Путин назвал "позорным" поведение прежнего руководства МОК и призвал новое преодолеть его наследие
Президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград спортсменам и представителям Федерации бокса России дал оценку политике предыдущего руководства Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом президент заявил 22 апреля во время вручения государственных наград спортсменам и представителям Федерации бокса России.
Президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград спортсменам и представителям Федерации бокса России назвал позорным и трусливым поведение прежнего руководства МОК."Позорное, я бы сказал, трусливое, политически мотивированное поведение прежнего руководства Международного олимпийского комитета нанесло огромный ущерб олимпийскому движению и самим принципам олимпизма", - заявил Путин в ходе награждения.Избирательные санкции в отношении российских атлетов обнажили коррумпированность и политическую ангажированность значительной части международных спортивных чиновников, подчеркнул президент.Глава государства выразил надежду, что новое руководство МОК и международных спортивных федераций "как можно скорее преодолеет тяжёлое и позорное наследие своих предшественников"
