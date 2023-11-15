https://ukraina.ru/20231115/1051016608.html

Пузырь Зеленского лопнул. И теперь в Европе ищут как спустить конфликт "на мягких лапах"

Пузырь Зеленского лопнул. И теперь в Европе ищут как спустить конфликт "на мягких лапах" - 15.11.2023 Украина.ру

Пузырь Зеленского лопнул. И теперь в Европе ищут как спустить конфликт "на мягких лапах"

Рано или поздно наступает момент отрезвления. Зеленский еще недавно бывший кумиром миллионов европейцев и США, стал постепенно, но неумолимо превращаться в неприятную, нежелательную фигуру. Нет, не изгоя еще, но уже далеко не любимчика публики.

2023-11-15T06:19

2023-11-15T06:19

2023-11-15T06:19

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А ведь была, совсем недавно еще, и слава, и почтение, и мировые экраны. Артист Зеленский никогда так не был популярен, как став президентом воюющей страны. Вернее, так: страны которую он своими неумением, неопытностью, фанаберией и самомнением вверг в войну.В этом смысле он действительно похож на Адольфа Гитлера, которому говорили – не надо воевать с Россией. А он считал СССР колоссом на глиняных ногах… Чем это закончилось, мы помним, и в семье Зеленского, где его дед был участником Великой Отечественной войны – тоже. Только чужие знания не дошли до сердца бывшего комедийного актера, и он получил войну, которую проиграет, а, следовательно, и все последствия этого – суд современников и брезгливое осуждение потомков.Теперь-то, согласно то ли специально, то ли случайно протешей из американской разведки информации, мы знаем, что о планирующемся нападении России на Украину (так на Западе трактуют нашу спецоперацию, ну, да Бог с ними) Зеленского предупредили за полгода до событий. И он, как многие недальновидные политики, вместо того, чтобы взвесить все за и против и начать наконец выполнять Минские соглашения и сделать все, чтобы войны не было (например, объявить о том, что Украина будет категорически придерживаться нейтрального статуса и категорически не пустит на свою территорию НАТО, что сразу же сняло бы главные причины будущего военного конфликта) стал готовиться к войне и проводил, как потом сам же и рассказывал, мобилизацию экономики.Как он к этому подготовился, мы теперь видим и знаем – экономика разрушена, фактически ее нет, страна должна полтора ВВП, а войну Украина может вести только на деньги Запада и его же оружием. Дадут – будет война, не дадут – придется сдаваться.Знал ли Зеленский это раньше? Конечно, знал. В его окружении немало умных людей, опытных, осторожных и квалифицированных специалистов – и в экономике, и в политике, и в военном деле. Но их не слышал.Причина этого - эйфория победы на президентских выборах. Потому что он на выборах победил Порошенко, не слушая ничьих советов. У него была эйфория, породившая неуемные амбиции. "Я все могу, я один знаю истину". Ну, чем не фюрер немецкого народа Адольф Гитлер, считавший точно так же в 1941-ом?Только в тех победных расчетах не был учтен немаловажный фактор – усталость избирателей от правления предыдущего президента Порошенко. Зеленский, успешно проведший свою избирательную кампанию, победил не потому, что был очень умен, а потому что избиратель не хотел Порошенко еще на один срок - из-за его вороватости, из-за его лжи и нежелания закончить миров конфликт на Донбассе. То есть все ровно то, что делает сегодня Зеленский. Хотя все социологические компании до последнего сулили победу не Зеленскому, а именно Порошенко. Так же как сейчас когда обещают тоже самое Зеленскому. Но украинской социологии, к тому же работающей в условиях войны, доверять - себя не уважать.Но тут даже не в них дело. Зеленскому распахнули свои двери парламенты всех европейских стран и даже некоторые неевропейские. Его принимали как человека номер один в мире и президент США, и королевская семья в Великобритании, к нему выстраивались в очередь миллиардеры и политики, а некоторые, руководители государств, например, Макрон и Дуда, на людях вообще вели себя с ним настолько фривольно, что могло закрасться сомнение в их адекватности.Он-то считал, что такое отношение к нему - дань его личным качествам. А они преследовали свои цели. Прежде всего разрушить и ограбить с его помощью Россию. Сем Европа занимается уже не одно столетие.