Российские военные прорвали оборону ВСУ и вошли в Авдеевку

"Не идём в кровавые штурмы": Алексей Журавлев о том, почему нельзя за несколько дней взять Авдеевку

ВС РФ важно взять Авдеевку, чтобы ВСУ перестали обстреливать Донецк из артиллерии. России нужно идти осторожно, шаг за шагом освобождая деревни и закрепляясь на занятых рубежах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев