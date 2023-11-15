Грег Вайнер: Пока Байден встречается с лидером Китая, Зеленский сходит с ума - 15.11.2023 Украина.ру
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Грег Вайнер: Пока Байден встречается с лидером Китая, Зеленский сходит с ума
Грег Вайнер: Пока Байден встречается с лидером Китая, Зеленский сходит с ума - 15.11.2023 Украина.ру
Грег Вайнер: Пока Байден встречается с лидером Китая, Зеленский сходит с ума
Киев выбрал, мягко говоря, неудачное время для бесед и выклянчивания денег у США, а Владимир Зеленский, видимо, сходит с ума, раз ищет встречи с Дональдом Трампом, считает политолог, американист Грег Вайнер
2023-11-15T13:46
2023-11-15T13:46
интервью
сша
китай
украина
россия
джо байден
дональд трамп
владимир зеленский
андрей ермак
военная помощь
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Украинская делегация в ходе визита в США 13–14 ноября, по заверениям глава офиса президента Украины Андрея Ермака, получила обещания дальнейшей военной и бюджетной поддержки, которая вызывает критику со стороны республиканцев.Визит прошел накануне встречи лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АСЕАН), где президент США Джо Байден встретится с лидером Китая Си Цзиньпином.— Грег, Андрей Ермак заявил, что Украина получила от США обещания дальнейшей поддержки. Это просто слова?— Ермак встречался с Блинкеном и получил позицию, как в США видят ситуацию на Украине и куда будут двигаться.Однако Ермак выбрал, мягко говоря, неудачное время для бесед и выклянчивания денег. Сейчас американцам не до Украины — Байден уехал на АСЕАН, и вся Америка с замиранием сердца ждет итогов переговоров.Украинцам стоило дождаться возвращения президента Америки и после этого начинать свои лоббистские дела. Раз они приехали сейчас, значит, ситуация в Киеве — непростая.Также бюджет правительства Конгресс заголосовал, но, как и просил спикер Палаты представителей Джонсон, без денег на Украину, Израиль и границу с Мексикой. И, как мне кажется, Белый дом не будет оспаривать это решение.— Был еще телефонный разговор Валерия Залужного с председателем объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном. Вроде, рядовая процедура…— Рядовой это звонок или нет, я думаю, что какие-то месседжи, используя возможность, Залужный передал американскому генералу. А последний отправил информацию, без всякого сомнения, выше. Поэтому, уверен, что помимо жалоб и обмене взглядами на украинскую ситуацию было сказано кое-что еще.— Зачем Владимир Зеленский пытается выйти на контакт с Трампом, который ранее ответил отказом на предложение посетить Украину?— Я вообще не понимаю, честно говоря, что происходит с Зеленским — видимо, он в отчаянии или сходит с ума. Если это не утка украинских СМИ, то глава Киева вышел на заминированное поле. С точки зрения политической этики, ситуация выглядит чудовищно.Дональд Трамп — злейший враг и конкурент господина Байдена. При всех лидирующих позициях в рейтингах, он пока даже не является официальным кандидатом в президенты Америки.Джо Байден, наоборот, помогает Украине, проталкивает миллиарды долларов военной помощи для ее вооруженных сил (ВСУ) и так далее.Белый дом, мягко говоря, может косо посмотреть на Зеленского; энтузиазм Байдена сойдет на нет — и Зеленский получит отворот поворот. Не представляю, какое отчаяние привело его к этому, какой "эксперт" ему насоветовал столь глупый политический ход.— Возможно, через Трампа Зеленский надеется получить поддержку спикера Палаты представителей США, от которого зависит военная помощь ВСУ?— Тогда он должен встречаться и говорить не с Трампом, а со спикером Конгресса. Потому что Джонсон отошёл от позиции Трампа.Видимо, Зеленский совсем не понимает политическую кухню США. Взять, например, ситуацию со спикером Конгресса Джонсоном. Он якобы союзник и ставленник Трампа и все время до выборов в палату кричал, что Украине помощь не нужна.На следующий день после того, как Джонсона избрали спикером, он заявил, что прекрасно понимает, насколько Украина нуждается в американской поддержке и будет над этим работать.— Но ведь Майк Джонсон представил законопроект о временном финансировании федерального правительства и в него не включили помощь Украине…— План Джонсона предполагает продолжение финансирования ряда правительственных программ и ведомств. Вопрос выделения денег на помощь Израилю, Украине и на границу с Мексикой, им не игнорируется — по его мнению, это должно рассматриваться в отрыве от законопроекта по финансированию правительства.Кроме того, он сделал запрос в администрацию Байдена на получение отчёта о потраченных миллиардах на Украину. Республиканцы хотят видеть четкий и прозрачный документ с конкретикой, на что ушли деньги. Без этого Украина не получит новых вливаний.То есть Джонсон совсем не против помощи Киеву — он лишь требует ревизии.— Почему украинцы так много пишут о встрече Байдена и чего ждут от этой встречи?— Они ждут, что Штаты договорятся с Китаем. И поддержка последнего в отношении России ослабнет. Китай в год производит товары на более чем 2 триллиона долларов — из них 40% идёт на американский рынок. Плюс, я думаю, около 20% идёт в Западную Европу; 10-15% — в Южную Корею и Японию. Поэтому эти рынки важны для китайцев.— На мой взгляд, у Китая в приоритете сейчас стабильные экономические и политические отношения с Россией…— Это ошибка — думать, что Россия является приоритетом для КНР. Невозможно сравнить покупательную способность того же Евросоюза и России.Кроме того, для Китая сейчас в приоритете Тайвань. Америка смотрит на Китай как на одну страну и две системы: несмотря на поддержку Тайваня, Штаты официально не признают его отдельным субъектом.Сегодня Тайвань — это разменная монета в большой политической игре, элемент торговли между американцами и китайцами. Каждая страна пользуется им, чтобы продвинуть свои интересны и подходы.Например, Пекин говорит: заканчивайте помогать Тайваню, тогда мы откроем свой рынок для вас. Американские компании рвутся на рынок КНР, но пока что их не пускают. Китайцы с удовольствием покупают американскую сельхозпродукцию: свинину, кукурузу и другое — в огромных объемах.Еще один интересный момент относительно отношений Запада и Китая. Министром иностранных дел Великобритании 13 ноября был назначен Дэвид Кэмерон. Ранее он ушёл с поста премьер-министра страны, потому что был сторонником Англии в составе Европы, а на референдуме проголосовали за обратное решение.То есть сейчас в МИД Британии возвращается человек, который, во-первых, приверженец тесных отношений с Европой. Во-вторых, шесть лет (2010–2016) пребывания Кэмерона на посту премьер-министра — было время золотого века отношений Англии и Китая.То есть, похоже, что идёт какой-то разворот не только американцев, но и их союзников, британцев, в сторону Китая.
https://ukraina.ru/20230124/1042919705.html
https://ukraina.ru/20231114/1051017351.html
https://ukraina.ru/20231112/1050951675.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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интервью, сша, китай, украина, россия, джо байден, дональд трамп, владимир зеленский, андрей ермак, военная помощь
Интервью, США, Китай, Украина, Россия, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, военная помощь

