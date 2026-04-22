Путин назвал "позорным" поведение прежнего руководства МОК и призвал новое преодолеть его наследие

Президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград спортсменам и представителям Федерации бокса России дал оценку политике предыдущего руководства Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом президент заявил 22 апреля во время вручения государственных наград спортсменам и представителям Федерации бокса России.

2026-04-22T21:06

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград спортсменам и представителям Федерации бокса России назвал позорным и трусливым поведение прежнего руководства МОК."Позорное, я бы сказал, трусливое, политически мотивированное поведение прежнего руководства Международного олимпийского комитета нанесло огромный ущерб олимпийскому движению и самим принципам олимпизма", - заявил Путин в ходе награждения.Избирательные санкции в отношении российских атлетов обнажили коррумпированность и политическую ангажированность значительной части международных спортивных чиновников, подчеркнул президент.Глава государства выразил надежду, что новое руководство МОК и международных спортивных федераций "как можно скорее преодолеет тяжёлое и позорное наследие своих предшественников"

