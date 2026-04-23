ВСУ отступают у Покаляного: Алехин о том, как российские бойцы громят врага под Волчанском
Обилие украинских дронов затрудняет продвижение российских штурмовых групп, однако переломить ход боев и перехватить инициативу ВСУ не способны. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Обилие украинских дронов затрудняет продвижение российских штурмовых групп, однако переломить ход боев и перехватить инициативу ВСУ не способны. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Эксперт рассказал об обстановке на севере Харьковской области: на левом берегу Волчьей идут ожесточенные бои. По его словам, штурмовые группы сражаются за Покаляное — освобождение села откроет путь к созданию устойчивого плацдарма.
Несмотря на обилие ударных дронов, которые затрудняют продвижение российских штурмовых групп, ВСУ не могут переломить ход боев.
"Передовые штурмовые группы ведут бои в селении Покаляном, освобождение которого позволит создать устойчивый плацдарм на этом участке левого берега Волчьей. Украинские формирования уже не раз предпринимали контратаки со стороны Караичного, однако вернуть утраченные ранее позиции им не удается", — заявил Алехин.
Есть продвижение и в районе Охримовки. С участка восточнее этого села, добавил эксперт, поступают видеокадры, подтверждающие присутствие передовых российских подразделений.
"Штурмовым группам удалось пробиться к южным окраинам населенного пункта, однако из-за регулярных контратак ВСУ основательно закрепиться на занятых рубежах пока не удается", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ отчаянно контратакуют в Харьковской области, но попадают в огневые ловушки" на сайте Украина.ру.
Также на тему СВО — в статье Ростислава Ищенко "Подготовка к летним боям" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
07:00Дан старт эвакуации украинских "элит". Зачем Ахметов купил супердорогое жилье в Монако
06:50"Барыги" с лоском IT: триумф и падение империи "Химпром"
06:40Почему Запад хочет уничтожить Россию. Эксперты и политики о настоящем и будущем Украины
06:30Никита Мендкович: Если война с Ираном затянется, ЕС пожертвует интересами Венгрии, чтобы навредить России
06:20Финансовый коллапс, мобилизационный кризис и армия роботов. Украина в международном контексте
06:10Краткая история очередного обмана. Как Fire Point наживается на страхах украинцев
06:00"ВСУ откатятся за Волчью": Алехин рассказал о перспективах наступления ВС РФ у Бочково
05:52Австро-Венгерское будущее
05:45"У Трампа семь пятниц на дню": Васильев о возвращении США к переговорам по Украине
05:30Поезда больше не идут: эксперт о ракетных ударах по железнодорожным узлам под Харьковом
05:15ВСУ отступают у Покаляного: Алехин о том, как российские бойцы громят врага под Волчанском
05:00Останется только поставить точки над "i": эксперт о сценариях переговоров в Исламабаде
04:45"Авиакеросина в Европе нет": Тимофей Борисов о топливном кризисе и проблемах Lufthansa
04:30Цены растут, пилоты бастуют: политолог о последствиях топливного кризиса для Германии
04:16МИД РФ прокомментировал планы Макрона увеличить ядерный потенциал НАТО
04:15"Северяне" устроили охоту: Алехин о том, как FPV-дроны сжигают наземные роботы ВСУ
03:59"И это жутко": Замглавы МИД РФ описал отношения России и США, а также высказался на другие темы
03:16Для полётов закрыли уже восемь аэропортов. Дополнение сводки угроз БПЛА по регионам России
03:00Возглавляемые Британией силы отрабатывают сценарии блокады и захвата Калининграда
02:42Пентагон сообщил об отставке министра ВМС США Фелана
Лента новостейМолния