Грег Вайнер: Пока Байден встречается с лидером Китая, Зеленский сходит с ума

13:46 15.11.2023
 
© mega-stars.ruГрег Вайнер интервью
Грег Вайнер интервью
© mega-stars.ru
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Киев выбрал, мягко говоря, неудачное время для бесед и выклянчивания денег у США, а Владимир Зеленский, видимо, сходит с ума, раз ищет встречи с Дональдом Трампом, считает политолог, американист Грег Вайнер
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Украинская делегация в ходе визита в США 13–14 ноября, по заверениям глава офиса президента Украины Андрея Ермака, получила обещания дальнейшей военной и бюджетной поддержки, которая вызывает критику со стороны республиканцев.
Визит прошел накануне встречи лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АСЕАН), где президент США Джо Байден встретится с лидером Китая Си Цзиньпином.
— Грег, Андрей Ермак заявил, что Украина получила от США обещания дальнейшей поддержки. Это просто слова?
— Ермак встречался с Блинкеном и получил позицию, как в США видят ситуацию на Украине и куда будут двигаться.
Однако Ермак выбрал, мягко говоря, неудачное время для бесед и выклянчивания денег. Сейчас американцам не до Украины — Байден уехал на АСЕАН, и вся Америка с замиранием сердца ждет итогов переговоров.
Украинцам стоило дождаться возвращения президента Америки и после этого начинать свои лоббистские дела. Раз они приехали сейчас, значит, ситуация в Киеве — непростая.
Также бюджет правительства Конгресс заголосовал, но, как и просил спикер Палаты представителей Джонсон, без денег на Украину, Израиль и границу с Мексикой. И, как мне кажется, Белый дом не будет оспаривать это решение.
Грег Вайнер интервью
24 января, 14:23
Грег Вайнер: кто онРоссийский и американский бизнесмен, журналист, политолог, американист, постоянный участник политических шоу
— Был еще телефонный разговор Валерия Залужного с председателем объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном. Вроде, рядовая процедура…
— Рядовой это звонок или нет, я думаю, что какие-то месседжи, используя возможность, Залужный передал американскому генералу. А последний отправил информацию, без всякого сомнения, выше. Поэтому, уверен, что помимо жалоб и обмене взглядами на украинскую ситуацию было сказано кое-что еще.
— Зачем Владимир Зеленский пытается выйти на контакт с Трампом, который ранее ответил отказом на предложение посетить Украину?
— Я вообще не понимаю, честно говоря, что происходит с Зеленским — видимо, он в отчаянии или сходит с ума. Если это не утка украинских СМИ, то глава Киева вышел на заминированное поле. С точки зрения политической этики, ситуация выглядит чудовищно.
Дональд Трамп — злейший враг и конкурент господина Байдена. При всех лидирующих позициях в рейтингах, он пока даже не является официальным кандидатом в президенты Америки.
Джо Байден, наоборот, помогает Украине, проталкивает миллиарды долларов военной помощи для ее вооруженных сил (ВСУ) и так далее.
Белый дом, мягко говоря, может косо посмотреть на Зеленского; энтузиазм Байдена сойдет на нет — и Зеленский получит отворот поворот. Не представляю, какое отчаяние привело его к этому, какой "эксперт" ему насоветовал столь глупый политический ход.
— Возможно, через Трампа Зеленский надеется получить поддержку спикера Палаты представителей США, от которого зависит военная помощь ВСУ?
— Тогда он должен встречаться и говорить не с Трампом, а со спикером Конгресса. Потому что Джонсон отошёл от позиции Трампа.
Видимо, Зеленский совсем не понимает политическую кухню США. Взять, например, ситуацию со спикером Конгресса Джонсоном. Он якобы союзник и ставленник Трампа и все время до выборов в палату кричал, что Украине помощь не нужна.
На следующий день после того, как Джонсона избрали спикером, он заявил, что прекрасно понимает, насколько Украина нуждается в американской поддержке и будет над этим работать.
Вчера, 16:20
Ловушка для Трампа. Зачем глава офиса Зеленского полетел в СШАГлава Офиса Президента Украины Андрей Ермак отправился в США. Цель визита — усиление поддержки и наращивание вооружения, встреча с главой Госдепа Энтони Блинкеном
— Но ведь Майк Джонсон представил законопроект о временном финансировании федерального правительства и в него не включили помощь Украине…
— План Джонсона предполагает продолжение финансирования ряда правительственных программ и ведомств.
Вопрос выделения денег на помощь Израилю, Украине и на границу с Мексикой, им не игнорируется — по его мнению, это должно рассматриваться в отрыве от законопроекта по финансированию правительства.
Кроме того, он сделал запрос в администрацию Байдена на получение отчёта о потраченных миллиардах на Украину. Республиканцы хотят видеть четкий и прозрачный документ с конкретикой, на что ушли деньги. Без этого Украина не получит новых вливаний.
То есть Джонсон совсем не против помощи Киеву — он лишь требует ревизии.
— Почему украинцы так много пишут о встрече Байдена и чего ждут от этой встречи?
— Они ждут, что Штаты договорятся с Китаем. И поддержка последнего в отношении России ослабнет. Китай в год производит товары на более чем 2 триллиона долларов — из них 40% идёт на американский рынок. Плюс, я думаю, около 20% идёт в Западную Европу; 10-15% — в Южную Корею и Японию. Поэтому эти рынки важны для китайцев.
— На мой взгляд, у Китая в приоритете сейчас стабильные экономические и политические отношения с Россией…
— Это ошибка — думать, что Россия является приоритетом для КНР. Невозможно сравнить покупательную способность того же Евросоюза и России.
Кроме того, для Китая сейчас в приоритете Тайвань. Америка смотрит на Китай как на одну страну и две системы: несмотря на поддержку Тайваня, Штаты официально не признают его отдельным субъектом.
Сегодня Тайвань — это разменная монета в большой политической игре, элемент торговли между американцами и китайцами. Каждая страна пользуется им, чтобы продвинуть свои интересны и подходы.
Например, Пекин говорит: заканчивайте помогать Тайваню, тогда мы откроем свой рынок для вас. Американские компании рвутся на рынок КНР, но пока что их не пускают. Китайцы с удовольствием покупают американскую сельхозпродукцию: свинину, кукурузу и другое — в огромных объемах.
Александр Каргин интервью - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
12 ноября, 09:11
Александр Каргин о том, как скандалы Киева влияют на выборы в США и стоит ли России ликвидировать УкраинуЧем опасен для страны отказ Владимира Зеленского от выборов?
Еще один интересный момент относительно отношений Запада и Китая. Министром иностранных дел Великобритании 13 ноября был назначен Дэвид Кэмерон. Ранее он ушёл с поста премьер-министра страны, потому что был сторонником Англии в составе Европы, а на референдуме проголосовали за обратное решение.
То есть сейчас в МИД Британии возвращается человек, который, во-первых, приверженец тесных отношений с Европой. Во-вторых, шесть лет (2010–2016) пребывания Кэмерона на посту премьер-министра — было время золотого века отношений Англии и Китая.
То есть, похоже, что идёт какой-то разворот не только американцев, но и их союзников, британцев, в сторону Китая.
 
ИнтервьюСШАКитайУкраинаРоссияДжо БайденДональд ТрампВладимир ЗеленскийАндрей Ермаквоенная помощь
 
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