"Моральный дух надломлен": Васильев раскрыл, как ВС РФ загонят в котел и заставят бежать ВСУ
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области
Конфигурация фронта сейчас такова, что Киев не может перебрасывать силы по внутренним операционным линиям. Когда ВС РФ захлопнут один из этих трех котлов, ВСУ будут вынуждены отступить очень далеко. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
Сейчас на линии фронта начали формироваться котлы для трех группировок ВСУ: северской, торецкой и угледарской. Пока неизвестно, какая из них будет взята в охват. Возможно, в окружение попадут сразу две или три вражеские группировки, рассказал обозреватель.
Конфигурация фронта сейчас такова, что Киев не может перебрасывать силы по внутренним операционным линиям. Украинскому командованию приходится выходить за их пределы, добавил эксперт.
"Это приводит к увеличению ее логистики, а также способствует нашим ударам по ее складам и пунктам временной дислокации. И там, где мы понемногу прибавляем, враг понемногу теряет", - подчеркнул Васильев.
Когда российские войска захлопнут один из этих трех котлов, ВСУ будут вынуждены отступить на большое расстояние. Учитывая, что их моральный дух надломлен, не факт, что украинские войска смогут остановиться, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Васильев: Россия вонзила в оборону ВСУ два клина, чтобы к выборам в США сварить их в трех котлах читайте на сайте Украина.ру
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