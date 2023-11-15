https://ukraina.ru/20231115/1051056338.html
Учитель истории уволилась из школы в Вильнюсе из-за политического преследования
Учитель истории уволилась из школы в Вильнюсе из-за политического преследования - 15.11.2023 Украина.ру
Учитель истории уволилась из школы в Вильнюсе из-за политического преследования
В Вильнюсе заинтересовались судьбой учительницы истории из-за отчета об оценке угроз национальной безопасности, в котором фигурирует ее имя
2023-11-15T17:47
2023-11-15T17:47
2023-11-15T17:47
новости
литва
история
учительница
школа
увольнение
вильнюс
угроза
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Литовская учительница истории Элла Канайте, которую власти страны уже продолжительное время подвергают политически мотивированному преследованию, "добровольно уволилась" из школы в Вильнюсе. Об этом 15 ноября сообщило Вильнюсское городское самоуправление.Соответствующее сообщение самоуправление выдало в связи упоминанием Канайте в отчете об оценке угроз национальной безопасности, опубликованном Департаментом государственной безопасности. В документе учительница истории фигурирует в качестве заместителя директора по экономическим вопросам школы-детского сада "Свая".Директор школы сообщил мэрии города, что Канайте в сентябре этого года написала заявление о расторжении трудового договора по соглашению сторон. Должности заместителя директора по экономике она занимала с 2020 года, уточнило руководство школы."В настоящее время у Э.Канайте имеется листок нетрудоспособности, директор удовлетворит ее ходатайство о расторжении трудового договора сразу после истечения срока действия листка", - цитирует LRT сообщение Вильнюсского городского самоуправления.В комментарии подчеркивается, что городское самоуправление выступает против того, чтобы в образовательных учреждениях работали лица, которые "могут оказать негативное влияние на детей".Тем временем Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы отметил, что ведомство не предоставляет публично информацию о конкретных физических лицах, если это не связано с возбужденным против них уголовным производством.Департамент государственной безопасности совместно с соответствующим департаментом министерства обороны Литвы ежегодно представляет публичную оценку угроз национальной безопасности, "в которой рассматриваются события, процессы и тенденции, оказывающие наибольшее влияние на ситуацию национальной безопасности страны", отметили в ведомстве.ДГБ не ответило на вопрос, упоминается ли в последнем отчете и Элла Канайте.Напомним, что ряд лет учительница истории Элла Канайте подвергается травле со стороны местных СМИ, которые позиционируют ее едва ли не как главную угрозу национальной безопасности.Главное доказательство неблагонадёжности литовской учительницы — фотография 2012 года: тогда президент России Дмитрий Медведев наградил руководителя Ассоциации учителей русских школ Литвы Эллу Канайте медалью Пушкина. Такие же медали Пушкина в феврале 2012 г. в Москве получили граждане Молдавии, Бразилии, Японии и Сирии.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, литва, история, учительница, школа, увольнение, вильнюс, угроза
Новости, Литва, История, учительница, Школа, увольнение, Вильнюс, угроза
Учитель истории уволилась из школы в Вильнюсе из-за политического преследования
В Вильнюсе заинтересовались судьбой учительницы истории из-за отчета об оценке угроз национальной безопасности, в котором фигурирует ее имя
Литовская учительница истории Элла Канайте, которую власти страны уже продолжительное время подвергают политически мотивированному преследованию, "добровольно уволилась" из школы в Вильнюсе. Об этом 15 ноября сообщило Вильнюсское городское самоуправление.
Соответствующее сообщение самоуправление выдало в связи упоминанием Канайте в отчете об оценке угроз национальной безопасности, опубликованном Департаментом государственной безопасности. В документе учительница истории фигурирует в качестве заместителя директора по экономическим вопросам школы-детского сада "Свая".
Директор школы сообщил мэрии города, что Канайте в сентябре этого года написала заявление о расторжении трудового договора по соглашению сторон. Должности заместителя директора по экономике она занимала с 2020 года, уточнило руководство школы.
"В настоящее время у Э.Канайте имеется листок нетрудоспособности, директор удовлетворит ее ходатайство о расторжении трудового договора сразу после истечения срока действия листка", - цитирует LRT сообщение Вильнюсского городского самоуправления.
В комментарии подчеркивается, что городское самоуправление выступает против того, чтобы в образовательных учреждениях работали лица, которые "могут оказать негативное влияние на детей".
Тем временем Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы отметил, что ведомство не предоставляет публично информацию о конкретных физических лицах, если это не связано с возбужденным против них уголовным производством.
Департамент государственной безопасности совместно с соответствующим департаментом министерства обороны Литвы ежегодно представляет публичную оценку угроз национальной безопасности, "в которой рассматриваются события, процессы и тенденции, оказывающие наибольшее влияние на ситуацию национальной безопасности страны", отметили в ведомстве.
ДГБ не ответило на вопрос, упоминается ли в последнем отчете и Элла Канайте.
Напомним, что ряд лет учительница истории Элла Канайте подвергается травле со стороны местных СМИ, которые позиционируют ее едва ли не как главную угрозу национальной безопасности.
Главное доказательство неблагонадёжности литовской учительницы — фотография 2012 года: тогда президент России Дмитрий Медведев наградил руководителя Ассоциации учителей русских школ Литвы Эллу Канайте медалью Пушкина. Такие же медали Пушкина в феврале 2012 г. в Москве получили граждане Молдавии, Бразилии, Японии и Сирии.