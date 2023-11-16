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Зеленский выступил против заморозки конфликта на Украине
Зеленский выступил против заморозки конфликта на Украине - 16.11.2023 Украина.ру
Зеленский выступил против заморозки конфликта на Украине
Конфликт Украины с Россией необходимо завершить, а не заморозить. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе общения с африканскими журналистами
2023-11-16T08:11
2023-11-16T08:11
2023-11-16T08:34
конфликт
украина
владимир зеленский
новости
заморозка
россия
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По его словам, Украина понесет потери даже в случае приостановки конфликта. При этом существует риск его возобновления в любое время, указал президент. Он подчеркнул, что Киев не может себе позволить заморозить конфликт, в каком тяжелом положении он бы ни был.На днях западные страны предложили урегулировать конфликт на Украине по корейскому сценарию с организацией военных баз НАТО в стране. Они хотели бы заморозить границы нынешней линии фронта, а остальную часть Украины, как и Южная Корея, защитить американскими гарантиями безопасности и даже базами США.В ответ председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов предложил завершить конфликт по вьетнамскому сценарию, предусматривающему полное освобождение украинского государства от интервенции западных стран.
https://ukraina.ru/20230823/1048867500.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
конфликт, украина, владимир зеленский, новости, заморозка, россия
конфликт, Украина, Владимир Зеленский, Новости, заморозка, Россия
Зеленский выступил против заморозки конфликта на Украине
08:11 16.11.2023 (обновлено: 08:34 16.11.2023)
Конфликт Украины с Россией необходимо завершить, а не заморозить. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе общения с африканскими журналистами
По его словам, Украина понесет потери даже в случае приостановки конфликта. При этом существует риск его возобновления в любое время, указал президент.
Он подчеркнул, что Киев не может себе позволить заморозить конфликт, в каком тяжелом положении он бы ни был.
"Мы хотим мира. Окончание может быть разным, кому-то оно может понравиться, кому-то — нет, но оно необходимо", — сказал Зеленский.
На днях западные страны предложили урегулировать конфликт на Украине по корейскому сценарию с организацией военных баз НАТО в стране. Они хотели бы заморозить границы нынешней линии фронта, а остальную часть Украины, как и Южная Корея, защитить американскими гарантиями безопасности и даже базами США.
В ответ председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов предложил завершить конфликт по вьетнамскому сценарию, предусматривающему полное освобождение украинского государства от интервенции западных стран.