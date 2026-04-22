Путин назвал "позорным" поведение прежнего руководства МОК и призвал новое преодолеть его наследие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград спортсменам и представителям Федерации бокса России назвал позорным и трусливым поведение прежнего руководства МОК."Позорное, я бы сказал, трусливое, политически мотивированное поведение прежнего руководства Международного олимпийского комитета нанесло огромный ущерб олимпийскому движению и самим принципам олимпизма", - заявил Путин в ходе награждения.Избирательные санкции в отношении российских атлетов обнажили коррумпированность и политическую ангажированность значительной части международных спортивных чиновников, подчеркнул президент.Глава государства выразил надежду, что новое руководство МОК и международных спортивных федераций "как можно скорее преодолеет тяжёлое и позорное наследие своих предшественников"
Путин назвал "позорным" поведение прежнего руководства МОК и призвал новое преодолеть его наследие

21:06 22.04.2026
 
Президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград спортсменам и представителям Федерации бокса России назвал позорным и трусливым поведение прежнего руководства МОК.
"Позорное, я бы сказал, трусливое, политически мотивированное поведение прежнего руководства Международного олимпийского комитета нанесло огромный ущерб олимпийскому движению и самим принципам олимпизма", - заявил Путин в ходе награждения.
Избирательные санкции в отношении российских атлетов обнажили коррумпированность и политическую ангажированность значительной части международных спортивных чиновников, подчеркнул президент.
Глава государства выразил надежду, что новое руководство МОК и международных спортивных федераций "как можно скорее преодолеет тяжёлое и позорное наследие своих предшественников"
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Война становится воздушной: налеты БПЛА, в небе над Балтикой тесно. Хроника событий на 13.00 22 апреля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
