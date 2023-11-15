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Уголовники и не только помогали украинцам избежать мобилизации - СБУ
Уголовники и не только помогали украинцам избежать мобилизации - СБУ - 15.11.2023 Украина.ру
Уголовники и не только помогали украинцам избежать мобилизации - СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины узнали о ещё четырёх новых схемах уклонения от мобилизации. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба ведомства
2023-11-15T12:32
2023-11-15T12:32
2023-11-15T12:32
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СБУ задержали организаторов подобных сделок в разных регионах Украины. Среди них чиновник военно-врачебной комиссии и несколько уголовников, сообщили в ведомстве.За одного уклониста брали до 10 тысяч долларов. Сумма зависела от срочности и способа пересечения границы.В Хмельницком чиновник местной военно-врачебной комиссии дописывал призывникам тяжелые заболевания как основание для "списания" с военной службы.В Одесской области занимались нелегальными перевозками в соседнюю европейскую страну. Задержанные довозили своих клиентов до границы на собственных авто или такси, а затем "переводили" их за границу лесными тропами или понтонами через реку."В состав банды входил одессит-уголовник по прозвищу "Бастион" и двое его сообщников-иностранцев", подчеркнули в пресс-службе СБУ.При этом деньги за свои услуги просили переводить в криптовалюте.В Киеве задержан 53-летний граждан одной из стран Ближнего Востока, который продавал уклонистам поддельные документы о непригодности к службе по состоянию здоровья.Во Львовской области задержали 51-летнего мужчину, который, заручившись поддержкой местного криминалитета, переправлял уклонистов за границу через заранее подготовленные "лесные маршруты".На Украине тем временем всеобщая мобилизация набирает обороты. Мужчин призывного возраст (18-60 лет) отлавливают на улицах или вторгаются в их жилища.Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, уклонисты, сбу, служба безопасности украины, одесская область, львовская область, киев, хмельницкий (город), комиссия, военкомат
Новости, Украина, уклонисты, СБУ, Служба безопасности Украины, Одесская область, Львовская область, Киев, Хмельницкий (город), комиссия, военкомат
Уголовники и не только помогали украинцам избежать мобилизации - СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины узнали о ещё четырёх новых схемах уклонения от мобилизации. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба ведомства
СБУ задержали организаторов подобных сделок в разных регионах Украины. Среди них чиновник военно-врачебной комиссии и несколько уголовников, сообщили в ведомстве.
"За деньги они предлагали уклонистам различные "варианты" избежания призыва и последующего бегства за границу на основании поддельных документов или вне контрольно-пропускных пунктов", - сообщили в СБУ.
За одного уклониста брали до 10 тысяч долларов. Сумма зависела от срочности и способа пересечения границы.
В Хмельницком чиновник местной военно-врачебной комиссии дописывал призывникам тяжелые заболевания как основание для "списания" с военной службы.
В Одесской области занимались нелегальными перевозками в соседнюю европейскую страну. Задержанные довозили своих клиентов до границы на собственных авто или такси, а затем "переводили" их за границу лесными тропами или понтонами через реку.
"В состав банды входил одессит-уголовник по прозвищу "Бастион" и двое его сообщников-иностранцев", подчеркнули в пресс-службе СБУ.
При этом деньги за свои услуги просили переводить в криптовалюте.
В Киеве задержан 53-летний граждан одной из стран Ближнего Востока, который продавал уклонистам поддельные документы о непригодности к службе по состоянию здоровья.
Во Львовской области задержали 51-летнего мужчину, который, заручившись поддержкой местного криминалитета, переправлял уклонистов за границу через заранее подготовленные "лесные маршруты".
На Украине тем временем всеобщая мобилизация набирает обороты. Мужчин призывного возраст (18-60 лет) отлавливают на улицах или вторгаются в их жилища.
Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.