Но вот уже поляки перекрывают автострады, венгры блокируют транши ЕС, словаки отказываются поставлять Украине оружие, румыны весьма неохотно сообщают, что не собираются пока обучать украинских летчиков управлять истребителями F16, американцы, уж на что верные союзники были у Зеленского, и те под видом внутренних политических распрей прекращают финансирование (во всяком случае приостанавливают) и поставки оружия и снарядов.Канцлер Германии Шольц, который не приостановил поставок оружия из Германии на Украину, все же сообщил, что готов к переговорам с Путиным. Арабские государства, Китай, Индия, Латинская Америка и некоторые африканские правительства от Зеленского явно отворачиваются.Причина простая. В отличие от предвыборной кампании, в которой Зеленский раздул пиар-пузырь своего авторитета до масштабов страны, на этот раз у него это получилось сделать, но не получилось сохранить. В общем-то талантливый артист и продюсер Зеленский умеет создавать иллюзию (кино - это ведь и есть иллюзия жизни, но не сама жизнь), а вот удержать пузырь пиара в первозданном шикарном виде, сохранить темп выуживания денег и оружия ему не удалось. Иллюзия, любая, имеет предел существования. Любой фильм заканчивается.Почему у Зеленского не получилось? Потому что в эту игру вмешалась третья сила (кроме Зеленского и успешно им обираемых спонсоров) - это Россия и ее армия. Простые российские солдаты.Иллюзия наткнулась на реальность.И пузырь лопнул. Война, как и любое другое настоящее мужское дело, оказалась сложнее иллюзии. Здесь побеждают не словом, а делом, не с трибуны парламента, а в поле боя, не тот, кто красиво говорит, а тот, кто красиво воюет, не тот, кто врет, а тот, кто умеет из своих ошибок извлекать пользу и делать выводы. Зеленский прежде всего проиграл на поле боя. А уж потом в политике. Нет сомнения, что амбиции Зеленского раздували его же союзники из США (Байден, Харрис) и Великобритании (Джонсон, Трасс). Теперь одних уж нет, а других скоро не будет. Как истинные политики, они преследовали сугубо свои интересы. Используя таланты украинского продюсера и артиста ставшего президентом. У них в этой комбинации была своя выгода и свой расчет. А выгода очевидна – повержен, хотя и не разрушен главный конкурент США и Великобритании – Европейский союз. Еще недавно соперничавший с США и диктовавший свою волю спесивой Великобритании (не случайно покинувшей ЕС), теперь Европейский союз представляет собой медленно тающее на солнце мороженное, вокруг которого собирается неаппетитная лужица содержимого. Поэтому Зеленский проиграл не сегодня. Он проиграл много раньше, когда, узнав о начале спецоперации, принял единственно неправильное решение – воевать с Россией.Но у этой истории может быть совсем другой финал.Теперь уже будущее Европы определяют не США и Великобритания, и даже не Франция и Германия. Теперь будущее Европы переходит в руки России, то есть Путина, Шойгу и Герасимова.Именно они будут решать, где ставить точку российско-украинского конфликта – в Киеве? Во Львове? В Варшаве? Берлине или на берегу Ламанша?Вот чего бояться в Европе и потому начинают стягивать войска на границах союзного государства России и Белоруссии, закупать оружие, вести переговоры с Китаем, чтобы он повлиял на Россию. Как-то незаметно военный акцент с Украины стал переходить на Польшу, Молдавию и Румынию, а за ними начали волноваться в Германии и Франции.Вопрос в том, смогут ли они противостоять России? Как заявил командующий объединенными силами НАТО в Литве Петер Нильсен: "Литва должна готовится к войне с Россией. Когда война (между Украиной и Россией) закончится, Москва оправится, тогда у нас будет, возможно, более сильная Россия" - рассуждал полковник. И грустно добавил: "Конечно, ситуация в регионе изменится – сейчас она лучше, чем была, но, возможно, потом она изменится в худшую сторону".Поэтому Зеленскому во всей этой истории уготована роль детонатора большой войны, неумного, неопытного политика, своими действиями и непомерными амбициями начавшего разрушения Евросоюза. Пиар-пузырь лопнул и его ошметки заляпали большое количество политиков в Европе. И сейчас начинается процесс их, западных политиков, постепенного отрезвления от украинского морока, иллюзии, которой они питались полтора года.

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Захар Виноградов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802818_369:31:882:544_100x100_80_0_0_a854d17b706f57c85038925e9230125b.jpg.webp

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