Увольнение Фарион, "хочешь жить - плати". Главное на Украине на утро 16 ноября
Националистку Ирину Фарион уволили из университета "Львовская политехника". Командование 77-й оаэмбр обвинили в вымогательстве денег у подчинённых за отпуск, эвакуацию с передовой, а также за снабжение патронами
Национальный университет "Львовская Политехника" уволил Ирину Фарион с должности профессора кафедры украинского языка на фоне её унижений в адрес военных, общающихся на русском языке, а также скандала с российским студентом Максимом Глебовым.
"Уволить (п.3. Ст. 41 КЗОТ Украины): Фарион Ирину Дмитриевну — / д. филол. н., доц./ - с должности профессора кафедры украинского языка с 16.11. 2023 г.. Бухгалтерии университета провести все необходимые выплаты предвиденные законодательством Украины",- гласил указ от 15 ноября, подписанный ректором университета Юрием Бобало.
Статья 41 Кодекса законов о труде касается совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы.
Прокомментировал ситуацию с Фарион министр образования Украины Оксен Лисовой.
"Позиция министерства неизменна – людям, которые не разделяют ценности достоинства и не чувствуют уважения к воинам, нет места в системе образования. Надеюсь, что СБУ в рамках открытого уголовного производства даст справедливую оценку высказываниям и действиям уже бывшей преподавательницы Львовской политехники", - написал он в соцсетях.
Сама Фарион заявила, что увольнение — незаконно.
"Увольнение без подписи. Это что-то новое в трудовом праве. Как же очень маленькие стали враз те, ктоработаетв больших стенах Политехники, которую освятили в свое время жизнью своей Степан Бандера и Роман Шухевич, Екатерина Зарицкая и Остап Мащак, Пётр Франко и Степан Чарнецкий", - написала националистка в своём телеграм-канале.
Она поблагодарила коллег по кафедре за сотрудничество и заявила, что готовит иск в суд.
"К победе, господа! Всё только начинается, потому что каждый финиш – это по сути старт. Готовлю иск в суд", - отметила Фарион.
В своём канале она также разместила заявления в свою поддержку. Среди прочих Фарион поддержал украинский националист Дмитрий Корчинский.
"Для того, чтобы заняться Дубинским СБУ, понадобилось четыре года. Для того, чтобы заняться Фарион, хватило несколько дней. Если у вас будет выбор — защищать украинский язык или защищать интересы Москвы, знайте, что работать на Москву безопаснее", - написал он в соцсетях.
Ранее в Национальном университете "Львовская политехника" прошли масштабные акции протеста против Фарион, вызванные её заявлениями в адрес русскоязычных украинских военных, а также случаем в Крыму, когда Фарион невольно сдала поддерживавшего её симферопольского студента Максима Глебова.
Сама Фарион своей вины в последнем случае не признаёт, а также продолжает выступать с критикой русскоязычных военных.
Ранее Служба безопасности Украины открыла уголовное производства касательно Ирины Фарион.
"По материалам следствия, в одном из своих интервью народный депутат Украины VII-го созыва отметила, что категорически не воспринимает русскоязычных военнослужащих ВСУ и не может назвать их украинцами. Это вызвало волну возмущения среди украинских защитников и в обществе в целом. Кроме того, в своих соцсетях фигурантка опубликовала сообщение со скриншотом сообщения от проукраинского студента с временно оккупированного Крыма, в котором были указаны имя, фамилия и другие персональные данные отправителя. Это стало основанием его преследования со стороны российских спецслужб. Уголовное производство по этим фактам открыто по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: cт. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам); ст. 435-1 (оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угрозы военнослужащему); ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфической или иной корреспонденции, передаваемых средствами связи или через компьютер); ст.182 (нарушение неприкосновенности частной жизни). Служба безопасности Украины инициировала психолого-лингвистическую экспертизу высказываний Ирины Фарион", - указывалось в сообщении СБУ.
