую очередь - Алёхин
10:59Песков дал совет Моргенштерну* насчет выступления перед российскими военными
10:51Байден подписал законопроект о финансировании без Украины и Израиля
10:26"Леденящая угроза": на Западе оценили ракетный "Авангард" Путина
10:25"Ни цента больше для Украины": сенатор потребовал расследовать траты Украиной американских средств
10:24Американский журнал назвал "неприятную истину" для Украины и Запада
10:00"Это политический бандитизм". Историки раскрыли, чьи методы использует СБУ для организации диверсий в РФ
09:59"Крым и Донбасс не нужны", расследование в Швейцарии. Главное на Украине на утро 17 ноября
09:54Израиль воюет с памятью. Что роднит ЦАХАЛ с украинскими неонацистами
09:53"Это ярмо": украинский актёр и боец ВСУ выступил против присоединения Крыма силой
09:47Роман Шкурлатов: Когда ВСУ полягут в Авдеевке, Россия может выступить с интересным предложением
09:45В Смоленске сбили украинские беспилотники - губернатор
09:42Дмитрий Ефимов о прогнозе The Economist: России указали место, а Зеленскому дали билет в один конец
09:37Народная артистка Илзе Лиепа рассказала, когда Россия и страны Балтии станут друзьями
09:33Петр Акопов: Пообещав вечную дружбу Зеленскому, Кэмерон послал сигнал Евросоюзу и глобальному Югу
09:31Новые модули дистанционного управления пулеметом поставили в зону СВО
09:31Глава турецкой делегации назвал СВО залогом безопасности Крыма
09:28Столетней войны не получится: людей нет. Украинские эксперты о перспективах и результатах
09:21Владимир Джаралла: "Бумажные тигры" ВСУ больно ударили по Крыму, но Россия готовится опустошить Львов
09:16Роман Алехин: Если Россия не решит новые проблемы на ожившем фронте, ей придется крушить ВСУ "кувалдой"
Лента новостейМолния