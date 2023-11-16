https://ukraina.ru/20231116/1051079527.html

Визит Кэмерона, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 ноября

Визит Кэмерона, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 ноября - 16.11.2023 Украина.ру

Визит Кэмерона, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 ноября

В Киев прибыл новый глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2023-11-16T13:08

2023-11-16T13:08

2023-11-16T13:48

хроники

эксклюзив

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Первый рабочий визит в своей должности новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон совершил на Украину. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, он обсудил с британским министром оружие для фронта, усиление ПВО, а также вопросы защиты украинской инфраструктуры.При этом Зеленский отметил, что сейчас мир не так сильно сфокусирован на ситуации в Украине, а «разделение фокуса не помогает».Также Зеленский поблагодарил Великобританию за постоянную поддержку Украины.«Я хотел бы, чтобы мой первый визит был именно к вам. Лично я восхищаюсь силой и решимостью украинского народа. И своим визитом я хочу сказать, что мы продолжим оказывать вам моральную поддержку, дипломатическую поддержку, экономическую поддержку и прежде всего — военную поддержку, в которой вы нуждаетесь. Не только в этом году, но и в следующем году, и столько, сколько потребуется», — заявил в ответ Кэмерон.Он указал, что у него существовали разногласия с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, но то, что последний поддерживал Украину, — это его «лучшая вещь».Кэмерон также заверил Зеленского, что Великобритания будет работать над тем, чтобы сохранить внимание мира к Украине.В Офисе президента Украины также сообщили, что на встрече обсуждалась ситуация в Чёрном море и дальнейшая работа альтернативного "зернового коридора".Также сообщалось, что Кэмерон и Зеленский обсудили вопросы евроатлантической интеграции и поддержки Великобританией продвижения Украины к членству в НАТО.Кроме того, с Кэмероном встретился и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба."Великобритания по-прежнему твердо намерена обеспечивать Украину оружием, расширять его совместное производство и избавлять Чёрное море от российских угроз", - написал Кулеба в соцсетях.Лондон является одним из основных союзников Киева. При этом, как утверждает ряд источников, именно британцы сорвали выполнение Киевом заключённых между Украиной и Россией в Стамбуле в 2022 году договорённостей.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 60 ударов."На донецком направлении противник совершил 26 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на горловском 33 обстрела из артиллерии 152 и 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на ясиноватском 1 обстрел из артиллерии 155 мм, выпущено 192 единицы различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы пяти населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский, Центрально-Городской районы), Гольмовский, Ясиноватский район, столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район)."Поступили сведения о гибели гражданского лица – мужчины, в Центрально-Городском районе Горловки. Ранения различной степени тяжести получили четверо гражданских лиц в Петровском районе Донецка, Никитовском и Центрально-Городском районе Горловки", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 4 жилых домостроения в Никитовском районе Горловки, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому, Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка в общей сложности 7 снарядов калибром 155 мм, по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки 2 кассетных снаряда калибром 155 мм, 11 снарядов калибром 122 мм, 7 снарядов калибром 152 мм, по Ясиноватскому району — 4 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", за предыдущие сутки ВСУ выпустили по этому региону России 74 снаряда."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 74 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 17; Песчановка — 9; Днепряны — 10; Подстепное — 8; Казачьи Лагеря — 10; Алёшки — 11; Корсунка — 9", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Алёшки, Крынки, Саги, Солонцы."В результате обстрела ВСУ по Алёшкам Херсонской области один мирный житель получил ранения средней степени тяжести, сообщили в экстренных службах. Также из-за обстрела жилых домов поселка Днепряны были повреждены крыши, стены, окна, ограждения, а также машины", - также писал канал.Утром 16 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал у себя в телеграм-канале сводку ударов по этому региону России со стороны ВСУ."В Белгородском районе в селе Солнцевка с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. <...> В Валуйском городском округе по селу Карабаново выпущено 10 миномётных снарядов", - указывалось в сводке.Во всех случаях обошлось без последствий.Кроме того, в Волоконовском районе из гранатомёта обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 15 гранатомётных выстрелов. Никто не пострадал, разрушений не было."В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 5 минометных снарядов, по селу Середа – 3, по селу Муром – один миномётный снаряд. В селе Терезовка с БПЛА сброшено взрывное устройство. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - писал Гладков.Губернатор Курской области Роман Старовойт утром сообщил об обстрелах со стороны Украины."Со стороны Украины реактивными снарядами обстрелян Суджанский район. Прилёты зафиксированы вблизи села Мартыновка. К счастью, пострадавших нет. Для уточнения информации о разрушениях проводится подомовой обход. В самом населённом пункте и соседних селах Черкасское Поречное и Казачья Локня отсутствует электроснабжение. Специалисты приступят к его восстановлению, как только будет безопасно", - рассказал Старовойт.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20231116/1051070536.html

https://ukraina.ru/20231115/1051055961.html

https://ukraina.ru/20231115/1051041400.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

хроники, эксклюзив