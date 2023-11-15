https://ukraina.ru/20231115/1051042338.html

Грег Вайнер: Пока Байден встречается с лидером Китая, Зеленский сходит с ума

Грег Вайнер: Пока Байден встречается с лидером Китая, Зеленский сходит с ума - 15.11.2023 Украина.ру

Грег Вайнер: Пока Байден встречается с лидером Китая, Зеленский сходит с ума

Киев выбрал, мягко говоря, неудачное время для бесед и выклянчивания денег у США, а Владимир Зеленский, видимо, сходит с ума, раз ищет встречи с Дональдом Трампом, считает политолог, американист Грег Вайнер

2023-11-15T13:46

2023-11-15T13:46

2023-11-15T13:46

интервью

сша

китай

украина

россия

джо байден

дональд трамп

владимир зеленский

андрей ермак

военная помощь

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Украинская делегация в ходе визита в США 13–14 ноября, по заверениям глава офиса президента Украины Андрея Ермака, получила обещания дальнейшей военной и бюджетной поддержки, которая вызывает критику со стороны республиканцев.Визит прошел накануне встречи лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АСЕАН), где президент США Джо Байден встретится с лидером Китая Си Цзиньпином.— Грег, Андрей Ермак заявил, что Украина получила от США обещания дальнейшей поддержки. Это просто слова?— Ермак встречался с Блинкеном и получил позицию, как в США видят ситуацию на Украине и куда будут двигаться.Однако Ермак выбрал, мягко говоря, неудачное время для бесед и выклянчивания денег. Сейчас американцам не до Украины — Байден уехал на АСЕАН, и вся Америка с замиранием сердца ждет итогов переговоров.Украинцам стоило дождаться возвращения президента Америки и после этого начинать свои лоббистские дела. Раз они приехали сейчас, значит, ситуация в Киеве — непростая.Также бюджет правительства Конгресс заголосовал, но, как и просил спикер Палаты представителей Джонсон, без денег на Украину, Израиль и границу с Мексикой. И, как мне кажется, Белый дом не будет оспаривать это решение.— Был еще телефонный разговор Валерия Залужного с председателем объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном. Вроде, рядовая процедура…— Рядовой это звонок или нет, я думаю, что какие-то месседжи, используя возможность, Залужный передал американскому генералу. А последний отправил информацию, без всякого сомнения, выше. Поэтому, уверен, что помимо жалоб и обмене взглядами на украинскую ситуацию было сказано кое-что еще.— Зачем Владимир Зеленский пытается выйти на контакт с Трампом, который ранее ответил отказом на предложение посетить Украину?— Я вообще не понимаю, честно говоря, что происходит с Зеленским — видимо, он в отчаянии или сходит с ума. Если это не утка украинских СМИ, то глава Киева вышел на заминированное поле. С точки зрения политической этики, ситуация выглядит чудовищно.Дональд Трамп — злейший враг и конкурент господина Байдена. При всех лидирующих позициях в рейтингах, он пока даже не является официальным кандидатом в президенты Америки.Джо Байден, наоборот, помогает Украине, проталкивает миллиарды долларов военной помощи для ее вооруженных сил (ВСУ) и так далее.Белый дом, мягко говоря, может косо посмотреть на Зеленского; энтузиазм Байдена сойдет на нет — и Зеленский получит отворот поворот. Не представляю, какое отчаяние привело его к этому, какой "эксперт" ему насоветовал столь глупый политический ход.— Возможно, через Трампа Зеленский надеется получить поддержку спикера Палаты представителей США, от которого зависит военная помощь ВСУ?— Тогда он должен встречаться и говорить не с Трампом, а со спикером Конгресса. Потому что Джонсон отошёл от позиции Трампа.Видимо, Зеленский совсем не понимает политическую кухню США. Взять, например, ситуацию со спикером Конгресса Джонсоном. Он якобы союзник и ставленник Трампа и все время до выборов в палату кричал, что Украине помощь не нужна.На следующий день после того, как Джонсона избрали спикером, он заявил, что прекрасно понимает, насколько Украина нуждается в американской поддержке и будет над этим работать.— Но ведь Майк Джонсон представил законопроект о временном финансировании федерального правительства и в него не включили помощь Украине…— План Джонсона предполагает продолжение финансирования ряда правительственных программ и ведомств. Вопрос выделения денег на помощь Израилю, Украине и на границу с Мексикой, им не игнорируется — по его мнению, это должно рассматриваться в отрыве от законопроекта по финансированию правительства.Кроме того, он сделал запрос в администрацию Байдена на получение отчёта о потраченных миллиардах на Украину. Республиканцы хотят видеть четкий и прозрачный документ с конкретикой, на что ушли деньги. Без этого Украина не получит новых вливаний.То есть Джонсон совсем не против помощи Киеву — он лишь требует ревизии.— Почему украинцы так много пишут о встрече Байдена и чего ждут от этой встречи?— Они ждут, что Штаты договорятся с Китаем. И поддержка последнего в отношении России ослабнет. Китай в год производит товары на более чем 2 триллиона долларов — из них 40% идёт на американский рынок. Плюс, я думаю, около 20% идёт в Западную Европу; 10-15% — в Южную Корею и Японию. Поэтому эти рынки важны для китайцев.— На мой взгляд, у Китая в приоритете сейчас стабильные экономические и политические отношения с Россией…— Это ошибка — думать, что Россия является приоритетом для КНР. Невозможно сравнить покупательную способность того же Евросоюза и России.Кроме того, для Китая сейчас в приоритете Тайвань. Америка смотрит на Китай как на одну страну и две системы: несмотря на поддержку Тайваня, Штаты официально не признают его отдельным субъектом.Сегодня Тайвань — это разменная монета в большой политической игре, элемент торговли между американцами и китайцами. Каждая страна пользуется им, чтобы продвинуть свои интересны и подходы.Например, Пекин говорит: заканчивайте помогать Тайваню, тогда мы откроем свой рынок для вас. Американские компании рвутся на рынок КНР, но пока что их не пускают. Китайцы с удовольствием покупают американскую сельхозпродукцию: свинину, кукурузу и другое — в огромных объемах.Еще один интересный момент относительно отношений Запада и Китая. Министром иностранных дел Великобритании 13 ноября был назначен Дэвид Кэмерон. Ранее он ушёл с поста премьер-министра страны, потому что был сторонником Англии в составе Европы, а на референдуме проголосовали за обратное решение.То есть сейчас в МИД Британии возвращается человек, который, во-первых, приверженец тесных отношений с Европой. Во-вторых, шесть лет (2010–2016) пребывания Кэмерона на посту премьер-министра — было время золотого века отношений Англии и Китая.То есть, похоже, что идёт какой-то разворот не только американцев, но и их союзников, британцев, в сторону Китая.

https://ukraina.ru/20230124/1042919705.html

https://ukraina.ru/20231114/1051017351.html

https://ukraina.ru/20231112/1050951675.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, сша, китай, украина, россия, джо байден, дональд трамп, владимир зеленский, андрей ермак, военная помощь