Охота на "Леопарда": эксперт рассказал, как бойцы повторяют подвиги прадедов, уничтожая танки с крестами - 15.11.2023 Украина.ру
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Охота на "Леопарда": эксперт рассказал, как бойцы повторяют подвиги прадедов, уничтожая танки с крестами
Охота на "Леопарда": эксперт рассказал, как бойцы повторяют подвиги прадедов, уничтожая танки с крестами - 15.11.2023 Украина.ру
Охота на "Леопарда": эксперт рассказал, как бойцы повторяют подвиги прадедов, уничтожая танки с крестами
Любому российскому солдату в глубине души хочется повторить подвиг деда и лично уничтожить танк с немецким крестом на броне. Это армейский азарт, который во многом движет бойцами ВС России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
2023-11-15T05:50
2023-11-15T05:50
новости
вс рф
донбасс
танки
leopard-2 (танк)
военная техника
бойцы
сво
всу
запад
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Российские бойцы на фронте говорят, что западная техника горит не хуже любой другой. А с тех пор как объявили еще и денежное вознаграждение за те же танки Leopard, на них началась самая настоящая охота, рассказал эксперт.Глядя на тех бойцов, которые защищают нашу Родину на передовой, невозможно поверить, что они когда-либо остановятся, не достигнув поставленных целей и задач. А они простые и известные: денацификация и демилитаризация всей Украины, подчеркнул он.Исходя из средств и ресурсов, которыми обладает ВС РФ, предпринимаются все возможное для того, чтобы обезопасить Донбасс. Ведь именно для этого в том числе была объявлена спецоперация на Украине (СВО), заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231114/1051013703.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, вс рф, донбасс, танки, leopard-2 (танк), военная техника, бойцы, сво, всу, запад, война, демилитаризация, денацификация
Новости, ВС РФ, Донбасс, танки, Leopard-2 (танк), военная техника, бойцы, СВО, ВСУ, Запад, война, демилитаризация, денацификация

Охота на "Леопарда": эксперт рассказал, как бойцы повторяют подвиги прадедов, уничтожая танки с крестами

05:50 15.11.2023
 
© commons.wikimedia.org / 7th Army Training Commandтанкисты бундесвера на Leopard 2
танкисты бундесвера на Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© commons.wikimedia.org / 7th Army Training Command
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Любому российскому солдату в глубине души хочется повторить подвиг деда и лично уничтожить танк с немецким крестом на броне. Это армейский азарт, который во многом движет бойцами ВС России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
Российские бойцы на фронте говорят, что западная техника горит не хуже любой другой. А с тех пор как объявили еще и денежное вознаграждение за те же танки Leopard, на них началась самая настоящая охота, рассказал эксперт.
"И в ней, кстати, финансовая составляющая далеко не самая главная, любому солдату в глубине души хочется повторить подвиг деда и лично уничтожить танк с немецким крестом на броне. Это своеобразный армейский азарт, который во многом двигает нашими бойцами", - отметил Журавлев.
Глядя на тех бойцов, которые защищают нашу Родину на передовой, невозможно поверить, что они когда-либо остановятся, не достигнув поставленных целей и задач. А они простые и известные: денацификация и демилитаризация всей Украины, подчеркнул он.
Исходя из средств и ресурсов, которыми обладает ВС РФ, предпринимаются все возможное для того, чтобы обезопасить Донбасс. Ведь именно для этого в том числе была объявлена спецоперация на Украине (СВО), заключил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Сергей Марков интервью - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
Вчера, 14:07
Сергей Марков: Даже если Залужный додавит Зеленского, фронт ВСУ не треснет без жесткого поведения РоссииЗеленский подозревает, что американцы хотят заменить его на Залужного. Поэтому Зеленскому надо не просто уволить Залужного, а репрессировать его, обвинив в коррупции или государственной измене
 
НовостиВС РФДонбасстанкиLeopard-2 (танк)военная техникабойцыСВОВСУЗападвойнадемилитаризацияденацификация
 
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