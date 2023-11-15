https://ukraina.ru/20231115/1051008660.html

Александр Казаков о том, каким способом ВС внезапно ударят на "прозрачном фронте", заставив метаться ВСУ

Александр Казаков о том, каким способом ВС внезапно ударят на "прозрачном фронте", заставив метаться ВСУ - 15.11.2023 Украина.ру

Александр Казаков о том, каким способом ВС внезапно ударят на "прозрачном фронте", заставив метаться ВСУ

Противник не выдержит двойной удар на севере и на юге. В условиях "прозрачного" фронта ВС РФ могут начать операцию раньше или позже предполагаемого срока. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков

2023-11-15T04:00

2023-11-15T04:00

2023-11-15T04:00

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В глобальной перспективе российской армии важно отрезать Украину от Черного моря, в этом есть стратегическая заинтересованность. Но эта операция связана с преодолением Днепра, на котором будут взрывать мосты ВСУ, рассказал эксперт.В условиях "прозрачного" фронта внезапности можно достигать разными способами – за счет смещения начала операции по месту и времени. Когда ВСУ видят приготовления ВС РФ и понимая тот отрезок времени, когда мы можем начать наступать, также начинают подготовку, подчеркнул он.Но ВС РФ могут начать наступление раньше или позже этого срока. Это и есть смещение начала операции по времени. У Украины нет достаточного количества резервов, поэтому наступление по двум удаленным друг от друга направлениям приведет к тому, что противник начнет метаться, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231114/1050994606.html

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новости, россия, всу, наступление, вс рф, снаряды, фронт, купянское направление, запорожское направление, днепр, мосты, украина