Ивановские десантники из зениток уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ у Артёмовска – МО - 15.11.2023 Украина.ру
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Ивановские десантники из зениток уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ у Артёмовска – МО
Ивановские десантники из зениток уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ у Артёмовска – МО - 15.11.2023 Украина.ру
Ивановские десантники из зениток уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ у Артёмовска – МО
Зенитные подразделения Ивановского соединения ВДВ уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ в районе Артёмовска в ДНР. Об этом утром 15 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-11-15T07:26
2023-11-15T07:27
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"Разведка с помощью БПЛА зафиксировала замаскированные опорные пункты противника. Точные координаты передали зенитчикам. Они тут же выдвинулись на огневой рубеж для уничтожения целей по полученным разведанным. Военнослужащие выполнили нацеливание установок и беглым огнём уничтожили замаскированные опорники ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что огонь по опорным пунктам ВСУ вёлся из зенитных орудий ЗПУ-4 и С-60, которые десантниками применяется исключительно по наземным целям. Всего ивановские десантники-зенитчики на этом направлении поразили десятки укреплённых опорных пунктов противника и большое количество легкобронированной техники.Для большей мобильности на поле боя зенитные установки устанавливают на базу автомобилей "Урал"."За сутки зенитчики выезжают на боевую задачу по несколько раз в день, постоянно меняя позиции стрельбы для исключения возможности обнаружения противником", - отмечается в сообщении.Ранее начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев сообщил, что российские войска при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении, противник потерял до 300 человек убитыми и ранеными. Артиллерия группировки также поразила пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Новомихайловки.
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новости, россия, днр, артёмовск (бахмут), вс рф, вдв, сво, всу
Новости, Россия, ДНР, Артёмовск (Бахмут), ВС РФ, ВДВ, СВО, ВСУ

Ивановские десантники из зениток уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ у Артёмовска – МО

07:26 15.11.2023 (обновлено: 07:27 15.11.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Зенитные подразделения Ивановского соединения ВДВ уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ в районе Артёмовска в ДНР. Об этом утром 15 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Разведка с помощью БПЛА зафиксировала замаскированные опорные пункты противника. Точные координаты передали зенитчикам. Они тут же выдвинулись на огневой рубеж для уничтожения целей по полученным разведанным. Военнослужащие выполнили нацеливание установок и беглым огнём уничтожили замаскированные опорники ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что огонь по опорным пунктам ВСУ вёлся из зенитных орудий ЗПУ-4 и С-60, которые десантниками применяется исключительно по наземным целям. Всего ивановские десантники-зенитчики на этом направлении поразили десятки укреплённых опорных пунктов противника и большое количество легкобронированной техники.
Для большей мобильности на поле боя зенитные установки устанавливают на базу автомобилей "Урал".
"За сутки зенитчики выезжают на боевую задачу по несколько раз в день, постоянно меняя позиции стрельбы для исключения возможности обнаружения противником", - отмечается в сообщении.
Ранее начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев сообщил, что российские войска при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении, противник потерял до 300 человек убитыми и ранеными. Артиллерия группировки также поразила пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Новомихайловки.
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