Весь ущерб от разрушения Каховской ГЭС ещё только предстоит оценить – сенатор - 17.11.2023 Украина.ру
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Весь ущерб от разрушения Каховской ГЭС ещё только предстоит оценить – сенатор
Весь ущерб от разрушения Каховской ГЭС ещё только предстоит оценить – сенатор - 17.11.2023 Украина.ру
Весь ущерб от разрушения Каховской ГЭС ещё только предстоит оценить – сенатор
Полностью ущерб, нанесённый Херсонской области разрушением украинскими войсками Каховской ГЭС, ещё только предстоит оценить. Об этом со ссылкой на сенатора РФ от Херсонской области Игоря Кастюкевича 17 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-17T08:24
2023-11-17T08:25
новости
россия
херсонская область
каховская гэс
каховское водохранилище
всу
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"Ещё летом власти оценили ущерб от разрушения плотины в 1,5 миллиарда рублей. Это всё предварительно, потому что конечная сумма будет понятна, как только каждый эвакуированный обретёт своё жильё, а инфраструктура будет восстановлена. Есть и часть ущерба, который нанесён безвозвратно", - сказал Кастюкевич.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что вызвало частичное разрушение станции и неконтролируемый сброс воды из водохранилища. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.В конце августа вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на Московском урбанистическом форуме заявил, что Каховскую ГЭС нужно восстанавливать, поскольку от неё зависит водоснабжение не только Крымского полуострова, но и Запорожской и Херсонской областей.В октябре губернатор Херсонской области Владимира Сальдо заявил, что разрушенная в результате украинских ударов Каховская ГЭС не подлежит восстановлению, её придётся отстраивать заново.
https://ukraina.ru/20231117/1051082752.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, херсонская область, каховская гэс, каховское водохранилище, всу
Новости, Россия, Херсонская область, Каховская ГЭС, Каховское водохранилище, ВСУ

Весь ущерб от разрушения Каховской ГЭС ещё только предстоит оценить – сенатор

08:24 17.11.2023 (обновлено: 08:25 17.11.2023)
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкНовая Каховка после прорыва Каховской ГЭС
Новая Каховка после прорыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости . Таисия Воронцова
Перейти в фотобанк
Читать в
Полностью ущерб, нанесённый Херсонской области разрушением украинскими войсками Каховской ГЭС, ещё только предстоит оценить. Об этом со ссылкой на сенатора РФ от Херсонской области Игоря Кастюкевича 17 ноября сообщает РИА Новости
"Ещё летом власти оценили ущерб от разрушения плотины в 1,5 миллиарда рублей. Это всё предварительно, потому что конечная сумма будет понятна, как только каждый эвакуированный обретёт своё жильё, а инфраструктура будет восстановлена. Есть и часть ущерба, который нанесён безвозвратно", - сказал Кастюкевич.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что вызвало частичное разрушение станции и неконтролируемый сброс воды из водохранилища. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
В конце августа вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на Московском урбанистическом форуме заявил, что Каховскую ГЭС нужно восстанавливать, поскольку от неё зависит водоснабжение не только Крымского полуострова, но и Запорожской и Херсонской областей.
В октябре губернатор Херсонской области Владимира Сальдо заявил, что разрушенная в результате украинских ударов Каховская ГЭС не подлежит восстановлению, её придётся отстраивать заново.
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НовостиРоссияХерсонская областьКаховская ГЭСКаховское водохранилищеВСУ
 
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08:24Весь ущерб от разрушения Каховской ГЭС ещё только предстоит оценить – сенатор
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