Российские военные прорвали оборону ВСУ и вошли в Авдеевку
08:30 16.11.2023 (обновлено: 09:11 16.11.2023)
Российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Авдеевки и вошли в город с севера. Об этом сообщает 16 ноября "Военное обозрение"
Они смогли пройти сквозь оборону украинских военных у Авдеевского песчаного карьера и продвинулись к садовому товариществу "Ивушка".
В начале недели российские части смогли войти в городскую черту на юге.
Авдеевка — северный пригород Донецка, откуда ВСУ ведут постоянные обстрелы республиканской столицы. Украинская сторона серьезно укрепила оборону в Авдеевке, однако признает, что в городе складывается тяжелая ситуация.
Военный эксперт Василий Дандыкин указывал, что украинской армии приходится перебрасывать резервы, чтобы не потерять Авдеевку: отказ от города может привести к потере всего Донбасса.
05:45"Не идём в кровавые штурмы": Алексей Журавлев о том, почему нельзя за несколько дней взять АвдеевкуВС РФ важно взять Авдеевку, чтобы ВСУ перестали обстреливать Донецк из артиллерии. России нужно идти осторожно, шаг за шагом освобождая деревни и закрепляясь на занятых рубежах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев