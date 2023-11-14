"Закоспеил ВСУшника": сын помощника Зеленского оказался в списке уклонистов - 14.11.2023 Украина.ру
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"Закоспеил ВСУшника": сын помощника Зеленского оказался в списке уклонистов
"Закоспеил ВСУшника": сын помощника Зеленского оказался в списке уклонистов - 14.11.2023 Украина.ру
"Закоспеил ВСУшника": сын помощника Зеленского оказался в списке уклонистов
Сын первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира Никита оказался в списке уклонистов. Информацию опубликовал один из украинских Телеграм-каналов
2023-11-14T16:14
2023-11-14T16:14
новости
украина
владимир зеленский
шефир
сергей шефир
мобилизация
всу
уклонисты
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В запрещённой соцсети Никита Шефир делится фотографиями, как он шикует и живёт "на полную катушку". Помимо этого, Шефир-младший разместил фото, где он стоит в военной форме. Форма оказалась со страйкбола - так Шефир "закосплеил бойца ВСУ", комментирует телеграм-канал.На Украине тем временем всеобщая мобилизация набирает обороты. Мужчин призывного возраст (18-60 лет) отлавливают на улицах или вторгаются в жилища."А вот такие как Никита Шефир остаются "неприкосновенными" из-за связей отца, да еще и открыто бравирует этим", пишет источник.Авторы поста предположили, что для Никиты Шефира это может плохо кончиться, учитывая огласку в СМИ.Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.
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новости, украина, владимир зеленский, шефир, сергей шефир, мобилизация, всу, уклонисты
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Шефир, Сергей Шефир, мобилизация, ВСУ, уклонисты

"Закоспеил ВСУшника": сын помощника Зеленского оказался в списке уклонистов

16:14 14.11.2023
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / nick_shefir
- РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / nick_shefir
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Сын первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира Никита оказался в списке уклонистов. Информацию опубликовал один из украинских Телеграм-каналов
"В списке уклонистов от призыва оказался сын первого помощника Зеленского Сергея Шефира Никита", - сообщил источник.
В запрещённой соцсети Никита Шефир делится фотографиями, как он шикует и живёт "на полную катушку". Помимо этого, Шефир-младший разместил фото, где он стоит в военной форме. Форма оказалась со страйкбола - так Шефир "закосплеил бойца ВСУ", комментирует телеграм-канал.
На Украине тем временем всеобщая мобилизация набирает обороты. Мужчин призывного возраст (18-60 лет) отлавливают на улицах или вторгаются в жилища.
"А вот такие как Никита Шефир остаются "неприкосновенными" из-за связей отца, да еще и открыто бравирует этим", пишет источник.
Авторы поста предположили, что для Никиты Шефира это может плохо кончиться, учитывая огласку в СМИ.
Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.
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НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийШефирСергей ШефирмобилизацияВСУуклонисты
 
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