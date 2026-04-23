ВСУ отступают у Покаляного: Алехин о том, как российские бойцы громят врага под Волчанском

Обилие украинских дронов затрудняет продвижение российских штурмовых групп, однако переломить ход боев и перехватить инициативу ВСУ не способны. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-04-23T05:15

Эксперт рассказал об обстановке на севере Харьковской области: на левом берегу Волчьей идут ожесточенные бои. По его словам, штурмовые группы сражаются за Покаляное — освобождение села откроет путь к созданию устойчивого плацдарма.Несмотря на обилие ударных дронов, которые затрудняют продвижение российских штурмовых групп, ВСУ не могут переломить ход боев."Передовые штурмовые группы ведут бои в селении Покаляном, освобождение которого позволит создать устойчивый плацдарм на этом участке левого берега Волчьей. Украинские формирования уже не раз предпринимали контратаки со стороны Караичного, однако вернуть утраченные ранее позиции им не удается", — заявил Алехин.Есть продвижение и в районе Охримовки. С участка восточнее этого села, добавил эксперт, поступают видеокадры, подтверждающие присутствие передовых российских подразделений."Штурмовым группам удалось пробиться к южным окраинам населенного пункта, однако из-за регулярных контратак ВСУ основательно закрепиться на занятых рубежах пока не удается", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ отчаянно контратакуют в Харьковской области, но попадают в огневые ловушки" на сайте Украина.ру.Также на тему СВО — в статье Ростислава Ищенко "Подготовка к летним боям" на сайте Украина.ру.

