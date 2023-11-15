Ивановские десантники из зениток уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ у Артёмовска – МО

Авдеевку освободят к Новому году. Сил у ВСУ наступать нет и не будет. РФ фактически войну выиграла

Наступление России на авдеевском фронте продолжается: украинцы ушли из Степного (Степового). Это северный фланг. Российские подразделения уже закрепились на восточных окраинах этого населенного пункта, а он сам стал серой зоной. Коксохим российская авиация бомбит по ночам ФАБами