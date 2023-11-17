На Краснолиманском направлении выросли безвозвратные потери ВСУ - Марочко
09:09 17.11.2023 (обновлено: 09:10 17.11.2023)
Безвозвратные потери среди личного состава ВСУ резко возросли в районе Серебрянского лесничества из-за недостаточной огневой поддержки украинских штурмовых подразделений. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 17 ноября сообщает РИА Новости
"В связи с сокращением использования западных боеприпасов при артиллерийской подготовке перед действиями наступательного характера, а также недостаточной огневой поддержкой штурмующих подразделений украинских боевиков в районе Серебрянского лесничества, у противника резко возросли безвозвратные потери", - рассказал Марочко.
По информации источников эксперта, на рост потерь на этом участке фронта также влияет сокращение эвакуационных мероприятий, когда раненые украинские военнослужащие, не дождавшись эвакуации, умирают от кровопотери.
По информации Минобороны РФ на 16 ноября, на Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражена атака штурмовой группы 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районе населённого пункта Червоная Диброва ЛНР. Также было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районе населённого пункта Торское ДНР и Серебрянского лесничества.
*- Организация признана террористической и запрещена в РФ
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