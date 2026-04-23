Российский боец в одиночку уничтожил три здания в Гришино (ДНР), в которых находилась живая сила ВСУ. Об этом и других важных событиях рассказал 23 апреля телеграм-канал Украина.ру
Россиянин в одиночку уничтожил три здания с бойцами ВСУ в ДНР. Новости СВО

07:27 23.04.2026 (обновлено: 07:28 23.04.2026)
 
Российский боец в одиночку уничтожил три здания в Гришино (ДНР), в которых находилась живая сила ВСУ. Об этом и других важных событиях рассказал 23 апреля телеграм-канал Украина.ру
"Военнослужащий группировки войск "Центр" с помощью взрывных устройств уничтожил три здания с подвальными помещениями, в которых закрепился личный состав ВСУ в населенном пункте Гришино", - рассказали в Минобороны России.
🟥 Два взрыва прогремело в Харькове.
🟥 Также взрыв слышали в Изюме Харьковской области.
🟥 Взрывы звучали в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги.
🟥 Помимо прочего, они раздавались в Кривом Роге Днепропетровской области.
🟥 ВСУ открыли огонь по своему отступающему спецподразделению у Ковшаровки в Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
🟥 Целые подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ числятся пропавшими без вести в волчанском районе Харьковской области, рассказали в российских силовых структурах.
🟥 Расчеты беспилотных систем группировки войск "Север" с начала апреля уничтожили более 100 полевых пунктов хранения и точек выгрузки ВСУ в Харьковской области.
🟥 Подразделения беспилотных систем 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" ВС РФ используют тактику ночных охотников в Орехове Запорожской области, устраивают засады на наземные беспилотные аппараты и автомобили.
