Краткая история очередного обмана. Как Fire Point наживается на страхах украинцев - 23.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260423/kratkaya-istoriya-ocherednogo-obmana-kak-fire-point-nazhivaetsya-na-strakhakh-ukraintsev-1078202080.html
Краткая история очередного обмана. Как Fire Point наживается на страхах украинцев
Каждая война без исключения порождает проходимцев разной степени наглости. И порой эти проходимцы даже страшнее и опаснее дорвавшихся до власти чудовищ.
2026-04-23T06:10
2026-04-23T06:10
украина
россия
ближний восток
владимир зеленский
тимур миндич
нпз
youtube
google
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0a/1068471986_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_d121f369039fd0be645d4a6e9b426bc8.jpg
украина
россия
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Никита Волкович
Никита Волкович
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0a/1068471986_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_d4d9cdb24e812201585c393483b25671.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, ближний восток, владимир зеленский, тимур миндич, нпз, youtube, google, эксклюзив
Украина, Россия, Ближний Восток, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, НПЗ, Youtube, google, Эксклюзив

Краткая история очередного обмана. Как Fire Point наживается на страхах украинцев

06:10 23.04.2026
 
© Фото : nashigroshi.org
- РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© Фото : nashigroshi.org
Читать в
ДзенTelegram
Никита Волкович
Все материалы
Каждая война без исключения порождает проходимцев разной степени наглости. И порой эти проходимцы даже страшнее и опаснее дорвавшихся до власти чудовищ.
Владимир Зеленский, человек, чья актёрская и впоследствии политическая карьера была построена на способности чувствовать аудиторию, теперь открыто признает перед аудиторией технологический и ресурсный тупик, в котором оказалась Украина.
В своих последних интервью, включая резонансные беседы с немецким телеканалом ZDF и изданием The New York Post, он признает очевидное: системы противовоздушной обороны Украины де-факто обескровлены. Да, многомиллионные комплексы Patriot и их европейские аналоги IRIS-T продолжают сбивать российские ракеты, но против роя дешевых беспилотников типа "Герань-2" они оказываются экономически несостоятельными и, в конечном итоге, бессильными. Когда одна ракета-перехватчик стоит от трех до четырех миллионов долларов, а нападающий на нее дрон обходится в ничтожные тридцать пять тысяч плюс всемогущий моток изоленты, борьба обороны и защиты переходит в плоскость борьбы экономик.
И Украина эту борьбу проигрывает в одни ворота — никакой лихой налёт на НПЗ это не исправит.
Зеленский открыто говорит о том, что даже богатейшие страны Ближнего Востока не могут выдержать такого темпа расходования ресурсов, а Соединенные Штаты производят всего шестьдесят-шестьдесят пять ракет PAC-3 в месяц — этого едва хватает на несколько дней интенсивных обстрелов. На этом фоне отсутствие собственного высокоэффективного дальнобойного оружия становится критической уязвимостью, в которую Вооруженные Силы России продолжают последовательно и системно лупить.
И именно в этой точке максимального отчаяния, в серой зоне между необходимостью выжить и желанием заработать на катастрофе, под свет софитов выходит компания Fire Point. Не стесняясь громких обещаний и угроз "стереть с лица земли Лубянку", она позиционирует себя как спасительный круг, как тот самый "украинский ответ", который должен заменить непомерно дорогие западные игрушки чем-то простым, дешевым и убийственным. Но, как и весь режим Зеленского, там, где отчаявшиеся сторонники режима ожидают эффективного решения действительно критической проблемы, им на голову вываливают гору дешёвой буффонады.
История Fire Point начинается не с секретных чертежей, а с буквального анекдота: собрались как-то программист, архитектор и продюсер. Денис Штилерман, Егор Скалыга и Ирина Терех до февраля 2022 года имели к ракетостроению такое же отношение, как уличный фокусник к ядерному синтезу. Штилерман был успешным IT-предпринимателем и физиком по образованию, Скалыга занимался кинопродюсированием, а Терех владела собственной архитектурной компанией. Весь их предыдущий опыт был неотделим от кино- и телеиндустрии, от всего того, что сейчас презрительно и через губу называется "медийкой".
Самое примечательное в их биографии — это то, что до полномасштабного вторжения компания этого расчудесного трио функционировала как кастинговое агентство, обеспечивавшее актерами и персоналом проекты студии "Квартал 95". Уже здесь сторонний и нейтральной обыватель с хотя бы толикой критического мышления найдёт единственной верный ответ на вопрос: каким образом специалисты по поиску массовки получили доступ к государственным оборонным заказам и статусу главных конструкторов стратегического вооружения?
На всякий случай проговорим очевидное: эти люди с самого начала были близки к "кормушке", к окружению Зеленского через своего покровителя Тимура Миндича, совладельца "Квартала 95" и доверенного лица президента.
Долго ли коротко ли, но в какой-то момент кастинговое агентство решило, что оно может делать баллистические ракеты. Ведь на фронте с обеих сторон бурным цветом процветает "гаражная инженерия", когда простые солдаты буквально "на коленке" собирают эффективные ситуативные решения своих проблем. Так почему бы не сделать это кулибинство частью государственной идеологии?
В условиях дефицита ресурсов и разрушения традиционных цепочек поставок Штилерман и его команда сделали ставку на скорость и доступность, игнорируя бюрократические стандарты, проверенные десятилетиями протоколы безопасности, логику, здравый смысл, законы физики, химии... Их подход можно описать как "инженерию из YouTube и Google", где рецепты ракетного топлива и конструктивные решения берутся из открытых источников и адаптируются под имеющиеся гражданские материалы.
