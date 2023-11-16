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Зеленский выступил против заморозки конфликта на Украине

Зеленский выступил против заморозки конфликта на Украине - 16.11.2023 Украина.ру

Зеленский выступил против заморозки конфликта на Украине

Конфликт Украины с Россией необходимо завершить, а не заморозить. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе общения с африканскими журналистами

2023-11-16T08:11

2023-11-16T08:11

2023-11-16T08:34

конфликт

украина

владимир зеленский

новости

заморозка

россия

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По его словам, Украина понесет потери даже в случае приостановки конфликта. При этом существует риск его возобновления в любое время, указал президент. Он подчеркнул, что Киев не может себе позволить заморозить конфликт, в каком тяжелом положении он бы ни был.На днях западные страны предложили урегулировать конфликт на Украине по корейскому сценарию с организацией военных баз НАТО в стране. Они хотели бы заморозить границы нынешней линии фронта, а остальную часть Украины, как и Южная Корея, защитить американскими гарантиями безопасности и даже базами США.В ответ председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов предложил завершить конфликт по вьетнамскому сценарию, предусматривающему полное освобождение украинского государства от интервенции западных стран.

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конфликт, украина, владимир зеленский, новости, заморозка, россия