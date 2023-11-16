Российские военные прорвали оборону ВСУ и вошли в Авдеевку - 16.11.2023 Украина.ру
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Российские военные прорвали оборону ВСУ и вошли в Авдеевку
Российские военные прорвали оборону ВСУ и вошли в Авдеевку - 16.11.2023 Украина.ру
Российские военные прорвали оборону ВСУ и вошли в Авдеевку
Российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Авдеевки и вошли в город с севера. Об этом сообщает 16 ноября "Военное обозрение"
2023-11-16T08:30
2023-11-16T09:11
авдеевка
донбасс
всу
новости
военные
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Они смогли пройти сквозь оборону украинских военных у Авдеевского песчаного карьера и продвинулись к садовому товариществу "Ивушка".В начале недели российские части смогли войти в городскую черту на юге.Авдеевка — северный пригород Донецка, откуда ВСУ ведут постоянные обстрелы республиканской столицы. Украинская сторона серьезно укрепила оборону в Авдеевке, однако признает, что в городе складывается тяжелая ситуация.Военный эксперт Василий Дандыкин указывал, что украинской армии приходится перебрасывать резервы, чтобы не потерять Авдеевку: отказ от города может привести к потере всего Донбасса.
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авдеевка, донбасс, всу, новости, военные
Авдеевка, Донбасс, ВСУ, Новости, военные

Российские военные прорвали оборону ВСУ и вошли в Авдеевку

08:30 16.11.2023 (обновлено: 09:11 16.11.2023)
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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Российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Авдеевки и вошли в город с севера. Об этом сообщает 16 ноября "Военное обозрение"
Они смогли пройти сквозь оборону украинских военных у Авдеевского песчаного карьера и продвинулись к садовому товариществу "Ивушка".
В начале недели российские части смогли войти в городскую черту на юге.
Авдеевка — северный пригород Донецка, откуда ВСУ ведут постоянные обстрелы республиканской столицы. Украинская сторона серьезно укрепила оборону в Авдеевке, однако признает, что в городе складывается тяжелая ситуация.
Военный эксперт Василий Дандыкин указывал, что украинской армии приходится перебрасывать резервы, чтобы не потерять Авдеевку: отказ от города может привести к потере всего Донбасса.
ВСУ танки Украина оружие
05:45
"Не идём в кровавые штурмы": Алексей Журавлев о том, почему нельзя за несколько дней взять АвдеевкуВС РФ важно взять Авдеевку, чтобы ВСУ перестали обстреливать Донецк из артиллерии. России нужно идти осторожно, шаг за шагом освобождая деревни и закрепляясь на занятых рубежах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
 
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