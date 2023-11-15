Охота на "Леопарда": эксперт рассказал, как бойцы повторяют подвиги прадедов, уничтожая танки с крестами
Любому российскому солдату в глубине души хочется повторить подвиг деда и лично уничтожить танк с немецким крестом на броне. Это армейский азарт, который во многом движет бойцами ВС России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
Российские бойцы на фронте говорят, что западная техника горит не хуже любой другой. А с тех пор как объявили еще и денежное вознаграждение за те же танки Leopard, на них началась самая настоящая охота, рассказал эксперт.
"И в ней, кстати, финансовая составляющая далеко не самая главная, любому солдату в глубине души хочется повторить подвиг деда и лично уничтожить танк с немецким крестом на броне. Это своеобразный армейский азарт, который во многом двигает нашими бойцами", - отметил Журавлев.
Глядя на тех бойцов, которые защищают нашу Родину на передовой, невозможно поверить, что они когда-либо остановятся, не достигнув поставленных целей и задач. А они простые и известные: денацификация и демилитаризация всей Украины, подчеркнул он.
Исходя из средств и ресурсов, которыми обладает ВС РФ, предпринимаются все возможное для того, чтобы обезопасить Донбасс. Ведь именно для этого в том числе была объявлена спецоперация на Украине (СВО), заключил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Вчера, 14:07Сергей Марков: Даже если Залужный додавит Зеленского, фронт ВСУ не треснет без жесткого поведения РоссииЗеленский подозревает, что американцы хотят заменить его на Залужного. Поэтому Зеленскому надо не просто уволить Залужного, а репрессировать его, обвинив в коррупции или государственной измене