Александр Казаков о том, каким способом ВС внезапно ударят на "прозрачном фронте", заставив метаться ВСУ
© Минобороны РФВС РФ
© Минобороны РФ
Противник не выдержит двойной удар на севере и на юге. В условиях "прозрачного" фронта ВС РФ могут начать операцию раньше или позже предполагаемого срока. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
В глобальной перспективе российской армии важно отрезать Украину от Черного моря, в этом есть стратегическая заинтересованность. Но эта операция связана с преодолением Днепра, на котором будут взрывать мосты ВСУ, рассказал эксперт.
"Противник не выдержит двойной удар на севере и на юге, исходя из того, что уже есть участки фронта, где его артиллерия замолчала. Это означает, что либо снарядов нет, либо их экономят. Снарядный голод у противника очевиден, мы, таких проблем не испытываем", - отметил Казаков.
В условиях "прозрачного" фронта внезапности можно достигать разными способами – за счет смещения начала операции по месту и времени. Когда ВСУ видят приготовления ВС РФ и понимая тот отрезок времени, когда мы можем начать наступать, также начинают подготовку, подчеркнул он.
Но ВС РФ могут начать наступление раньше или позже этого срока. Это и есть смещение начала операции по времени. У Украины нет достаточного количества резервов, поэтому наступление по двум удаленным друг от друга направлениям приведет к тому, что противник начнет метаться, резюмировал собеседник Украина.ру.
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