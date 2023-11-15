https://ukraina.ru/20231115/1051056338.html

Учитель истории уволилась из школы в Вильнюсе из-за политического преследования

Учитель истории уволилась из школы в Вильнюсе из-за политического преследования - 15.11.2023 Украина.ру

Учитель истории уволилась из школы в Вильнюсе из-за политического преследования

В Вильнюсе заинтересовались судьбой учительницы истории из-за отчета об оценке угроз национальной безопасности, в котором фигурирует ее имя

2023-11-15T17:47

2023-11-15T17:47

2023-11-15T17:47

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угроза

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Литовская учительница истории Элла Канайте, которую власти страны уже продолжительное время подвергают политически мотивированному преследованию, "добровольно уволилась" из школы в Вильнюсе. Об этом 15 ноября сообщило Вильнюсское городское самоуправление.Соответствующее сообщение самоуправление выдало в связи упоминанием Канайте в отчете об оценке угроз национальной безопасности, опубликованном Департаментом государственной безопасности. В документе учительница истории фигурирует в качестве заместителя директора по экономическим вопросам школы-детского сада "Свая".Директор школы сообщил мэрии города, что Канайте в сентябре этого года написала заявление о расторжении трудового договора по соглашению сторон. Должности заместителя директора по экономике она занимала с 2020 года, уточнило руководство школы."В настоящее время у Э.Канайте имеется листок нетрудоспособности, директор удовлетворит ее ходатайство о расторжении трудового договора сразу после истечения срока действия листка", - цитирует LRT сообщение Вильнюсского городского самоуправления.В комментарии подчеркивается, что городское самоуправление выступает против того, чтобы в образовательных учреждениях работали лица, которые "могут оказать негативное влияние на детей".Тем временем Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы отметил, что ведомство не предоставляет публично информацию о конкретных физических лицах, если это не связано с возбужденным против них уголовным производством.Департамент государственной безопасности совместно с соответствующим департаментом министерства обороны Литвы ежегодно представляет публичную оценку угроз национальной безопасности, "в которой рассматриваются события, процессы и тенденции, оказывающие наибольшее влияние на ситуацию национальной безопасности страны", отметили в ведомстве.ДГБ не ответило на вопрос, упоминается ли в последнем отчете и Элла Канайте.Напомним, что ряд лет учительница истории Элла Канайте подвергается травле со стороны местных СМИ, которые позиционируют ее едва ли не как главную угрозу национальной безопасности.Главное доказательство неблагонадёжности литовской учительницы — фотография 2012 года: тогда президент России Дмитрий Медведев наградил руководителя Ассоциации учителей русских школ Литвы Эллу Канайте медалью Пушкина. Такие же медали Пушкина в феврале 2012 г. в Москве получили граждане Молдавии, Бразилии, Японии и Сирии.

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новости, литва, история, учительница, школа, увольнение, вильнюс, угроза