"Моральный дух надломлен": Васильев раскрыл, как ВС РФ загонят в котел и заставят бежать ВСУ - 09.05.2024 Украина.ру
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"Моральный дух надломлен": Васильев раскрыл, как ВС РФ загонят в котел и заставят бежать ВСУ
"Моральный дух надломлен": Васильев раскрыл, как ВС РФ загонят в котел и заставят бежать ВСУ - 09.05.2024 Украина.ру
"Моральный дух надломлен": Васильев раскрыл, как ВС РФ загонят в котел и заставят бежать ВСУ
Конфигурация фронта сейчас такова, что Киев не может перебрасывать силы по внутренним операционным линиям. Когда ВС РФ захлопнут один из этих трех котлов, ВСУ будут вынуждены отступить очень далеко. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
2024-05-09T06:00
2024-05-09T06:00
новости
россия
киев
окружение
логистика
всу
вс рф
сво
донецкое направление
северск
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Сейчас на линии фронта начали формироваться котлы для трех группировок ВСУ: северской, торецкой и угледарской. Пока неизвестно, какая из них будет взята в охват. Возможно, в окружение попадут сразу две или три вражеские группировки, рассказал обозреватель.Конфигурация фронта сейчас такова, что Киев не может перебрасывать силы по внутренним операционным линиям. Украинскому командованию приходится выходить за их пределы, добавил эксперт.Когда российские войска захлопнут один из этих трех котлов, ВСУ будут вынуждены отступить на большое расстояние. Учитывая, что их моральный дух надломлен, не факт, что украинские войска смогут остановиться, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Васильев: Россия вонзила в оборону ВСУ два клина, чтобы к выборам в США сварить их в трех котлах читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240507/1054936737.html
россия
киев
донецкое направление
северск
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, киев, окружение, логистика, всу, вс рф, сво, донецкое направление, северск, угледар, наступление
Новости, Россия, Киев, окружение, логистика, ВСУ, ВС РФ, СВО, Донецкое направление, Северск, Угледар, наступление

"Моральный дух надломлен": Васильев раскрыл, как ВС РФ загонят в котел и заставят бежать ВСУ

06:00 09.05.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области
Подготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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Конфигурация фронта сейчас такова, что Киев не может перебрасывать силы по внутренним операционным линиям. Когда ВС РФ захлопнут один из этих трех котлов, ВСУ будут вынуждены отступить очень далеко. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
Сейчас на линии фронта начали формироваться котлы для трех группировок ВСУ: северской, торецкой и угледарской. Пока неизвестно, какая из них будет взята в охват. Возможно, в окружение попадут сразу две или три вражеские группировки, рассказал обозреватель.
Конфигурация фронта сейчас такова, что Киев не может перебрасывать силы по внутренним операционным линиям. Украинскому командованию приходится выходить за их пределы, добавил эксперт.
"Это приводит к увеличению ее логистики, а также способствует нашим ударам по ее складам и пунктам временной дислокации. И там, где мы понемногу прибавляем, враг понемногу теряет", - подчеркнул Васильев.
Когда российские войска захлопнут один из этих трех котлов, ВСУ будут вынуждены отступить на большое расстояние. Учитывая, что их моральный дух надломлен, не факт, что украинские войска смогут остановиться, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Васильев: Россия вонзила в оборону ВСУ два клина, чтобы к выборам в США сварить их в трех котлах читайте на сайте Украина.ру
Михаил Поликарпов - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
7 мая, 06:00
Михаил Поликарпов: Если Россия не испугает ВСУ одной вещью, она получит тупик у Днепра и войну с Польшей В Иране есть шутливая пословица: 200 лет войны самые сложные. Мы можем оказаться в точно таком же графике. Учитывая, что Запад четко планирует поставки на Украину на несколько лет вперед. И останавливаться они не собираются
 
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