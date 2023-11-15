Уголовники и не только помогали украинцам избежать мобилизации - СБУ - 15.11.2023 Украина.ру
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Уголовники и не только помогали украинцам избежать мобилизации - СБУ
Уголовники и не только помогали украинцам избежать мобилизации - СБУ - 15.11.2023 Украина.ру
Уголовники и не только помогали украинцам избежать мобилизации - СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины узнали о ещё четырёх новых схемах уклонения от мобилизации. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба ведомства
2023-11-15T12:32
2023-11-15T12:32
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украина
уклонисты
сбу
служба безопасности украины
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хмельницкий (город)
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СБУ задержали организаторов подобных сделок в разных регионах Украины. Среди них чиновник военно-врачебной комиссии и несколько уголовников, сообщили в ведомстве.За одного уклониста брали до 10 тысяч долларов. Сумма зависела от срочности и способа пересечения границы.В Хмельницком чиновник местной военно-врачебной комиссии дописывал призывникам тяжелые заболевания как основание для "списания" с военной службы.В Одесской области занимались нелегальными перевозками в соседнюю европейскую страну. Задержанные довозили своих клиентов до границы на собственных авто или такси, а затем "переводили" их за границу лесными тропами или понтонами через реку."В состав банды входил одессит-уголовник по прозвищу "Бастион" и двое его сообщников-иностранцев", подчеркнули в пресс-службе СБУ.При этом деньги за свои услуги просили переводить в криптовалюте.В Киеве задержан 53-летний граждан одной из стран Ближнего Востока, который продавал уклонистам поддельные документы о непригодности к службе по состоянию здоровья.Во Львовской области задержали 51-летнего мужчину, который, заручившись поддержкой местного криминалитета, переправлял уклонистов за границу через заранее подготовленные "лесные маршруты".На Украине тем временем всеобщая мобилизация набирает обороты. Мужчин призывного возраст (18-60 лет) отлавливают на улицах или вторгаются в их жилища.Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.
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новости, украина, уклонисты, сбу, служба безопасности украины, одесская область, львовская область, киев, хмельницкий (город), комиссия, военкомат
Новости, Украина, уклонисты, СБУ, Служба безопасности Украины, Одесская область, Львовская область, Киев, Хмельницкий (город), комиссия, военкомат

Уголовники и не только помогали украинцам избежать мобилизации - СБУ

12:32 15.11.2023
 
© Служба безопасности Украины телеграм-канал
© Служба безопасности Украины телеграм-канал
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Сотрудники Службы безопасности Украины узнали о ещё четырёх новых схемах уклонения от мобилизации. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба ведомства
СБУ задержали организаторов подобных сделок в разных регионах Украины. Среди них чиновник военно-врачебной комиссии и несколько уголовников, сообщили в ведомстве.
"За деньги они предлагали уклонистам различные "варианты" избежания призыва и последующего бегства за границу на основании поддельных документов или вне контрольно-пропускных пунктов", - сообщили в СБУ.
За одного уклониста брали до 10 тысяч долларов. Сумма зависела от срочности и способа пересечения границы.
В Хмельницком чиновник местной военно-врачебной комиссии дописывал призывникам тяжелые заболевания как основание для "списания" с военной службы.
В Одесской области занимались нелегальными перевозками в соседнюю европейскую страну. Задержанные довозили своих клиентов до границы на собственных авто или такси, а затем "переводили" их за границу лесными тропами или понтонами через реку.
"В состав банды входил одессит-уголовник по прозвищу "Бастион" и двое его сообщников-иностранцев", подчеркнули в пресс-службе СБУ.
При этом деньги за свои услуги просили переводить в криптовалюте.
В Киеве задержан 53-летний граждан одной из стран Ближнего Востока, который продавал уклонистам поддельные документы о непригодности к службе по состоянию здоровья.
Во Львовской области задержали 51-летнего мужчину, который, заручившись поддержкой местного криминалитета, переправлял уклонистов за границу через заранее подготовленные "лесные маршруты".
На Украине тем временем всеобщая мобилизация набирает обороты. Мужчин призывного возраст (18-60 лет) отлавливают на улицах или вторгаются в их жилища.
Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.
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