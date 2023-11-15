https://ukraina.ru/20231115/1051027657.html

Охота на "Леопарда": эксперт рассказал, как бойцы повторяют подвиги прадедов, уничтожая танки с крестами

Охота на "Леопарда": эксперт рассказал, как бойцы повторяют подвиги прадедов, уничтожая танки с крестами - 15.11.2023 Украина.ру

Охота на "Леопарда": эксперт рассказал, как бойцы повторяют подвиги прадедов, уничтожая танки с крестами

Любому российскому солдату в глубине души хочется повторить подвиг деда и лично уничтожить танк с немецким крестом на броне. Это армейский азарт, который во многом движет бойцами ВС России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев

2023-11-15T05:50

2023-11-15T05:50

2023-11-15T05:50

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донбасс

танки

leopard-2 (танк)

военная техника

бойцы

сво

всу

запад

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Российские бойцы на фронте говорят, что западная техника горит не хуже любой другой. А с тех пор как объявили еще и денежное вознаграждение за те же танки Leopard, на них началась самая настоящая охота, рассказал эксперт.Глядя на тех бойцов, которые защищают нашу Родину на передовой, невозможно поверить, что они когда-либо остановятся, не достигнув поставленных целей и задач. А они простые и известные: денацификация и демилитаризация всей Украины, подчеркнул он.Исходя из средств и ресурсов, которыми обладает ВС РФ, предпринимаются все возможное для того, чтобы обезопасить Донбасс. Ведь именно для этого в том числе была объявлена спецоперация на Украине (СВО), заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231114/1051013703.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, вс рф, донбасс, танки, leopard-2 (танк), военная техника, бойцы, сво, всу, запад, война, демилитаризация, денацификация