Досудебное расследование по поводу действий Фарион продолжается.
Скандал с украинскими десантниками
Жена пропавшего без вести украинского десантника Татьяна Ильчук обвинила в коррупции руководство 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, где служил ее муж. По словам Ильчук, у неё есть доказательства того, как командиры установили цену буквально на всё.
"Имеем подтверждение, когда командиры из военных брали по 30-70 тыс. грн (около 75-175 тыс. руб. - Ред.) ежемесячно за невыход на боевое задание. 20 тыс. грн (около 50 тыс. руб. - Ред.) – десятидневный отпуск домой. 10 тыс. грн. (около 25 тыс. руб. - Ред.).– эвакуация с поля боя. "Хочешь жить – плати": так говорят бойцам. 750-1000 грн. (около 1,9 тыс. - 2,5 тыс. руб. - Ред.) – один рожок к автомату. Задумайтесь только над этим", – заявила Ивчук.
"Имеем подтверждение, когда командиры из военных брали по 30-70 тыс. грн (около 75-175 тыс. руб. - Ред.) ежемесячно за невыход на боевое задание. 20 тыс. грн (около 50 тыс. руб. - Ред.) – десятидневный отпуск домой. 10 тыс. грн. (около 25 тыс. руб. - Ред.).– эвакуация с поля боя. "Хочешь жить – плати": так говорят бойцам. 750-1000 грн. (около 1,9 тыс. - 2,5 тыс. руб. - Ред.) – один рожок к автомату. Задумайтесь только над этим", – заявила Ивчук.
Она также сообщила, что в бригаде распродают и гуманитарную помощь.
"Хочу обратить особое внимание на гуманитарную помощь. Мы знаем, что туда неоднократно было доставлено большое количество гуманитарной помощи. Но военные её не видели или видели, но очень малое количество", - рассказала Ивчук.
"Хочу обратить особое внимание на гуманитарную помощь. Мы знаем, что туда неоднократно было доставлено большое количество гуманитарной помощи. Но военные её не видели или видели, но очень малое количество", - рассказала Ивчук.
Кроме того, по её словам, в бригаде процветает торговля наркотиками.
После того, как она выложила свои обвинения в TikTok, командование начало ей угрожать.
В комментарии украинской "Телевизионной службе новостей" Ивчук заявила, что со всеми доказательствами она обратилась в правоохранительные органы. По её словам, у неё есть скриншоты переписок с сослуживцами её пропавшего мужа. Также о происходящем в бригаде Ивчук рассказывал её муж.
"[Доказательства] в целом это скриншоты, свидетельства [военнослужащих], фотографии есть скриншоты перевода средств командиров. Вообще, чтобы следователи получили больше информации нужно, чтобы соответствующие инстанции приехали и опросили всех парней. И тогда им будет свидетельств очень много", - отметила она.
При этом журналистам скриншоты показывать девушка не стала, сославшись на тайну следствия и отметив, что передала доказательства в правоохранительные органы.
"Телевизионная служба новостей" обратилась с запросом в Генеральный штаб ВСУ, однако на момент выхода сюжета о происходящем в 77 ответа не получила.
"Однако отметим, что у Генштаба ВСУ пять рабочих дней на предоставление ответа со дня поступления запроса. А если запрос касается предоставления большого объёма информации или требует поиска информации среди значительного количества данных, срок рассмотрения запроса может быть продлён до 20 рабочих дней с обоснованием такого продления. Поэтому ждём ответа", - заявили украинские журналисты.
Примечательно, что это не первое обвинение в адрес командования некоторых бригад в коррупции. Так, некоторые командиры не спешат сообщать о смерти или дезертирстве подчинённых, продолжая получать за них зарплаты. В украинском сегменте соцсетей также появлялись и сообщения о взятках, которые вымогали у военнослужащих за то, чтобы отправить их в отпуск.