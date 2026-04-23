"Барыги" с лоском IT: триумф и падение империи "Химпром"

В середине февраля 2026 года завершилась история одного из самых мощных и технологичных наркокартелей в истории современной Европы. Операция, координируемая Европолом и получившая название "Февральский удар", стала финальным аккордом в многолетней саге о безнаказанности международного конгломерата "Химпром".

2026-04-23T06:50

Сотрудники спецслужб Польши, Украины и Молдовы начали синхронные обыски в более чем 510 локациях, а параллельно "верхушка" синдиката была задержана в Мексике и Камбодже. Так заканчиваются империи.Удивительно, но и история "Химпрома" — это не классический криминальный роман о подворотнях и бандах. Это скорее "Социальная сеть" или "Кто убил Blackberry", только про наркотики. Егор Буркин и его ближайшее окружение, удобно устроившиеся в роскошных виллах Канкуна, слишком долго верили, что дистанционное управление процессами через океан делает их неуязвимыми богами цифрового Олимпа. Но, как это часто бывает с подобными структурами, именно в момент их абсолютной веры в собственную недосягаемость, система дала сбой. "Химпром", несмотря на всю свою технологичность и мобильность, всё-таки попал в перекрестье объединенных сил европейских спецслужб.Ликвидация "Химпрома" интересна не только как успех в борьбе с международной преступностью, но и как прецедент "криминального стартапа" нового типа. Организация, которая строилась по лекалам Uber и Amazon, где "человеческий фактор" был минимизирован в угоду эффективности алгоритмов, в итоге столкнулась с реальностью, которую невозможно загнать в блокчейн и передать по закрытым каналам.Из Башкирии в Киев по "облаку"История "Химпрома" началась в 2014 году в российском Стерлитамаке, где Егор Буркин, обладавший не только криминальными наклонностями, но и незаурядным предпринимательским чутьем, осознал потенциал синтетических наркотиков. Однако российская почва оказалась слишком жесткой для его амбиций: давление силовых структур вынудило идеолога будущего картеля искать более "свободную" гавань. Так что выбор Украины в качестве нового операционного центра не был случайным.Украина образца 2014-2015 годов, переживающая глубокую трансформацию, ослабленная внутренними конфликтами и традиционно страдающая от системной коррупции, стала идеальным инкубатором для проекта Буркина, который легализовался в стране под именем Егора Левченко. Здесь он нашел всё необходимое: доступ к недорогому, но талантливому IT-сообществу, возможность легко "купить" лояльность правоохранителей и полную свободу для логистических маневров. Именно в Киеве "Химпром" обрел свою уникальную форму, превратившись из группы "барыг" из Интернета в транснациональную корпорацию.Основатели картеля внедрили модель "франчайзинга" — прямо как у легального бизнеса. Любой желающий мог стать "партнером", получив от центрального аппарата оборудование, прекурсоры и доступ к защищенной платформе RuTor для реализации "товара". Это позволило картелю расти экспоненциально, не обременяя себя прямой ответственностью за каждое розничное звено. Руководство сосредоточилось на глобальных задачах: логистике необходимых для производства материалов ("прекурсоров") через ЕС, отмывании денег и политическом лоббировании.Уникальность "Химпрома" заключалась в его многовекторности. Картель не ограничивался наркотиками. Параллельно с лабораториями на Украине и в Молдове разрасталась сеть мошеннических колл-центров в Киеве и Днепропетровске. Эти структуры действовали как профессиональные отделы продаж с жесткой иерархией: от "менеджеров", делающих первичные звонки, до команд "удержания", выжимающих из жертв последние сбережения под видом инвестиций в криптовалюты или акции. Атмосфера в этих офисах, как отмечают свидетели, напоминала голливудский "Волк с Уолл-стрит": мотивационные речи, вечеринки и огромные бонусы за успешный обман пенсионеров в России и Европе."Белые воротнички" преступного мираДля обеспечения бесперебойного производства наркотиков, "Химпром" разработал схему инфильтрации в легальную экономику. Картель внедрял своих агентов в химические компании Польши и Литвы, что позволяло им официально закупать тонны прекурсоров, таких как металлический натрий и фенил-2-нитропропен. Эти вещества импортировались под видом промышленного химсырья, после чего распределялись по мобильным лабораториям, способным производить от 150 до 500 килограммов "синтетики" в неделю.Рекрутинг в организацию был поставлен на поток через открытые объявления в медиа. Кандидаты на должности курьеров или операторов колл-центров проходили многоступенчатый отбор, включая обязательную проверку на полиграфе. Это создавало иллюзию солидности и безопасности, а за кулисами балом правила настоящая армейская дисциплина. Тех, кто нарушал правила конспирации или пытался присвоить деньги, ждали "карательные отряды": в СМИ задокументированы случаи физического калечения сотрудников, вплоть до отрубания пальцев.