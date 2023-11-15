Спецназ "Сибирь" уничтожил БМП ВСУ после нескольких дней охоты – командир группы - 15.11.2023 Украина.ру
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Спецназ "Сибирь" уничтожил БМП ВСУ после нескольких дней охоты – командир группы
Спецназ "Сибирь" уничтожил БМП ВСУ после нескольких дней охоты – командир группы - 15.11.2023 Украина.ру
Спецназ "Сибирь" уничтожил БМП ВСУ после нескольких дней охоты – командир группы
Бойцы спецназа "Сибирь" Южной группировки войск после нескольких дней "охоты" уничтожили БМП противника, ежедневно обстреливающий позиции ВС РФ под Клещеевкой на Артёмовском участке фронта. Об этом со ссылкой на командира группы 15 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-15T06:38
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"Уничтожили БМП противника. Командованием была поставлена задача обнаружить место, откуда работает с закрытой огневой позиции по нашим передовым подразделениям. Наглый, дерзкий экипаж выходит и ежедневно отрабатывает по нашим позициям", - рассказал командир.Расчёт спецназа открыл на него охоту после нескольких дней анализа, поиска места работы и изучения характера действий противника."Позиция [противника] была вскрыта, после чего заранее была подготовлена наша позиция, его ожидали, ну, соответственно, противник допустил ошибку, выехал, работать начал с закрытой огневой позиции по нашим подразделениям, за что и был наказан", - добавил командир.По его словам, позиция для противотанкового ракетного комплекса выбиралась исходя из данных разведки и личного опыта, из того, как действует противник, спецназовцы "ставили себя на его место… анализируя и думая как командир экипажа БМП".Ранее начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев сообщил, что российские войска при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении, противник потерял до 300 человек убитыми и ранеными. Артиллерия группировки также поразила пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Новомихайловки.
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Новости, Россия, ДНР, СВО, ВС РФ, ВСУ

Спецназ "Сибирь" уничтожил БМП ВСУ после нескольких дней охоты – командир группы

06:38 15.11.2023 (обновлено: 06:39 15.11.2023)
 
© РИА Новости . Николай Сидоров / Перейти в фотобанкВоенные учения Народной милиции ЛНР
Военные учения Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости . Николай Сидоров
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Бойцы спецназа "Сибирь" Южной группировки войск после нескольких дней "охоты" уничтожили БМП противника, ежедневно обстреливающий позиции ВС РФ под Клещеевкой на Артёмовском участке фронта. Об этом со ссылкой на командира группы 15 ноября сообщает РИА Новости
"Уничтожили БМП противника. Командованием была поставлена задача обнаружить место, откуда работает с закрытой огневой позиции по нашим передовым подразделениям. Наглый, дерзкий экипаж выходит и ежедневно отрабатывает по нашим позициям", - рассказал командир.
Расчёт спецназа открыл на него охоту после нескольких дней анализа, поиска места работы и изучения характера действий противника.
"Позиция [противника] была вскрыта, после чего заранее была подготовлена наша позиция, его ожидали, ну, соответственно, противник допустил ошибку, выехал, работать начал с закрытой огневой позиции по нашим подразделениям, за что и был наказан", - добавил командир.
По его словам, позиция для противотанкового ракетного комплекса выбиралась исходя из данных разведки и личного опыта, из того, как действует противник, спецназовцы "ставили себя на его место… анализируя и думая как командир экипажа БМП".
Ранее начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев сообщил, что российские войска при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении, противник потерял до 300 человек убитыми и ранеными. Артиллерия группировки также поразила пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Новомихайловки.
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