На Краснолиманском направлении выросли безвозвратные потери ВСУ - Марочко - 17.11.2023 Украина.ру
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На Краснолиманском направлении выросли безвозвратные потери ВСУ - Марочко
На Краснолиманском направлении выросли безвозвратные потери ВСУ - Марочко - 17.11.2023 Украина.ру
На Краснолиманском направлении выросли безвозвратные потери ВСУ - Марочко
Безвозвратные потери среди личного состава ВСУ резко возросли в районе Серебрянского лесничества из-за недостаточной огневой поддержки украинских штурмовых подразделений. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 17 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-17T09:09
2023-11-17T09:10
новости
россия
лнр
краснолиманское направление
сво
всу
потери всу
андрей марочко
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"В связи с сокращением использования западных боеприпасов при артиллерийской подготовке перед действиями наступательного характера, а также недостаточной огневой поддержкой штурмующих подразделений украинских боевиков в районе Серебрянского лесничества, у противника резко возросли безвозвратные потери", - рассказал Марочко.По информации источников эксперта, на рост потерь на этом участке фронта также влияет сокращение эвакуационных мероприятий, когда раненые украинские военнослужащие, не дождавшись эвакуации, умирают от кровопотери.По информации Минобороны РФ на 16 ноября, на Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражена атака штурмовой группы 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районе населённого пункта Червоная Диброва ЛНР. Также было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районе населённого пункта Торское ДНР и Серебрянского лесничества.*- Организация признана террористической и запрещена в РФ
https://ukraina.ru/20231117/1051077736.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, лнр, краснолиманское направление, сво, всу, потери всу, андрей марочко
Новости, Россия, ЛНР, Краснолиманское направление, СВО, ВСУ, потери ВСУ, Андрей Марочко

На Краснолиманском направлении выросли безвозвратные потери ВСУ - Марочко

09:09 17.11.2023 (обновлено: 09:10 17.11.2023)
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРабота танкистов в зоне СВО
Работа танкистов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости . Александр Гальперин
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Безвозвратные потери среди личного состава ВСУ резко возросли в районе Серебрянского лесничества из-за недостаточной огневой поддержки украинских штурмовых подразделений. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 17 ноября сообщает РИА Новости
"В связи с сокращением использования западных боеприпасов при артиллерийской подготовке перед действиями наступательного характера, а также недостаточной огневой поддержкой штурмующих подразделений украинских боевиков в районе Серебрянского лесничества, у противника резко возросли безвозвратные потери", - рассказал Марочко.
По информации источников эксперта, на рост потерь на этом участке фронта также влияет сокращение эвакуационных мероприятий, когда раненые украинские военнослужащие, не дождавшись эвакуации, умирают от кровопотери.
По информации Минобороны РФ на 16 ноября, на Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражена атака штурмовой группы 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районе населённого пункта Червоная Диброва ЛНР. Также было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районе населённого пункта Торское ДНР и Серебрянского лесничества.
*- Организация признана террористической и запрещена в РФ
Боевая работа артиллеристов на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
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"Там будет ад": эксперт раскрыл, как и когда пять дивизий артиллерии ВС РФ будут проламывать оборону ВСУОбороняющийся противник всегда теряет инициативу, а наступающая сторона всегда может выбирать направление главного удара. Если ВСУ перестанут вести активные действия, у ВС РФ будет время, чтобы собрать артиллерийские кулаки для удара. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
 
НовостиРоссияЛНРКраснолиманское направлениеСВОВСУпотери ВСУАндрей Марочко
 
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