Схемы отмывания денег "Химпрома" заслуживают отдельного упоминания в учебниках по финансовой безопасности. Картель активно использовал крупнейшие криптовалютные биржи, такие как Binance, для перемещения средств через океан. Доходы от продажи наркотиков и обмана граждан конвертировались в стейблкоины (Tether), которые затем прогонялись через цепочки миксеров и P2P-обменников, чтобы осесть на счетах лидеров в Мексике. Эта финансовая маневренность позволяла организации не только расширять бизнес, но и коррумпировать чиновников высшего звена, "завязывая" их на "грязные" деньги в обмен на неприкосновенность картеля.СВО и окопная химияНачало Специальной военной операции в 2022 году стало для "Химпрома" одновременно и экзистенциальным вызовом, и золотой жилой. Хаос первых месяцев конфликта, ослабление контроля на границах и общее перенапряжение правоохранительной системы Украины открыли перед картелем невиданные возможности. Лидеры организации проявили поразительную циничность, решив встроиться в государственную повестку под маской "патриотических меценатов".Егор Левченко, находясь в безопасности в Мексике, инициировал масштабную PR-кампанию "Поймай барыгу". Обещая крупные выплаты за сдачу наркоторговцев полиции, он фактически преследовал этим перформансом две цели: уничтожить конкурентов и создать себе имиджа легального бизнесмена, помогающего стране в трудную минуту. Кампанию поддерживали известные украинские артисты и телеведущие, такие как Наталья Могилевская и Юрий Горбунов, что придавало "антинаркотическому" шоу налет респектабельности и народной поддержки.Однако за фасадом рекламных щитов скрывалась страшная реальность. Продукция "Химпрома" массово потекла в ряды Вооруженных сил Украины. В условиях запредельного стресса и усталости, солдаты на передовой начали использовать продукцию синдиката для подавления боли и усталости, стимуляции нервной системы в условиях пиковых нагрузок и постоянного стресса. Это привело к чудовищным последствиям: быстрая наркотизация личного состава приводила к деградации дисциплины, вспышкам немотивированной агрессии и росту преступности внутри подразделений. Из-за пугающей эффективности в деле разрушения личного состава украинские пропагандисты даже было записали "Химпром" в российскую агентуру, но этот нарратив по причине его полнейшей абсурдности быстро схлопнулся.Кроме того, мошеннические колл-центры "Химпрома" адаптировали свои сценарии под нужды военного времени. Они начали активно работать по семьям украинских военнослужащих, пропавших без вести, вымогая деньги за якобы предоставление информации об их местонахождении или содействие в обмене."Февральский удар"Борьба с "Химпромом" велась долго и системно, а подготовка финального "Февральского удара" заняла несколько лет. Силовики перешли от борьбы с отдельными лабораториями к сетевому анализу всей структуры, весь процесс расследования курировал Европол. Как только удалось скомпрометировать финансовые узлы в Киеве и отследить цепочки поставок прекурсоров из Польши, империя Левченко начала рушиться.Центральную роль сыграла программа EMPACT, позволившая объединить данные разведок разных стран в режиме реального времени. Следователи смогли идентифицировать "украинского организатора", который выступал связующим звеном между лабораториями и европейскими поставщиками оборудования. Синхронность удара 12-17 февраля 2026 года лишила руководство возможности уничтожить цифровые улики и вывести остатки капитала.Не менее важным фактором стало изменение международной конъюнктуры. Мексика, долгое время служившая безопасным убежищем для Буркина-Левченко, под жестким давлением США начала операцию "Северная граница". Массовые аресты и упрощенная процедура экстрадиции заставили лидеров картеля паниковать и совершать ошибки. Финальным аккордом стало задержание в Канкуне Яноша Баллы, тесно связанного с логистикой "Химпрома", стало предвестником окончательного краха верхушки. Однако, по состоянию на апрель 2026 года, Левченко до сих пор не задержан: его арест 17 апреля 2026 года санкционировал Тверской районный суд МосквыПохмелье после триумфаПобеда над "Химпромом" — это, безусловно, успех, достойный заголовков всех мировых СМИ. Однако радоваться рано. "Химпром" действительно был уничтожен, что называется, "с головы", но его тело — огромная инфраструктура с сотнями исполнителей и отработанными логистическими схемами — никуда не делись. Когда распадается такая монструозная структура, на ее руинах неизбежно начинают плодиться десятки более мелких, но не менее агрессивных группировок.Существует серьезный риск "фрагментации" наркорынка. Уцелевшие "менеджеры среднего звена", обладающие знаниями о том, как функционируют каналы поставок и как настраивать рекламные кампании в даркнете, могут создать собственные "микро-Химпромы". Эти мелкие группы будут гораздо более мобильными и менее заметными для крупных международных операций Европола. Для Украины, уже страдающей от высокого уровня наркомании среди ветеранов и действующих военнослужащих, это может обернуться еще более глубоким кризисом.Ликвидация чудовища может обернуться для Украины новыми проблемами, если государство не предложит системного решения по денаркотизации армии и реабилитации пострадавших от деятельности "Химпрома". Огромное количество синтетики, оставшееся на "черном рынке" после разгрома складов, и децентрализация производства могут сделать наркотики еще дешевле и доступнее. Борьба с наследием "Химпрома" рискует оказаться ещё более сложной, чем с самой "нарко-IT" корпорацией.

2026

Никита Волкович

Никита Волкович

