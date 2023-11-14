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В Сенате США поддержали временный бюджет без помощи Украине и Израилю
В Сенате США поддержали временный бюджет без помощи Украине и Израилю - 14.11.2023 Украина.ру
В Сенате США поддержали временный бюджет без помощи Украине и Израилю
Временный бюджет США без пакетов помощи для Украины и Израиля поддержал лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл. Об этом говорится в публикации The Hill
2023-11-14T21:22
2023-11-14T21:22
2023-11-14T21:22
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По данным СМИ, таким образом Макконнел предлагает избежать шатдауна, что позволит законодателям закончить работу над законопроектами по годовому бюджету.Макконнелл также призывал своих коллег поддержать эту инициативу, направленную на недопущение приостановки работы правительства. Напомним, ранее спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон представил двухэтапный план финансирования правительства. Срок согласованного ранее временного финансирования правительства и предотвращения шатдауна, определенный законопроектом в октябре, истекает 17 ноября. Новый законопроект предусматривает финансирование сельского хозяйства, военного строительства, энергетики и др. При этом, как отмечали американские СМИ, в нём не говорится о дополнительной помощи Израилю или Украине.Если Конгресс примет предложение Джонсона, новых законопроектов по финансированию Украины или Израиля не будет до начала 2024 года.Как отмечал спикер Белого дома, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, нехватка финансирования уже пошатнула боеспособность Украины на фронте.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, финансирование, бюджет, всу, сво, республиканская партия, сенат
Новости, Украина, США, финансирование, бюджет, ВСУ, СВО, Республиканская партия, сенат
В Сенате США поддержали временный бюджет без помощи Украине и Израилю
Временный бюджет США без пакетов помощи для Украины и Израиля поддержал лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл. Об этом говорится в публикации The Hill
По данным СМИ, таким образом Макконнел предлагает избежать шатдауна, что позволит законодателям закончить работу над законопроектами по годовому бюджету.
"Это ответственная мера, которая может нам позволить сохранить работоспособность, а также избежать сокращения федеральных расходов", — сказал республиканец.
Макконнелл также призывал своих коллег поддержать эту инициативу, направленную на недопущение приостановки работы правительства.
Напомним, ранее спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон представил двухэтапный план финансирования правительства. Срок согласованного ранее временного финансирования правительства и предотвращения шатдауна, определенный законопроектом в октябре, истекает 17 ноября. Новый законопроект предусматривает финансирование сельского хозяйства, военного строительства, энергетики и др. При этом, как отмечали американские СМИ, в нём не говорится о дополнительной помощи Израилю или Украине.
Если Конгресс примет предложение Джонсона, новых законопроектов по финансированию Украины или Израиля не будет до начала 2024 года.
Как отмечал спикер Белого дома, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, нехватка финансирования уже пошатнула боеспособность Украины на фронте.