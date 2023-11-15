https://ukraina.ru/20231115/1051029011.html

На Украине пессимистично оценивают перспективу дальнейшей помощи от США

На Украине пессимистично оценивают перспективу дальнейшей помощи от США - 15.11.2023 Украина.ру

На Украине пессимистично оценивают перспективу дальнейшей помощи от США

Судьба дальнейшего финансирования Украины Соединёнными Штатами Америки туманна из-за вероятного принятия временного бюджета – двухэтапного плана финансирования правительства США, в котором отсутствует упоминание помощи Украине и Израилю. Пессимистично на этот счёт высказался депутат Верховной Рады Ярослав Железняк

2023-11-15T00:41

2023-11-15T00:41

2023-11-15T00:41

новости

украина

военная помощь

сво

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101775/49/1017754953_183:0:2654:1390_1920x0_80_0_0_3348856c72d76e6ac86628dadc0fc966.jpg

В своём телеграм-канале он написал, что скорее всего в США "очень быстро" проголосуют за проект временного бюджета, а о дальнейшей помощи Украине станет известно позже, чем на то рассчитывают в Киеве. Далее Железняк жалуется на то, что по графику конгрессмены смогут вернуться к работе только 28 ноября. В комментария к посту украинцы разогнали очередную "зраду". "Думаю, что нам ничего не светит. Если Штатам что-то нужно, они быстро дают всё, что нужно и это было видно. Наверное изменились приоритеты, вот и тянут кота за..." – отмечает один из комментаторов. "Необходимо поднимать абсолютно все штрафы в административном кодексе! Нужно тотально наполнять бюджет!", – рекомендует другой пользователь сети. Как ранее отмечал спикер Белого дома, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, нехватка финансирования уже пошатнула боеспособность Украины на фронте. Напомним, ранее спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон представил двухэтапный план финансирования правительства. Срок согласованного ранее временного финансирования правительства и предотвращения шатдауна, определенный законопроектом в октябре, истекает 17 ноября. Новый законопроект предусматривает финансирование сельского хозяйства, военного строительства, энергетики и др. При этом, как отмечали американские СМИ, в нём не говорится о дополнительной помощи Израилю или Украине. Если Конгресс примет предложение Джонсона, новых законопроектов по финансированию Украины или Израиля не будет до начала 2024 года. Сегодня, 14 ноября, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл поддержал временный бюджет без помощи Украине и Израилю.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, военная помощь, сво, сша