И это не стыдливо скрывается, а с гонором, достойным лучшего применения, выставляется напоказ: сама Ирина Терех горделиво заявляла, что Fire Point нашли технологию производства ракетных ускорителей на видеохостингах, а формула топлива, состоящая из аммиачной селитры, каучука и алюминиевой пудры, "ненамного сложнее замешивания бетона". Такой, с позволения сказать, интеллектуальный фастфуд от мира военных технологий позволил компании за короткий срок раздуть штат до трех тысяч семисот сотрудников и заявить о создании тридцати секретных производственных площадок по всей стране.
Внутренние процессы Fire Point больше напоминают работу агрессивного IT-стартапа, чем оборонного предприятия. Компания свято верит, что ракету, способную долететь до Москвы, можно собрать по лекалам, найденным в поисковой выдаче, если подкрепить это достаточным объемом инвестиций — ну, или крайне убедительно эту веру транслирует. И инвестиции пошли.
Оценка Fire Point в два с половиной миллиарда долларов кажется фантастической для предприятия, чья продукция вызывает массу вопросов не только у профессиональных военных, но даже у обычных OSINT’еров и энтузиастов. Тем не менее, эмиратская Edge Group уже выразила намерение приобрести тридцать процентов акций компании за семьсот шестьдесят миллионов долларов. Эти деньги позиционируются как ресурс для создания противоракетного щита "Фрейя" — системы, которая якобы должна сбивать баллистические цели по цене менее одного миллиона долларов за перехват, что в четыре-пять раз дешевле использования Patriot. Штилерман обещает, что к концу 2027 года этот проект станет реальностью благодаря сотрудничеству с европейскими гигантами вроде Diehl Defence и Hensoldt, хотя пока все это существует лишь в виде амбициозных презентаций и меморандумов.
Однако самое интересное начинается там, где громкие заявления для привлечения инвестиций разбиваются об унизительную реальность полигонов. Главным продуктом Fire Point, ее "золотым билетом", была объявлена крылатая ракета FP-5 Flamingo. Штилерман и его команда обещали Украине чудо-оружие с дальностью полета до трех тысяч километров и боеголовкой массой более тонны. Президент Зеленский лично рекламировал Flamingo как "самую успешную ракету", заявляя о переходе к массовому производству зимой 2025–2026 годов. Но независимые эксперты настроены куда менее оптимистично. По их оценкам, Flamingo представляет собой огромную, медленную и чрезвычайно заметную для радаров цель из-за отсутствия стелс-технологий и специфического расположения двигателя. Это не смертельно опасный хищник, а легкий завтрак для русских систем ПВО, сокрушаются наблюдатели.
Испытания в Капустином Яре в январе 2026 года стали моментом истины, который первые лица Fire Point явно предпочли бы забыть. Генеральный штаб ВСУ бодро отрапортовал о "серии успешных ударов" по российскому полигону, где собирают и тестируют ракеты "Орешник". Однако "утка" не продержалась и пары часов: как только OSINT’еры выкупили коммерческие спутниковые снимки, то обнаружили, что ракеты Flamingo скорее всего даже не долетели до цели — если они вообще существовали в природе. На снимках площадок не зафиксировано никаких следов попадания шеститонных ракет с тонными боеголовками — здания остались целыми. Более того, в феврале ВС РФ в почти издевательском для украинской стороны заявлении сообщили о сбитии пяти "Фламинго". Вместо обещанного потока из сотен ракет в месяц, независимые мониторинговые группы подтвердили лишь четыре-пять пусков, что уже ставит вопрос о том, производятся ли такие ракеты серийно? По всей видимости, Fire Point — типичная "потёмкинская деревня" от мира военных технологий: пока конструкторы рисуют красивые траектории на отчётах для инвесторов, реальные результаты на поле боя остаются ничтожными, а бюджетные деньги растворяются в структуре компании, тесно связанной с политической элитой.
‼ В сети разобрали ролик-презентацию украинской ракеты «Фламинго»
‼ В сети разобрали ролик-презентацию украинской ракеты «Фламинго» - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
‼ В сети разобрали ролик-презентацию украинской ракеты «Фламинго»
На фоне этих технических провалов особенно комичным выглядит коррупционный шлейф, тянущийся за Fire Point. Да, и по Fire Point тоже "прошлись" в рамках приснопамятного "дела Миндича". Детективы НАБУ подозревают, что Fire Point получала контракты без открытых торгов по искусственно завышенным ценам, а разница уходила на выплату откатов "кураторам" из ближайшего окружения президента. Так что украинцам не стоит обманываться, а россиянам — бояться. Fire Point — ещё одна циничная и талантливая попытка нажиться на оборонзаказе в условиях войны: создать красивую медийную картинку "народного оружия", получить под нее неограниченные ресурсы через связи во власти и списать неудачи на "трудности военного времени".
Вывод из этой истории напрашивается сам собой, и он горек для любого, у кого ещё остались хоть какие-то иллюзии относительно режима Зеленского. В условиях глубочайшего внутриполитического кризиса и неоднозначных результатов на фронте всегда появляются проходимцы, готовые предложить "волшебную пилюлю", которая решит все проблемы и осыплет золотом всех причастных на сдачу.
Fire Point с ее "YouTube-инженерией" и кастинговым прошлым — это идеальный продукт эпохи, где шоу-бизнес слился с государственным управлением. Украинскому народу сегодня стоит задать себе вопрос: почему их государство так радостно отдает миллиарды за проекты, которые в реальности оказываются не более чем пропагандистским шумом? Потому что власть ослеплена верой в чудо или потому что она находится в прямом сговоре с теми, кто этот шум создает? И какой из этих вариантов неприятнее? Как говорится, оба хуже.
О том, какую систему создал Зеленский на Украине - в статье Захара Виноградова "Феномен Зеленского. По лестнице вверх, ведущей в ад"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
