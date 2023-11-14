https://ukraina.ru/20231114/1051019234.html

"Закоспеил ВСУшника": сын помощника Зеленского оказался в списке уклонистов

"Закоспеил ВСУшника": сын помощника Зеленского оказался в списке уклонистов - 14.11.2023 Украина.ру

"Закоспеил ВСУшника": сын помощника Зеленского оказался в списке уклонистов

Сын первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира Никита оказался в списке уклонистов. Информацию опубликовал один из украинских Телеграм-каналов

2023-11-14T16:14

2023-11-14T16:14

2023-11-14T16:14

новости

украина

владимир зеленский

шефир

сергей шефир

мобилизация

всу

уклонисты

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В запрещённой соцсети Никита Шефир делится фотографиями, как он шикует и живёт "на полную катушку". Помимо этого, Шефир-младший разместил фото, где он стоит в военной форме. Форма оказалась со страйкбола - так Шефир "закосплеил бойца ВСУ", комментирует телеграм-канал.На Украине тем временем всеобщая мобилизация набирает обороты. Мужчин призывного возраст (18-60 лет) отлавливают на улицах или вторгаются в жилища."А вот такие как Никита Шефир остаются "неприкосновенными" из-за связей отца, да еще и открыто бравирует этим", пишет источник.Авторы поста предположили, что для Никиты Шефира это может плохо кончиться, учитывая огласку в СМИ.Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.

https://ukraina.ru/20231114/1051007897.html

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новости, украина, владимир зеленский, шефир, сергей шефир, мобилизация, всу, уклонисты