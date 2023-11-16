https://ukraina.ru/20231116/1051070536.html

Увольнение Фарион, "хочешь жить - плати". Главное на Украине на утро 16 ноября

Увольнение Фарион, "хочешь жить - плати". Главное на Украине на утро 16 ноября - 16.11.2023 Украина.ру

Увольнение Фарион, "хочешь жить - плати". Главное на Украине на утро 16 ноября

Националистку Ирину Фарион уволили из университета "Львовская политехника". Командование 77-й оаэмбр обвинили в вымогательстве денег у подчинённых за отпуск, эвакуацию с передовой, а также за снабжение патронами

2023-11-16T09:45

2023-11-16T09:45

2023-11-16T09:45

эксклюзив

хроники

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Национальный университет "Львовская Политехника" уволил Ирину Фарион с должности профессора кафедры украинского языка на фоне её унижений в адрес военных, общающихся на русском языке, а также скандала с российским студентом Максимом Глебовым."Уволить (п.3. Ст. 41 КЗОТ Украины): Фарион Ирину Дмитриевну — / д. филол. н., доц./ - с должности профессора кафедры украинского языка с 16.11. 2023 г.. Бухгалтерии университета провести все необходимые выплаты предвиденные законодательством Украины",- гласил указ от 15 ноября, подписанный ректором университета Юрием Бобало.Статья 41 Кодекса законов о труде касается совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы.Прокомментировал ситуацию с Фарион министр образования Украины Оксен Лисовой."Позиция министерства неизменна – людям, которые не разделяют ценности достоинства и не чувствуют уважения к воинам, нет места в системе образования. Надеюсь, что СБУ в рамках открытого уголовного производства даст справедливую оценку высказываниям и действиям уже бывшей преподавательницы Львовской политехники", - написал он в соцсетях.Сама Фарион заявила, что увольнение — незаконно."Увольнение без подписи. Это что-то новое в трудовом праве. Как же очень маленькие стали враз те, ктоработаетв больших стенах Политехники, которую освятили в свое время жизнью своей Степан Бандера и Роман Шухевич, Екатерина Зарицкая и Остап Мащак, Пётр Франко и Степан Чарнецкий", - написала националистка в своём телеграм-канале.Она поблагодарила коллег по кафедре за сотрудничество и заявила, что готовит иск в суд."К победе, господа! Всё только начинается, потому что каждый финиш – это по сути старт. Готовлю иск в суд", - отметила Фарион.В своём канале она также разместила заявления в свою поддержку. Среди прочих Фарион поддержал украинский националист Дмитрий Корчинский."Для того, чтобы заняться Дубинским СБУ, понадобилось четыре года. Для того, чтобы заняться Фарион, хватило несколько дней. Если у вас будет выбор — защищать украинский язык или защищать интересы Москвы, знайте, что работать на Москву безопаснее", - написал он в соцсетях.Ранее в Национальном университете "Львовская политехника" прошли масштабные акции протеста против Фарион, вызванные её заявлениями в адрес русскоязычных украинских военных, а также случаем в Крыму, когда Фарион невольно сдала поддерживавшего её симферопольского студента Максима Глебова.Сама Фарион своей вины в последнем случае не признаёт, а также продолжает выступать с критикой русскоязычных военных.Ранее Служба безопасности Украины открыла уголовное производства касательно Ирины Фарион."По материалам следствия, в одном из своих интервью народный депутат Украины VII-го созыва отметила, что категорически не воспринимает русскоязычных военнослужащих ВСУ и не может назвать их украинцами. Это вызвало волну возмущения среди украинских защитников и в обществе в целом. Кроме того, в своих соцсетях фигурантка опубликовала сообщение со скриншотом сообщения от проукраинского студента с временно оккупированного Крыма, в котором были указаны имя, фамилия и другие персональные данные отправителя. Это стало основанием его преследования со стороны российских спецслужб. Уголовное производство по этим фактам открыто по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: cт. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам); ст. 435-1 (оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угрозы военнослужащему); ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфической или иной корреспонденции, передаваемых средствами связи или через компьютер); ст.182 (нарушение неприкосновенности частной жизни). Служба безопасности Украины инициировала психолого-лингвистическую экспертизу высказываний Ирины Фарион", - указывалось в сообщении СБУ.Досудебное расследование по поводу действий Фарион продолжается.Скандал с украинскими десантникамиЖена пропавшего без вести украинского десантника Татьяна Ильчук обвинила в коррупции руководство 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, где служил ее муж. По словам Ильчук, у неё есть доказательства того, как командиры установили цену буквально на всё."Имеем подтверждение, когда командиры из военных брали по 30-70 тыс. грн (около 75-175 тыс. руб. - Ред.) ежемесячно за невыход на боевое задание. 20 тыс. грн (около 50 тыс. руб. - Ред.) – десятидневный отпуск домой. 10 тыс. грн. (около 25 тыс. руб. - Ред.).– эвакуация с поля боя. "Хочешь жить – плати": так говорят бойцам. 750-1000 грн. (около 1,9 тыс. - 2,5 тыс. руб. - Ред.) – один рожок к автомату. Задумайтесь только над этим", – заявила Ивчук.Она также сообщила, что в бригаде распродают и гуманитарную помощь."Хочу обратить особое внимание на гуманитарную помощь. Мы знаем, что туда неоднократно было доставлено большое количество гуманитарной помощи. Но военные её не видели или видели, но очень малое количество", - рассказала Ивчук.Кроме того, по её словам, в бригаде процветает торговля наркотиками.После того, как она выложила свои обвинения в TikTok, командование начало ей угрожать.В комментарии украинской "Телевизионной службе новостей" Ивчук заявила, что со всеми доказательствами она обратилась в правоохранительные органы. По её словам, у неё есть скриншоты переписок с сослуживцами её пропавшего мужа. Также о происходящем в бригаде Ивчук рассказывал её муж."[Доказательства] в целом это скриншоты, свидетельства [военнослужащих], фотографии есть скриншоты перевода средств командиров. Вообще, чтобы следователи получили больше информации нужно, чтобы соответствующие инстанции приехали и опросили всех парней. И тогда им будет свидетельств очень много", - отметила она.При этом журналистам скриншоты показывать девушка не стала, сославшись на тайну следствия и отметив, что передала доказательства в правоохранительные органы."Телевизионная служба новостей" обратилась с запросом в Генеральный штаб ВСУ, однако на момент выхода сюжета о происходящем в 77 ответа не получила."Однако отметим, что у Генштаба ВСУ пять рабочих дней на предоставление ответа со дня поступления запроса. А если запрос касается предоставления большого объёма информации или требует поиска информации среди значительного количества данных, срок рассмотрения запроса может быть продлён до 20 рабочих дней с обоснованием такого продления. Поэтому ждём ответа", - заявили украинские журналисты.Примечательно, что это не первое обвинение в адрес командования некоторых бригад в коррупции. Так, некоторые командиры не спешат сообщать о смерти или дезертирстве подчинённых, продолжая получать за них зарплаты. В украинском сегменте соцсетей также появлялись и сообщения о взятках, которые вымогали у военнослужащих за то, чтобы отправить их в отпуск.

https://ukraina.ru/20231115/1051055961.html

https://ukraina.ru/20231115/1051041400.html

https://ukraina.ru/20231115/1051032236.html

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники